Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 20 au fost ranite in provincia centrala Corum, dupa ce un autobuz a intrat intr-un camion și a izbucnit in flacari marți dimineața, scrie CNN Turk. Autoritațile se tem ca numarul deceselor ar putea crește. Autobuzul, care circula de la Istanbul la Tokat a intrat…

- Seful diplomatiei de la Budapesta a calificat drept „inacceptabila” încalcarea dreptului la circulatie a unui cetatean european, în lipsa unei decizii a instantei în acest sens. Attila Dabis, comisar pentru afaceri externe al Consiliului National Secuiesc în…

- Conducerea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova a ridicat de astazi restrictia de7,5 tone pe DN 67 Novaci – Ranca, astfel vor putea urca si autocare pana in statiune. Transalpina, pe traseul Ranca – Obarsia Lotruluiva ramane inchisa in ...

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in ședința de guvern, de șase ori cuvantul „imunoglobina” in loc de „imunoglobulina”, vorbind despre criza din sistemul de sanatate. Oricum i-ar spune unii, bolnavii sunt cei care au de suferit. Nu au primit de luni bune tratamentul, iar unii dintre…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- O pictura Degas furata de la un muzeu din Marsilia in 2009 a fost gasita intr-un autobuz din apropiere de Paris. Autoritațile nu au putut stabili cui ii aparținea servieta in care era ascuns tabloul, scrie BBC News. Ministrul francez al culturii, Francoise Nyssen, a declarat ca autoritațile au descoperit…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Doua cutremure s au produs astazi in Romania, intr un interval de aproximativ jumatate de ora. Astfel, primul seism a avut loc la ora 11:11, in judetul Gorj, localizat manual: coordonate lat 45.2214; lon 23.1294. Seismul a avut o magnitudine de 2.2 si s a produs la o adancime de 12.7km.Cel de al doilea…

- Dupa ce sambata doua seisme s-au produs in Romania, un alt cutremur a avut loc duminica. Seismul s-a produs intr-o zona neobisnuita pentru astfel de miscari tectonice. Cutremurul a avut loc in Gorj si a avut magnitudinea 2,2, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Un investitor roman de profil este interesat de redeschiderea unui combinat de crestere a porcilor la iesire din Targu Jiu. Este vorba de un agent economic care doreste sa reinvie aceasta traditie la fostul combinat de ingrasare a suinelor situat ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a USPII – Urgența de Sanatate Publica de Importanța Internaționala, in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Transalpina este cel mai inalt drum asfaltat din Romania, ajungand in Pasul Urdele la 2.145 de metri altitudine. Soseaua leaga nu mai putin de cinci judete: Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara si Gorj, fiind probabil si primul drum din istorie care a legat doua regiuni istorice – Valahia (Oltenia) de Transilvania,…

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Autoritatile publice locale si judetene, institutiile din sectorul public, dar si companiile private care acceseaza si prelucreaza date cu caracter personal pot aplica, incepand cu data de 19 februarie 2018, la Programul de formare si sprijin "Ofiteri pentru securitatea datelor cu caracter personal…

- Romania va participa cu 31 de sportivi, 16 la masculin si 15 la feminin, la Campionatele Balcanice de atletism indoor rezervate seniorilor, care vor avea loc, sambata, la Istanbul. In lotul feminin pentru Balcaniada se regaseste si...

- Grupurile Renovatio si Telekom Croatia vor monta anul acesta 23 de statii de incarcare rapida in Romania, planurile celor doi investitori fiind ca in termen de trei ani sa ajunga la 69 de statii de incarcare rapida si 4 ultra-rapida in Romania si Croatia. Intregul proiect are o valoare de…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Peste 20 de experți in administrație publica, din Franța și din Romania, vor lua cuvantul in cadrul celei de-a opta ediții consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie la Cluj Napoca și pe 15 și 16 martie 2018 la Alba Iulia. Printre personalitațile care…

- Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un comunicat de presa al EY. "Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului…

- Au inceput inscrierile pentru Concursul Național „Școala Zero Waste” editia 2018. Premiul este o tabla interactiva multifunctionala. „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologica destinat tuturor școlilor din invațamantul primar și gimnazial din Romania. Proiect realizat cu ...

- Autoritatile sanitare au informat ca femeia nu fusese vaccinata antigripal si ca avea organismul slabit de afectiunile cronice de care suferea. Este cel de-al 18-lea deces din cauza gripei inregistrat in Romania in sezonul rece 2017-2018.

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Ministerul Culturii a depus la Comisia UNESCO dosarul Calea Eroilor pentru includerea operelor brancusiene de la Targu Jiu in Patrimoniul Mondial. Potrivit lui Adrian Tudor, viceprimarul din Targu Jiu, a precizat ca la dosar au lucrat experti din cadrul Institutului National al Patrimoniului si expertul…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Cum sta Romania, in realitate, cu absorbtia fondurilor europene – sursa de finantare nerambursabila, care nu genereaza datorie si care necesita o cofinantare redusa din partea beneficiarului, de doar 15%? Autoritatile se lauda cu o absorbtie de peste 90% in exercitiul 2007 – 2013, insa…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 13.00, situatia traficului se prezinta astfel: DN inchise: 5 In judetul Gorj, DN67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16 200 34 800, din cauza viscolului puternic. In judetul Tulcea…

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. Drumurile nationale din Moldova sunt acoperite, joi dimineata, cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. DN67C Transalpina…

- Construirea uneia dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania, pe crestele Muntilor Vulcan, care va lega judetele Hunedoara si Gorj, va fi unul dintre cele mai noi puncte turistice de la noi. Asta daca Consiliul Județean Gorj iși va respecta promisiunea de a realiza partea sa de asfalt.…

- O mama din Gorj a sunat disperata la numarul de urgenta 112 si le-a spus dispecerilor ca fiica ei, studenta in Timisoara, a amenintat-o ca isi va pune capat zilelor. Autoritatile s-au imobilizat imediat si nu le-a venit sa creada cand au vazut cum au gasit-o pe fata.

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Robu susține ca de vina pentru invazia de produse aratoase, dar fara gust, suntem chiar noi, consumatorii, care am preferat sa cumparam legume și fructe ieftine, dar aratoase, aduse din import. Apoi, chiar și țaranii romani au inceput sa cultive aceste produse, deoarece erau mai ușor de vandut.…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Doamna ambasador nu s-ar fi aflat in calitate oficiala! In calitate privata poate sa faca ce vrea... Ambasada Olandei la București a oferit, joi, o poziție oficiala dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare alaturi de Nelu Iordache, un controversat om de afaceri.…

- Ambasadoarea Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a participat la o cina alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanța la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar al…

- Silvicutorii au descoperit un mistret radioactiv in Suceava. Animalul a fost impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava. Porcul a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Asociatia “Pro Banatul de Munte”, din Caras-Severin a organizat la sfarsitul saptamanii trecute o audiere publica pentru informarea si consultarea localnicilor din cele 12 comune, aflate in zona Muntiilor Tarcu, cu privire la proiectul de salbaticire pe care il promoveaza cei de la WWF Romania.