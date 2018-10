Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei, a realizat numeroase vindecari si alte minuni pentru cei care isi deschid sufletul in fata moastelor si se roaga cu sinceritate si credinta. Pentru a beneficia de ocrotirea cuvioasei, exista o serie de traditii ce trebuie respectate.…

- Varujan Vosganian, a avut un mesaj vehement catre Guvern, la moțiunea privind finanțele publice: ”D-le Teodorovici, am facut o interpelare catre d-na Dancila, va rog foarte mult sa o luati in serios. Noi nu putem avea o atitudine de sprijin neconditionat la legea bugetului. Am vorbit acolo de autostrada…

- Reporter: Fata de proeictele pe care le deruleaza in mod obisnuit autoritatile vor fi puse in fata unor situatii de anvergura foarte mare, a unor proiecte extrem de importante - o autostrada care sa strabata Europa de la Nord la Sud, o cale ferata de asemenea, si altele de acest fel. Vorbeati zilele…

- Dimitrie Musca, directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici din Arad, susține ca actualul Guvern saboteaza in mod intenționat economia Romaniei, iar in urma crizei pestei porcine unii ajung la faliment, in timp ce alții caștiga foarte mulți bani, cu ajutorul oamenilor din Executiv.Citește…

- Flavius Stoican este in plin razboi cu conducerea clubului inaintea derby-ului Moldovei, pe care elevii sai il vor susține astazi de la ora 21:00 in Copou cu FC Botoșani. La conferința de presa premergatoare duelului din Copou, intr-un monolog de peste 30 de minute, in care a avut mai multe gesturi…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca adoptarea uneo Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale trebuie sa plece de la premiza ca ministrului Justitiei, Tudorel Toader, are suficiente informatii in acest sens si este obligat…

- Dosarele de securitate ale unor oameni politici marcanti pentru istoria Romaniei, printre care Iuliu Maniu, au fost facute publice pe site-ul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). Citește și: SURSE - Dragnea a bagat intreg Guvernul in vrie: s-au inroșit telefoanele…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, vineri, la Constanta, ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern va intra o ordonanta de garantare a pachetelor de servicii turistice, fiind de nepermis „ca cetateanul roman sa fie tepuit” de agentii de turism de rea-credinta.