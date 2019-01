Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters. Aceasta infrangere…

- A fost o zi cu multe emoțiii pentru Theresa May, dupa ce Partidul Conservator a supus la vot propunerea de a-i retrage sprijinul politic. Rezulatul a fost favorabil, a caștigat votul și ramane premierul Marii Britanii

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator isi mentin increderea in premierul Marii Britanii, Theresa May, arata rezultatele votului desfasurat miercuri seara. Premierul a primit 200 de voturi pentru si 117 impotriva și ramane liderul conservatorilor și șef al guvernului, dar votul nu este unul de…

- Premierul britanic conservator Theresa May poate fi indepartata din functie de propriul partid, printr-o motiune de cenzura, miercuri seara, din cauza unor nemultumiri fata de acordul Brexitului, relateaza AFP. Parlamentarii conservatori vor vota in intervalul orar 18.00-20.00 (20.00-22.00, ora Romaniei).

- Theresa May, premierul britanic, a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…