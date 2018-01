Delta Dunării, crap chinezesc. Dezastru pentru România. Liviu Mihaiu: Atunci s-a terminat cu Delta Liviu Mihaiu a vorbit despre ”poluarea biologica a marilor lacuri cu crap chinezesc”. In SUA, unde americanii se fereau de somonul modificat genetic care oricum murea iarna la primul ciclu de ingheț, crapul chinezesc a facut ravagii. A distrus absolut tot. E cu miliardele. Nu poate fi scos cu plasa, la dinamita, la curent electric. Nu e eficient, e prea mult. Atunci, la noi, pe un gol al speciilor care țin echilibrul trofic in balta, apare o fosa de aspirație, un gol, avem aceeași problema. Delta va deveni o balta de 500.000 de hectare numai cu crap chinezesc. Atunci s-a terminat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Ignoranta se combate prin educatie. Si cum Romania se claseaza, din pacate, pe ultimele locuri europene in privinta consumului ― si deci folosirii! ― de produse igienice, educatia sanitara trebuie sa isi gaseasca un loc tot mai important in cadrul scolilor. Dintr-o asemenea necesitate s-au nascut parteneriatele…

- Compania Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, a lansat „Un vin bun pe masa de Craciun”, un demers de promovare a preparatelor tradiționale asociate cu vinuri autentice romanești. La Castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Balta, simbol de preț al Jidvei, au fost invitați bloggeri…

- Prezenta Serenei Williams la editia 2018 a Australian Open-ului este din ce in ce mai putin probabila, in circuitul WTA conturandu-se clar imaginea unui al patrulea turneu de Mare Slem fara americanca. Ben Rothenberg, editorialist New York Times, a descoperit ca jucatoarea cu 23 de titluri…

- Doua adolescente au fost violate la Braila de patru barbați care au fost între timp reținuți de polițiști. Cele doua fete aveau 16, respectiv 17 ani, și s-au întâlnit cu unul dintre barbați dupa o discuție pe Facebook.

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface România, aratând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata.

- Romania a fost eliminata inca din optimile Campionatului Mondiale de Handbal Feminin. ”Tricolorele” au pierdut cu 28-27 in fata Cehiei, desi Romania a condus tot meciul. Cehia a revenit insa pe final si a marcat golul victoriei la ultima faza. Cristina Neagu spune ca a fost o eliminare foarte dureroasa…

- Potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES, Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%. Cea mai mare parte a sumei cheltuite…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- Registrul Auto Roman (RAR) a inchis peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare, in urma unor controale efectuate la 655 de societati din toata tara, in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2017.

- "In aceasta noapte, la ora 04.00, dupa ce a trecut de verificarile de calitate necesare, comanda de 2.200 de flacoane de Pentaglobin a plecat spre toate unitatile spitalicesti din tara. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, vor mai ajunge inca 900 de flacoane de Intratec (100 ml), 6.000 flacoane…

- Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate l-a critica pe Traian Basescu dupa ce acesta a afirmat ca aderarea Republicii Moldova la UE nu este fezabila și cea mai sigura cale de acces a Republicii Moldova este Unirea cu Romania."Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus…

- La data de 1 ianuarie, piata energiei electrice va fi complet liberalizata, pentru toti clientii casnici din Romania. Consumatorii trebuie sa stie ca au oricand optiunea sa schimbe furnizorul de energie electrica sau ramana la acelasi furnizor, dar sa schimbe contractul. Economiile la factura sunt in…

- Dezbaterile principale in institutiile europene se articuleaza in prezent in principal asupra modului in care vor arata politicile europene dupa anul 2020, odata cu inceperea urmatorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, intrucat acest cadru va fi influentat semnificativ de noile provocari…

- Romania, acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog a anunțat ca, in acest an, pentru prima data in istoria instituției pe care o conduce, a fost semnat un acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat, la inceputul mandatului lui, semnand un acord pe trei luni care…

- Bacteriile „românești“ au devenit mai rezistente din cauza excesului de automedicamentație practicat în țara noastra. Observatorul Român de Sanatate a lansat un raport în care critica neglijenta autoritatilor în privinta acestui fenomen alarmant. Problema…

- In acest context, DC News l-a contactat pe jurnalistul Victor Ciutacu, pentru a-i afla opinia. De mentionat ca ziaristul nu detine carnet de conducere, insa „nu trebuie sa fii neaparat sofer pentru a-ti da seama ca se conduce fara nicio logica". „Pe de o parte, sunt ferm convins ca…

- Caracatita scumpirilor a inceput sa se extinda la fructe si legume, dupa ce preturile au crescut accelerat in luna noiembrie la carne, lapte si oua, iar importurile mari din ultima perioada, ca urmare a deficitul bugetar, arata ca, de fapt, alte state profita de situatie, a declarat, marti, Mary Pana,…

- Toma Petcu, ministrul energiei, a criticat luni "declaratiile alarmiste" legate de importurile de gaze. "In spatiul public au aparut o serie de declaratii alarmiste cum ca, la iarna, Romania va trebui sa importe gaze. Ma mir ca in 2017 exista oameni cu expertiza care se declara ingroziti de acest lucru.…

- Ordonanta de urgenta data pe furis de Guvern, prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului contributiilor in sarcina angajatilor, este criticata si de Consiliul National pentru IMM. Presedintele sau, Florin Jianu, spune ca actul a…

- Valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat, crestere de peste 18% in 2017 La 30 septembrie 2017, valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei (1.215 euro), cu o crestere de 18,41% fata de decembrie 2016, informeaza Autoritatea de Supraveghere…

- Dobrogea a intrat in componența Romaniei in urma Congresului de la Berlin, atunci cand Marile Puteri au hotarat Independența acesteia, retrocedarea sudului Basarabiei (județele Cahul, Ismail și Bolgrad) catre Imperiul Rus și anexarea, la schimb, a Dobrogei, Deltei Dunarii și Insulei Șerpilor. Congresul…

- ”Am avut sprijinul presedintelui partidului, al colegilor din partid vizavi de masurile curajoase din programul de guvernare. Stiu insa ca cel mai mare deranj pe care l-am facut este cel legat de auxiliare. Stiu ca baronii manualelor, evazionistii - nu cei care sunt de buna-credinta, sunt edituri…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a explicat, duminica seara, la Romania TV, ca nu conteaza cand va fi terminata noua lege a pensiilor, pentru ca promisiunile din programul de guvernare facute pensionarilor pentru anul urmator au fost rezolvate deja prin ordonanța de urgența.Ministrul…

- Analistul Basarab Panduru a comentat partida amicala dintre Romania și Turcia, caștigata de "tricolori" cu 2-0, și a criticat naționala condusa de Mircea Lucescu. "Este una dintre cele mai slabe naționale cu care am jucat in ultimul timp. Nu e o problema ca se urca mingea pe ei, problema e ca ii și…

- Presedintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu, face previziuni sumbre in legatura cu salariații din Romania. Prezent in Piața Victoriei, acesta a precizat ca jumatate din salariile romanilor s-ar putea duce pe taxe și impozite.

- Mircea Lucescu, selecționerul naționalei Turciei, a vorbit despre amicalul pe care echipa sa il va disputa joi in fața Romaniei, de la ora 20:15, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu". "Varsta medie a unui jucator din campionatul Turciei este de 29-30 de ani. Turcia e o echipa cu fotbaliști nu foarte…

- Parlamentarii au gasit o cale prin care ar putea sa scape de acuzatia de trafic de influenta. Vor sa-și modifice statutul pentru a putea face lobby in favoarea unor firme, ceea ce acum le este interzis. Desi spun ca nu vor primi niciun bonus de la patroni, senatorii si deputatii se feresc sa vorbeasca…

- Romania nu va adera la Grupul de la Vișegrad și nici macar nu exista o intenție a acestui grup de a se extinde, a declarat, la RFI Romania, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu. Precizarea vine in urma unei serii de consultari care au avut loc in ultima perioada intre șeful diplomației romane…

- Ronen Ginsburg, presedintele firmei israeliene Danya Cebus spune ca sunt mai multe firme de constructii din China care vor sa vina in Romania si ca vor aduce cu ele si muncitori chinezi, din cauza lipsei de forta de munca la nivel local. Deficitul de muncitori calificati in constructii este estimat…

- La 2 ani dupa Colectiv, Eugen Iancu, tatal unuia dintre tinerii morți in Colectiv, trage un semnal de alarma ca, in continuare, multe școli și spitale nu au autorizație. Rudele victimelor iși cer dreptatea in continuare. Eugen Iancu, tatal lui Alexandru, baiatul de 22 de ani care s-a stins din viața…

- Comisia Europeana a publicat marti, 24 octombrie, datele Eurostat care arata ca Romania a incheiat trimestrul II din 2017 cu un deficit de 4,1%, cel mai mare din Uniunea Europeana.Institutul european de statistica a revizuit si cifra pentru trimestrul I, la -3,6%, fata de precedenta estimare…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) au fost depuse cinci-sase reclamatii. ”Intr-un an de zile a fost realizat caietul de sarcini de catre RATB si verificat de catre Directia Transporturi. A fost aprobat caietul de sarcini…

- Problema apei pare cea mai grava din ultimul deceniu. Iar ceea ce se intampla este rezultatul unui lant incredibil de balbaieli care demonstreaza inca o data uriasa bataie de joc la adresa consumatorilor care li se cere mereu sa plateasca apa la timp. Inclusiv cea de ploaie.

- Mai mult, deputatul PNL critica membrii PSD-ALDE, despre care spune ca inca nu ințeleg ca doar instanța de judecata se poate pronunța printr-o hotarare definitiva asupra vinovației unui om. Iar in opinia sa, nimeni nu este mai presus de lege, nici macar parlamentarii, informeaza Antena 3. „Noi…

- Cu toate ca avem economia cu cea mai mare crestere medie in ultimii cinci ani din Uniunea Europeana si un record in 2017 de peste 6%, gradul redus de sofisticare financiara si de adoptie a instrumentelor din sistemele financiare dezvoltate, precum si prudenta exagerata a bancilor dupa criza determina…

- Criticata cu declarații dure, facute un ton grav de catre oficialii de la București, problema dublului standard intre alimentele din Vestul Europei și cele din Estul Europei nu mai pare o problema la fel de presanta, cand vine vorba de a purta mesajul in Europa. Romania a ”uitat” sa-și trimita reprezentant…

- Desi este de o frumusete incredibila, acest loc din Romania nu poate sa fie vizitat sau populat. Este vorba de cel mai nou pamant romanesc care s-a format in urma cu aproximativ 150 de ani si a primit numele de insula Sacalin. Insula Sacalin se afla in Marea Neagra, la mica distanta de coasta romaneasca,…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, miercuri, referindu-se la ministrii Shhaideh si Plumb, vizate de remaniere, ca exista o problema de „perceptie” la Bruxelles, cele doua fiind exact pe aceasta relatie cu Bruxelles-ul, el aratand ca are, ca sef al Guvernului, o „impunere” in acest sens. …

- Masura privind split TVA se va aplica la firmele in insolvența sau in faliment, dar și companiilor de stat, a declarat premierul Mihai Tudose, intr-o intervenție telefonica de luni seara la postul Realitatea TV. Intrebat daca va renunța la contul separat de TVA, masura dur criticata de catre reprezentanții…

- Inceput in 1975 și terminat peste doua decenii, in 1994, Barajul Siriu, al doilea stavilar de anrocamente, ca marime, din țara, este in pericol sa cada. Versanții ce-l imprejmuiesc nu au primit injecțiile la baza cu lapte de ciment, alunecarile de teren sunt la ordinea zilei, drumul ce leaga Buzaul…