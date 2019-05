Delta Dunării așteaptă peste 60.000 de turiști aduși de navele de croazieră In acest an, sunt așteptați, in Delta Dunarii, peste 60.000 de turiști aduși de navele de croaziera din Germania, Austria sau Franța. In dorința lor de a reintegra Ucraina in aceste rute ale vaselor fluviale de croaziera, autoritațile ucrainiene doresc sa extinda colaborarea cu Romania și Bulgaria, țari care au, in ultimii ani, rezultate din ce in ca mai bune in atragerea acestui tip de turiști. „Aceștia sunt turiștii educați, persoane care ințeleg specificul Deltei Dunarii și ce presupune un turism lent, un turism de vizitare, bazat pe tradiții, multiculturalism, gastronomie locala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

