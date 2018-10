Delphi Technologies inaugureaza un centru IT global in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Hospice Casa Sperantei a inaugurat, vineri, primul centru socio-medical din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile si familiilor acestora. „In momentul de fata, zona paliativa pediatrica, intr-adevar, cuprinde un spectru foarte larg, dar, din pacate, in ultimii ani vedem o incidenta…

- Universitatea din Bucuresti se afla pe locul 145 din 500 in clasamentul global QS World University Rankings 2019, anunta, miercuri, institutia de invatamant, precizand ca principalele criterii de selectie au fost domeniile de studiu si cercetare, reusitele absolventilor, dar si relatia cu studentii.

- In trimestrul II 2018 au fost date in folosinta 12742 locuinte, in scadere cu 231 locuinte, fata de trimestrul II 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. • In semestrul I 2018 au fost date in folosinta 23015 locuinte, in scadere cu 42 locuinte, fata de semestrul…

- ProRomania, partidul lui Victor Ponta va avea propriul candidat la prezidențiale. Victor Ponta a declarat, luni, la Parlament, ca senatoarea PSD Ecaterina Andronescu, care l-a contestat recent pe Liviu Dragnea, in interiorul partidului, ar putea fi o varianta de candidatura. Ponta a precizat ca el,…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a declarat vineri, dupa ce a fost audiat la Parchetul General, ca nu a existat un centru de comanda in ziua protestului din 10 august, el fiind prezent impreuna cu prefectul municipiului Bucuresti intr-o cladire de langa Guvern. Aurelian Badulescu…

- Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" - ANIMV (Unitatea Militara 0418 Bucuresti) vrea sa achizitioneze lucrari pentru construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare in domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate, potrivit unui anunt publicat in…

- Primarul Capitalei a anunțat, joi, inainte de ședința CGMB, ca in București va fi construit un centru de protonoterapie, fiind vorba despre o tehnica revoluționara de tratare a copiilor bolnavi de cancer."Așa cum știți, in intreaga lume exista o terapie revoluționara care se aplica in special…

- Fiscul se va muta pana la finele acestui an in fostul sediu al Antenelor din zona Baneasa, care acum este al statului, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la TVR1. "Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat pana la finalul acestui an, pentru ca am de gand…