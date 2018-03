Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Scaderea cu mai bine de 30% a costurilor asociate proiectelor eoliene ar putea readuce Romania pe radarul investitorilor, jucatorii din piata spunand ca la actualul nivel al investitiilor noile proiecte nu ar mai avea nevoie decat de un mediu stabil, nu si de scheme de sprijin in spate. …

- Banca nr. 2 din piata si-a bugetat cresteri de doua cifre pe toate categoriile de venituri, insa se asteapta la un ritm de doua ori mai redus al activelor, de 6,4% in acest an fata de 2017. Banca Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit din piata locala dupa valoarea activelor,…

- Piatia de HR din Romania se afla intr-un proces de maturizare, ceea ce inseamna fiecare companie este libera sa isi gaseasca propriile solutii, spune Florin Godean, country manager, Adecco Romania, in cadrul conferintei HR Trends 2018. “Piata de HR din Romania trece printr-un…

- ♦ In subsidiar, Vodafone a lucrat si la infrastructura de fibra optica si la capabilitatile de IT, astfel ca are fundatia pentru a intra in viitor in lupta pe pachete fix-mobil. De la mai putin de 2 milioane de clienti cu smartphone, Vodafone are acum aproape 7 milioane din 9. Decizia…

- ♦ OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, si-a bugetat pentru anul acesta un profit net de 2,58 de miliarde de lei, cu 7,5% mai mare fata de rezultatul de anul trecut, dar ia in calcul venituri cu 7,5% mai mici, de 13,68 de miliarde de lei pentru 2018. Cifrele reprezinta estimarile…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- Executivii si liderii agentiilor guvernamentale din intreaga lume sunt neincrezatori in capacitatea companiilor lor de a imbratisa oportunitatile oferite de cea de a patra revolutie industriala (Industry 4.0), potrivit unui raport realizat de Deloitte, la nivel global, “A patra revolutie industriala…

- ♦ Cele mai multe disparitii de nume au avut la baza tranzactii in urma carora noii proprietari au redenumit retelele ♦ Primii zece jucatori de pe piata locala au facut in 2016 afaceri de 12 mld. lei. Cinci branduri din piata de bricolaj au disparut din Romania in ultimii cinci ani.…

- In ultimii cinci ani, vanzarile pe fiecare benzinarie Petrom au crescut in medie cu circa 14%, in contextul in care numarul de statii a ramas aproape neschimbat. Pentru businessul Petrom din regiune, evolutia din Romania este o situatie unica in contextul in care vanzarile din Moldova, Bulgaria…

- Piata cladirilor de birouri si a spatiilor industriale a beneficiat direct de cresterea economica. Modelul de crestere economica a fost bazat pe servicii si IT ceea ce s-a transpus in cerere pentru spatiile de birouri, explica Mihai Patrulescu, senior consultant Colliers International Romania, in cadrul…

- Deocamdata iau o vacanta, dar am un proiect in minte la Braila, unde avem o alta fabrica de hartie care a fost oprita in 2010 ca urmare a crizei. Imi imaginez un proiect de 500 de milioane de euro ca investitie, tot pentru productie de hartie, care s-ar putea materializa daca putem gasi o intelegere…

- Cred ca BNR nu va mai majora dobanda de referinta Patria Bank, banca rezultata din fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, intentioneaza sa-si creasca organic cota de piata la 1,3%-1,5% in urmatorii cinci ani, in conditiile in care in prezent institutia…

- BCR si-a pastrat in luna ianuarie pozitia de lider in topul dealerilor primari, fiind urmata de ING Bank, iar podiumul din prima luna a anului 2018 este completat de UniCredit Bank, care a stationat pe trei. BCR, cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, ocupa la…

- Pentru Romania, contextul anului trecut a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopo­li­tic, crede Florin Vasilica, partener si head of transaction ad­visory services in cadrul com­paniei de audit si consultanta EY. Acest lucru s-a reflectat si in piata de fuziuni si…

- Piata valutara s-a mai dezmortit in februarie, dupa nivelul modest din ianuarie, dar a ramas sub valoarea din a doua luna a anului trecut. Jucatorii de pe piata valutara au derulat in februarie 2018, in medie, tranzactii zilnice de 1,6 mld. euro. Piata valutara a inregistrat in primele doua…

- E foarte scump sa recrutezi o echipa. Noi platim salarii de top la nivelul tarilor in care mergem. In Romania platim 20-30% peste piata. UiPath, start-up-ul local specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale com­paniilor cu ajutorul…

- In Romania exista zece retele straine in comertul modern, cu afaceri totale de circa 11 miliarde de euro si cu 2.400 de magazine care functioneaza sub mai multe formate. Lantul de magazine Biedronka, liderul incontestabil al pietei de comert alimentar din Polonia, a terminat anul trecut…

- Afacerile L’Oreal Romania au crescut anul trecut cu peste 10%, apropiindu-se de 350 mil. lei, conform estimarilor ZF. Pentru acest an oficialii companiei afirma ca si-au bugetat o noua crestere de doua cifre. Pentru L’Oreal 2017 a fost cel mai bun an de pana acum, din istoria de 20…

- ♦ Luna februrie a readus cu picioarele pe pamant comunitatea investitionala globala, obisnuita de mai bine de un an cu aprecieri accelerate, pe fondul unei economii mondiale ce parea a nu mai fi hartuita de vesti proaste sau schimbari bruste de paradigma politica in tari-cheie. …

- ♦ CNAS aloca in medie pentru un pacient adult tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara (operatii pe cord deschis) doar 8.100 de lei (1.800 de euro), fata de 11.000 de euro in Ungaria si 16.000 de euro in Italia ♦ In Romania se inregistreaza 150.000 de decese anual din cauza bolilor…

- In Romania exista circa 102.500 de magazine, unitati HoReCa si drogherii care vand bunuri de larg consum (FMCG). Apele minerale si sucurile carbogazoase sunt prezente pe rafturile a 90% dintre aceste localuri, mai exact sunt prezente oriunde banii schimba mainile, arata calculele ZF pe baza datelor…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- „Ca sa existi pe net trebuie sa fii proactiv, sa interactionezi cu cei de pe nisa ta, nu doar sa actionezi din cand in cand. Tot timpul trebuie sa interactionezi, sa monitorizezi ce se discuta despre tine si sa reactionezi” O firma care lanseaza un produs nou trebuie sa aloce 15-20.000 euro…

- Cifra de afaceri a companiei Orange Romania a fost anul trecut de 1,07 miliarde de euro, iar numarul clientilor pentru serviciile mobile, fixe si TV era de 10.623.000, informeza compania. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza ca anul trecut a inregistrat un profit de circa 200 de milioane de lei, a declarat Cristina Micu, membru in consiliul de supraveghere, Complexul Energetic Oltenia la ZF Power Summit. Ea mai spune ca si in prima luna a anului compania a realizat profit. …

- ♦ Romania s-a situat anul trecut pe locul cinci in regiune dupa valoarea medie a tranzactiilor semnate, de 21,2 mil. euro, arata raportul anual al Euromoney (EMIS) si al casei de avocatura CMS ♦ Cele mai interesante piete pentru investitori, fie ei strategici sau financiari, sunt Polonia, Cehia, Rusia…

- ♦ Piata carnii, evaluata la circa 3 mld. euro anual, consemneaza in mod traditional un consum mai redus in ianuarie comparativ cu luna decembrie, luna in care galantarele raman goale. Marii procesatori de carne de pui si porc mizeaza in acest an pe afaceri mai mari, dupa un an 2017 in care…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- „Planul nostru de afaceri pe 2018 include un buget de investitii de circa 4 milioane de lei directionati pentru dezvoltarea si marketarea unor solutii pentru consumatori finali.” Siveco, unul dintre cei mai mari furnizori de software si servicii de IT de pe piata locala, cu venituri totale…

- Obiectele de arta ar putea deveni o garantie folosita mai des in procesul de acordare a creditelor dupa ce Asociatia Nationala a Eva­luatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) a elaborat un indrumar pentru evaluarea acestor categorii de bunuri, pe langa proprietatile imobiliare. „In Romania,…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- ♦ In 2017 s-au semnat peste 150 de tranzactii care au avut ca tinta o companie locala sau cu activitate semnificativa in Romania, valoarea totala a acestora sarind de 3,2 mld. euro ♦ Cele mai mari zece mutari au tinut in spate 65% din valoarea pietei, semn ca inca exista o polarizare ♦ Valoarea…

- Pretul mediu al unui imobil rezidential a crescut cu circa 8% in 2017 comparativ cu 2016. Astfel, o locuinta a ajuns la un cost mediu de 68.647 de euro anul trecut, fata de 63.777 de euro in 2016, potrivit datelor Kiwi Financiar, broker de credite. "Piata s-a segmentat in ultimul an. Pretul nu mai este…

- Una dintre principalele prioritatile Grupului Automobile Bavaria este cresterea segmentului de masini second-hand, a spus Michael Schmidt, presedinte al Automobile Bavaria Group. “Prioritatea noastra pentru acest an este extinderea business-ului second-hand. In Romania, din pacate,…

- Piata de usi din Romania este domi­na­ta de importurile din China si Turcia, pro­ducatorii romani reusind sa aiba doar aproximativ 30% din piata, a decla­rat la ZF Live Roberto Popandron, ge­ne­ral manager al companiei Doors Class. „Cele mai mari vanzari le fac produsele din China, undeva…

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- „Noul plan investitional vine pe fondul cresterilor inregistrate atat pe piata locala, cat si la export“. Producatorul de vin Cramele Recas, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de profil, anunta un nou plan de investitii, capacitatea de pro­duc­tie urmand a ajunge in total la 30 de…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- In medie, un student la ciclul licenta pe un loc la buget si cazat in caminul universitatii are o cheltuiala medie anuala de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studentilor Universitatii Babes-Bolyai in economia municipiului Cluj-Napoca depaseste 190…

- ♦ Pe piata romaneasca s-au semnat anul trecut peste 105 tranzactii care au avut o valoare de minimum 5 mil. euro, a caror valoare cumulata a fost de 4 - 4,6 mld. euro ♦ Cele mai fierbinti trei domenii au fost energia, serviciile financiare si tehnologia (impreuna cu media si telecom), tranzactiile totale…

- Reteaua de restaurante Pizza Hut Delivery se extinde pe piata locala in sistem de subfranciza incepand cu primavara anului trecut, iar partenerii au nevoie de o investitie medie de 250.000 de euro, potrivit datelor comunicate anterior de oficialii companiei. Suma cuprinde insa atat taxa…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- Consolidarea tot mai accentuata din sectorul bancar pune si mai multa presiune pe jucatorii ramasi in piata, determinandu-i sa fie mai competitivi si sa aiba o viteza de reactie mai mare in oferirea produselor si serviciilor catre clienti, considera Francois Bloch, director general al BRD, a treia…

- Bucurestiul ar mai putea „aduna“ pana in 2020 circa 50 de statii pentru masinile electrice, fata de cele circa 20 care sunt montate acum, potrivit informatiilor disponibile. Insa pana la raspandirea acestei noi forme de mobilitate, inclusiv la nivelul transportului in comun, RATB isi duce calatorii…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

