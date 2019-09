Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat luni ca s-a ajuns ''la un foarte bun acord'' in cadrul G7 pentru ca in 2020 ''sa poata fi modernizate regulile fiscalitatii internationale'' in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), relateaza agentia EFE.In…

- ​Uniunea Europeana este dispusa sa strânga 100 de miliarde de euro într-un fond de investiții prin care sa finanțeze crearea unor firme de tehnologie europene care sa se bata de la egal la egal cu giganții americani și chinezi Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba sau Tencent, a scris…

- Facebook a incercat sa includa si programe TV de la HBO si Showtime. Deocamdata marile retele comerciale de televiziune nu sunt disponibile pentru vanzare pe platforma sociala. In perioada de proba cele patru programe vor fi disponibile exclusiv pentru abonatii din Statele Unite. Spre deosebire de alti…

- Dominația Google, Facebook, Amazon și Apple a ajuns sa fie rea atat pentru competiție, cat și pentru consumatori. Autoritațile americane vor acum sa afle cum acești giganți tehnologici au dobandit puterea de piața și daca se angajeaza in practici care au redus la tacere concurența, au inabușit inovația…

- Ministrii de Finante din Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) au cazut de acord la un summit din Chantilly, Franta, ca marile companii de tehnologie, precum Facebook, Google, Amazon si Apple, pot fi taxate in tarile unde obtin veniturile, chiar daca nu sunt inregistrate acolo. In…

- Salariile de mai jos sunt incasate de oamenii care intra in campul muncii pentru prima data. Dell Dell, companie americana care dezvolta, produce și comercializeaza computere personale și alte produse tehnologice, ofera angajaților sai un salariu mediu de 3.845 de euro.…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni cel mai solid indiciu de pana acum ca administratia sa va investiga ”monopolul” marilor companii americane de tehnologie, intr-un interviu acordat la CNBC, relateaza Business Insider, relateaza News.ro.Citește și: Marian Oprișan o 'perie' pe…