Deloitte Romania a mutat 700 de angajati in cladirea de spatii de birouri The Mark

- Deloitte Romania și-a mutat birourile in cladirea The Mark, aflata in vecinatatea Pieței Victoriei, la intersecția strazilor Buzești și Calea Griviței. Aproximativ 700 de angajați ocupa ultimele opt etaje ale turnului The Mark inchiriate de Deloitte Romania, insumand peste 8.500 de metri patrați. Cladirea…

- In Bucuresti, peste 200.000 de angajati lucreaza in cladiri de birouri construite de firme private, care au o vechime mai mare de 10 ani si peste 250.000 de angajati sunt in cladiri de birouri inaugurate in ultimii 10 ani, potrivit unei analize...

- O fabrica din municipiul Brad a anuntat concedieri colective. O treime din salariati sunt nevoiti sa isi caute de lucru in alte companii, dupa ce societatea si-a mutat productia in Albania.

- “Gara este o paragina. Va dati seama ca de 8-9 ani nu mai functioneaza. Cladirea e abandonata, are un singur paznic, dar din punctul meu de vedere cred ca Guvernul Romaniei, Ministerul Mediului si Ministerul Transporturilor ar trebui sa se gandeasca la sanatatea noastra” - Ioan Ciupilan, primarul municipiului…

- La doi ani de cand inaugura noul sediu de pe Splai Bahlui, in urma unui parteneriat cu o companie care detinea cladirea din mijlocul facultatilor Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi, conducerea Universitatii „Petre Andrei" a luat decizia mutarii sediului, dupa ce existau presiuni imobiliare…

- Salariații care lucreaza in acest domeniu ar mai putea lucra și dupa implinirea varstei standard de pensionare.Aceasta masura este cuprinsa intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Citește AICI ce angajați pot lucra și dupa varsta de pensionare!…

- Transilvania Constructii, dezvoltatorul Novis Plaza, vrea sa certifice proiectul de spatii de birouri cu certificarea "verde" BREEAM la nivelul Excelent. Corpul A a ansamblului Novis Plaza a fost dat spre utilizare in martie 2017, iar Corpul...