DELIRUL unui pesedist: „Banii din pilonul II de pensii erau nefolosiți” In replica, Mihai Fifor, vicepreședinte PSD, a spus ca romanii erau nemulțumiți de randamentul fondului de pensii private și ca banii erau „nefolosiți”, deși administratorii cumpara obligațiuni și titluri de stat și participa la Bursa de Valori București. „Puțin surprinzator dar corecta afirmația ministrului”, a spus deputatul PNL Ionuț Stroe. „Exercițiul asta al dezbaterii largi la inițiative ale Guvernului lipsește cu desavarșire de la PSD. Se vede clar ca de ceva vreme incoace incearca in mod extrem de rigid și inflexibil, in mod arbitrar, fel de fel proiecte legislative care mai de care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

