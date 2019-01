Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accederea sa joi in Congresul american, o noua reprezentanta a democratilor a promis destituirea presedintelui Donald Trump, intr-un atac frontal virulent la adresa locatarului de la Casa Alba, noteaza France Presse.Citește și: Donald Trump nu mai are liniște la Casa Alba. Liderul SUA,…

- Demisia lui Mattis vine la o zi dupa ce Trump a anuntat retragerea trupelor americane din Siria, sustinand ca ISIS a fost invinsa. James Mattis, conform unor surse diplomatice, s-ar fi dus la Casa Alba joi dupa-amiaza pentru a-l convinge pe Trump sa accepte o retragere treptata a trupelor…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca va ocoli Congresul si va recurge la armata pentru construirea zidului la granita cu Mexic, daca democratii se vor opune finantarii cerute, transmite Reuters. Intr-o serie de postari matinale pe Twitter, cu cateva ore inaintea intalnirii programate…

- Fostul director al FBI James Comey a fost audiat vineri cu usile inchise in Congresul american la solicitarea republicanilor, in timp ce opozitia democrata a denuntat o tentativa de diversiune in contextul anchetei privind Rusia care otraveste mandatul presedintelui republican, relateaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, spera sa se inteleaga cu Rusia si China privind dezarmarea tarilor lor. Despre asta a scris liderul de la Casa Alba intr-o noua postare pe pagina sa de Twitter.

- Președinte Emmanuel Macron și Donald Trump, liderul de la Casa Alba au discutat sambata, la Palatul Elysee, despre contribuția statelor UE la NATO. Dialogul a avut loc pe fondul mesajelor transmise de cei doi anterior intalnirii. Președintele francez a susținut saptamana aceasta ca Europa are nevoie…

- Ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 va continua, in pofida schimbarilor recente de la nivelul Departamentului de Justitie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, transmite dpa. ''Este vorba de continuitate,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…