Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE.Asta arata ca euroscepticismul este in creșetere și in Romania. In fapt pare a fi o inscriere in trendul european,…

- Biroul National de Statistica din China a raportat ca economia acestei tari a crescut cu 6,5%, in trimestrul al treilea al acestui an, fata de acelasi trimestru al anului trecut, fiind cel mai lent ritm inregistrat de la criza financiara globala, din 2009, pana in prezent, informeaza, vineri, BBC.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, da vina pe globalizare in urma atacului sangeros din școala din Kerci, in Peninsula Crimeea (regiune anexata de Federația Rusa). Putin susține ca totul a inceput pe rețelele sociale, dupa atacurile armate din școlile americane. „Totul a inceput cu Statele Unite ale…

- Romeo Vasile Chirita, un barbat de 38 de ani din Ramnicu Valcea, a fost extradat saptamana trecuta in Statele Unite ale Americii unde va fi judecat pentru infractiuni informatice. Barbatul a fost prins de politistii valceni in urma cu o luna, dupa ce a fost dat in urmarire internationala si un tribunal…

- Justiția americana a anunțat joi inculparea a șapte agenți ai serviciilor secrete rusești pentru o campanie de atacuri cibernetice impotriva unui organism sportiv, impotriva unei agenții internaționale și a unei societați americane specializate pe energie nucleara, relateaza AFP.

- Prima meserie care va disparea integral va fi cea de sofer, ceea ce este un lucru bun, intrucat masinile complet automatizate produc mai putine accidente, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, in cadrul unei conferinte de presa. "Prima meserie…

- Biroul Federal de Investigații(FBI), unul dintre cele mai importante servicii de informații din Statele Unite și din lume a lansat un avertisment explicit, fara precedent. Banii din banci nu mai sunt in siguranța, nicaieri in lume.

- Statele Unite ale Americii au impus marti sanctiuni impotriva a doi rusi, a unei companii rusesti si a unei firme slovace pentru presupuse actiuni ale lor de a ajuta o alta companie ruseasca sa evite sanctiunile ce vizeaza activitatile cibernetice malware ale Rusiei, relateaza agentia Reuters.Departamentul…