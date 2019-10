Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Naționala a Republicii Azerbaidjan a avut-o recent, in calitate de musafira, pe directoarea Bibliotecii Nationale din Republica Moldova, Elena Pintilei. Tot de la dumneaei am aflat care a fost scopul vizitei sale in capitala Azerbaidjanului.

- PENAL… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita au descoperit, ascunse asupra a doi cetateni din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Cei doi s-au ales cu dosare penale pentru fals si uz de fals. La sfarsitul saptamanii…

- Expresii de genul „Cu Anul nou”, folosita incorect in loc de „Cu ocazia Anului Nou”, sau cuvinte cum ar fi „cofta” in loc de „bluza” sunt doar cateva din greselile de exprimare in limba romana intalnite frecvent in Republica Moldova. Aceste exemple au fost oferite pentru IPN de profesorul universitar…

- Pe 27 august curent, Republica Moldova a marcat 28 de ani de la declararea independenței. In acest context, consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, a vorbit despre educația patriotica și importanța acesteia in sistemul educațional…

- Biblioteca Nationala din Israel a dezvaluit, miercuri, ca a recuperat arhivele scriitorului ceh Franz Kafka, dupa 11 ani de dispute judiciare, potrivit BBC.Kafka i-a incredintat textele prietenului sau Max Brod si l-a rugat sa le arda dupa moartea sa in 1924. Dar Brod a refuzat, mai tarziu…

- Un microbuz din Republica Moldova cu 9 pasageri, cetațeni ai țarii noastre, a fost implicat intr-un grav accident in Romania. Doi moldoveni au murit, iar șapte au fost raniți, dintre care unul se afla in stare extrem de grava.

Politistii de imigrari din Cluj au depistat 3 cetateni straini, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza municipiului Cluj-Napoca. Pe numele acestora au...

- Sefa guvernului moldovean, Maia Sandu, a cerut administratiei separatiste de la Tiraspol sa ridice interdictia de calatorie pentru oficialii moldoveni in stanga Nistrului, argumentand ca locuitorii din Transnistria pot circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, informeaza luni Ziarul National din…