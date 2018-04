Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei pasionati de gatit care vor sa isi pregateasca singuri preparate Chef Maria Burlacu de la mancareadeacasa.ro ne-a dezvaluie reteta pentru traditionalul Stufat de miel si cea pentru o friptura de miel frageda si delicioasa.

- Ingrediente pentru 4 portii: 400 g piept si gat de miel, o ceapa mare, un morcov mare, o telina mica, o radacina mica de patrunjel, o legatura de ceapa verde, o lingura de patrunjel tocat, o lingura de tarhon tocat, o lingura de orez cu bob rotund, doua linguri de otet de vin alb, doua galbenusuri,…

- "Pentru masa de Paște va propun o rețeta simpla, deloc greu de realizat, dar care va va aduce succesul garantat. Secretul este sa aveți rabdare, pentru ca, dupa cum veți observa, rețeta asta necesita ceva timp de pregatire. Dar va garantez ca friptura astfel obținuta se va topi de-a dreptul cand o veți…

- RETETE DE PASTE: Nu exista masa de Paste pe care sa nu troneze o pasca rumena care sa iti imbie mirosul, fie ea cu branza si stafide, smantana sau ciocolata. Crestinii au imprumutat obiceiul de a manca miel si pasca la masa de Paste de la evrei. Mielul este Isus Hristos, care isi accepta sacrificiul.…

- Cu ciocolata italieneasca din abundenta si alune. Este o propunere inedita pentru a revigora traditionalul cozonac si care vine de la cativa maestri in ale dulciurilor. E si lesne de inteles de ce retetele incep sa fie reinterpretate: romanii au inceput sa devina tot mai pretentiosi, spun cofetarii.

- Preparatul este specific Transilvaniei, dar se consuma si in alte zone ale tarii, avand influente austro-ungare. Nu da batai de cap la preparare, dar exista cateva lucruri de care trebuie sa tineti cont pentru a nu avea surpriza de a vi se taia tocanita de gutui sau a ramane cu carnea de porc nefacuta.

- Firmele de catering din Resita si-au adaptat meniul pentru sarbatorile de Paste. Administratorii au anuntat ca ofera deja ciorbe si friptura de miel, fata de meniul obisnuit, astfel ca livrarea va fi insotita chiar si de cateva oua rosii. Fara doar si poate, cea mai serioasa si consistenta oferta vine…

- Mielul este simbolul mesei de Paște! Tradiția spune ca acesta ridica pacatele lumii si se ofera ca hrana pentru viata vesnica și reinnoire spirituala!Friptura sau mielul copt nu poate sa lipseasca de pe masa tradiționala de Paște.

- Reteta de drob din ciuperci si verdeturi este ideala pentru masa de Paste in cazul in care ati renuntat la carne si ati ales stilul alimentar vegan. Pe langa faptul ca este foarte gustos, timpul de preparare este si foarte scurt.

- Pentru a evita astfel de situatii, poti opta sa cumperi doar oua cu coaja alba, dar acestea se gasesc mai greu sau sunt mai scumpe, sau le poti albi pe cele cu coaja maro. Pentru a albi 6 oua cu coaja maro aveti nevoie de apa, 300 ml de otet si 6 lingurite de sare, si trebuie sa le fierbeti…

- CIORBA DE MIEL reteta de Paste. Cioba de miel este simplu de preparat si extrem de gustoasa. Sper deosebirea de ciorbele normale, la aceasta este indicat sa adaugam doua fire de ceapa verde.

- FRIPTURA DE MIEL, ingrediente: - 1.5-1.8 kg carne de miel (pulpa din spate)- 1 legatura usturoi verde- 1 legatura ceapa verde- usturoi uscat pentru impanat (5-6 catei)- 50 g unt- ulei de masline- foi dafin- rozmarin- 200 ml vin alb (demisec)- apa-…

- Drob de miel, ingrediente: organele de la un miel: ficatul, rinichii, plamanii, inima; 250 grame carne de miel; 400 grame ceapa si usturoi verde;400 grame marar si patrunjel verde; oua batute (pentru fiecare 1 kilogram de compozitie folosesc opt oua batute); sare,…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Pasca cu branza este preparatul nelipsit de pe masa de Paste. Mai jos vei gasi o reteta de pasca foarte usor de preparat si extrem de gustoasa. Desi obiceiurile si retetele s-au diversificat si acum se face si pasca cu ciocolata, pasca cu smântâna, pasca…

- Cum drobul de miel este un preparat care nu lipseste de pe masa traditionala de Paste a romanilor, va propunem reteta speciala a celebrului bucatar Catalin Scarlatescu, pe care a mostenit-o de la bunica lui.

- Pasca este un preparat care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa tradiționala de Paște, fiind un desert ce poate fi facut, de altfel, oricand. Daca varianta clasica nu te mai incanta, poți incerca o rețeta de pasca cu branza in varianta mai puțin calorica, fara aluat. Așadar, daca in acest an vrei sa…

- Se apropie cu repeziciune sarbatorile, iar piesa centrala a mesei de Paste va fi friptura. Daca nu esti un împatimit al fripturii de miel, iata reteta perfecta pentru o friptura din carne de porc.

- Ingrediente Pentru aluat 5 pahare faina50 g drojdie proaspata2 oua1 pahar zahar1½ pahar lapte100 g unt50 ml ulei1 praf de sarecoaja de la 1 lamaie Pentru prima umplutura 150 g mac75 ml lapte1 lingura unt75 g zahar Pentru a doua…

- Drobul de miel se numara printre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa de Paște, insa daca te-ai plictisit de rețeta clasica iți propunem una mai ușoara și anume - drob de miel cu carne de pasare.

- Mod de preparare Friptura de iepure la cuptor cu vin Speli iepurele transat si il condimentezi cu curry, rozmarin, sare, piper. Il asezi in tava si torni ulei de masline peste el si adaugi cateva frunze de dafin si usturoi taiat feliute. Torni vinul in tava, acoperi tava cu folie de aluminiu…

- Crezi ca n-ai nicio șansa sa faci un cozonac ca la mama acasa, așa ca dai fuga la supermarket sau la patiserie ca sa cumperi unul? Ei bine, exista o rețeta de cozonac extrem de simpla și de practica și care nu necesita framantare.

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Friptura din carne de miel este nelipsita de pe masa de Paște, motiv pentru care iți propunem sa fii pregatita in acest an și sa incerci aceasta metoda pentru a marina carnea de miel, pentru ca aceasta sa fie frageda.

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- Pentru acest preparat puteti folosi fie varza proaspata, fie murata. Indiferent de alegerea facuta, daca respectati reteta bucatarului Mircea Groza, veti obtine o delicatesa cu care va veti impresiona musafirii.

- Ciorba de miel este nelipsita de pe masa de Paște a romanilor. Insa, nu toate retetele sunt la fel de bune. Daca vrei sa nu dai gres si familia sa te laude, incearca aceasta reteta. Va fi atat de gustoasa incat toti se vor linge pe degete.

- Mod de preparare Suberek Din faina amestecata cu praful de copt si apa calduta in care am dizolvat sarea, framantam un aluat elastic, potrivit de tare, pe care il acoperim cu un prosop si il lasam 15 min. sa se odihneasca.In putin ulei calim ceapa taiata marunt impreuna cu carnea tocata, amestecand…

- Mod de preparare Rulada de cartofi cu legume. Reteta de post! Pui cartofii la fiert in apa cu sare. Dupa ce au fiert, scurgi apa, ii pasezi sii ii lasi sa se racoreasca.Intre timp, ceapa verde, dovlecelul si ardeiul le toci cubulete mici, iar morcovii ii dai pe razatoarea mica si calesti…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- Preparatul, unul de traditie in Ardeal, necesita doar cateva ingrediente, dar e nevoie de cateva zile pentru a pregati carnea de porc asa cum trebuie. Untura de porc, de preferat de Mangalita, si usturoiul sunt doua ingrediente care completeaza gustul fripturii.

- Parfumul e semnatura oricarei femei, de aceea e nelipsit din garderoba zilnica. Insa acest produs de ingrijire reprezinta un pericol pentru sanatatea noastra, susțin ultimele cercetari. Ingredientele parfumurilor patrund in organism, sunt metabolizate si multe raman acolo, fapt ce poate dauna grav sanatatii,…

- Preparatele grecești au intotdeauna farmecul lor aparte, mai ales clatitele grecești. Așa ca va prezentam in o rețeta delicoasa de clatite grecești. Ce va trebuie pentru acest preparat gustos?

- Celebra si magnifica coptura transilvana, raspandita mai ales in tarile din sud, Barsei, Fagarasului, Amlasului, Hategului, preparatul “Taci si inghite” se gateste rapid si este un adevarat deliciu. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Reteta este delicioasa si iti stimuleaza sucurile gastrice si digestia, protejand stomacul si facilitand arderea caloriilor. Ingredientele se amesteca bine si se lasa la frigider. Pune preparatul in folie alimentara si ruleaza. Inainte de fiecare masa, taie o bucata de marimea unei linguri si mananca.…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Mod de preparare Friptura (cotlet) de porc copt in zeama de varza (moare) Cotletul intreg il punem intr-o oala, turnam peste el zeama de varza (moarea), acoperim cu capac oala si lasam sa fiarba 40-45 de minute. Dupa 30 de minute il intoarcem pe cealalta parte. Scoatem carnea din moare…

- Mod de preparare Cosulete din sunca de Praga cu legume Se curata ciupercile de pielita si picioruse si se ung cu o picatura de ulei de masline si un praf de sare apoi se pun intr-o tavita si se dau 15 minute, la cuptorul incins. Se ung forme de briose cu ulei de masline se asaza felii…

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- Mod de preparare Savarine de casaSirop 1 cana de zahar se fierbe impreuna cu o cana de apa si apoi adaugam 1 esenta de vanilie . Se separa ouale ouale si se bate albusul spuma tare, adaugam pesmetul in ploaie si apoi punem la copt in forme speciale de savarine.Nu cresc foarte mult…

- Mod de preparare Tarta cu prune Mixam untul cu zaharul, adaugam oul si faina amestecata cu praful de copt, coaja de la o lamaie si framantam un aluat care nu se mai lipeste de maini. Il invelim in folie alimentara si dam la rece 30 min-1 oraSpalam prunele si le taiem in 2, le scoatem…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Eu am decis, pentru decor, sa cumpar o mana de caise, insa checul poate fi facut si fara decorul acestor caise. Il puteti lasa simplu, pudrat cu zahar, iar varianta cu decor de caisa s-o pastrati pentru perioada verii, cand se coc si la noi caisele. Aveti mare grija ca toate ingredientele…

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Unul dintre cei mai cunoscuti blogeri culinari din Romania, aradeanul Cristian Borod, alias „Bucatar Maniac”, are o reteta speciala pentru prepararea ratei la gratar. Pentru ca preparatul sa fie ca la carte e nevoie de un gratar special si multa rabdare.