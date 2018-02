Stiri pe aceeasi tema

- Drobul de legume este o mancare gustoasa si apreciata in randul vegetarienilor si al persoanelor care vor sa manance sanatos sau de post. Este un preparat care este gata imediat, iar combinașia legumelor ofera un gust de care nu te vei satura! Ingrediente:1 kg vinete, 2 cepe, 2 ardei grasi, 6 catei…

- Ingrediente 250 g faina 1 mar mare, feliat 230 ml ulei 200 g zahar brun 100 g zahar 50 g nuci, marunțite 2 oua 1 lingura scorțișoara 1 lingurița esența de vanilie ½ lingurița praf de...

- Cand vine vorba de cure de slabire, prima bariera psihologica este cea a renunțarii la alimentele care ne produc placere sau pur și simplu cu care ne-am obișnuit. Sa nu subestimam obișnuința. Este a...

- Ingrediente 2-2,5 kg oase de vita 100 ml piure de rosii 2 cepe mari 2 buc telina (ideal, cu frunze) 2 fire praz 3-4 morcovi o legatura patrunjel o crenguta cimbru 2 rosii Preparare Spala oasele de vita si asaza-le intr-o tava de cuptor. Unge-le cu piureul de rosii si da-le la cuptor la 200 de grade…

- Ingrediente 150 g paste fara ou o ceapa 2 dovlecei 2 rosii in bulion 50 g mazare 100 g fasole boabe o felie dintr-o radacina de telina 2 morcovi un praz 4 linguri ulei 2 fire patrunjel o foaie dafin sare Preparare (Portii: 4) Cu o seara inainte se pune fasolea la inmuiat, a doua zi se scurge, se fierbe…

- Ingrediente 3 cotlete de porc1 lingurița mix de condimente2 linguri unt5 caței de usturoi, zdrobiți50 g zahar brun60 ml vin albcimbru, dupa gustpatrunjel tocat, dupa gustsarepiper. Incearca si Muschiulet de porc in crusta de usturoi si verdeturi…

- Este un desert care nu necesita coacere, fiind o combinatie delicioasa intre biscuiti si crema de ciocolata. Ingrediente: 185 g biscuiti cu cacao; 185 grame biscuiti cu lapte; 80 g zahar; 200 g faina; 80 g cacao; 50 g unt; 1 l lapte; 1 galbenu...

- Rețete cu paine, inedite, rapide și delicioase. Nu sunt de regim, atenție, dar gustul lor te va cuceri! In “filmul” de azi, painea joaca rolul principal și se transforma in mancaruri sațioase, daca e combinata cu legume, branzeturi și oua, sau in deserturi savuroase, cu aroma de vanilie și scorțișoara.…

- Galuștele sunt perfecte pentru supa de pui sau oriare alta supa. Cel mai important lucru este sa nu fie tari. Noi iți vom spune cum se fac galuștele ca sa fie pufoase. Daca vrei galuște pufoase, nu trebuie sa folosești decat un ou și griș, care sa aiba aceeași greutate și un praf de sare. E important…

- O femeie a leșinat pe trotuar, astazi, la intersecția strazilor Mare a Unirii cu Marașești din municipiul Focșani. Femeia a preluata de un echipaj SMURD. Potrivit unor martori, femeia ar fi stat pe caldaram timp de mai multe minute, dat fiind ca niciun trecator nu a sunat la 112. In…

- Primele minute ale zilei de joi au fost ultimele pentru un pacient internat la Spitalul Județean Timișoara, care a decis sa se arunce in gol de la etajul V al cladirii principale a unitații sanitare. Potrivit reprezentanților instituției, este vorba de un barbat in varsta de 77 de ani care a fost internat…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie in zona Dura. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata. La fața locului s-au…

- Untul de usturoi este ideal pe paine prajita fierbinte și crocanta și pe fripturi sfarainde și aromate. Ingrediente: • 250 g unt • 1 capa ana mare de usturoi • 1 ceapa mica • 1/2 lingurita ulei • 1 legatura patrunjel • piper Metoda de preparare: 1. Se lasa untul sa se inmoaie la ...

- Ingrediente 450 g cartofi, feliațiulei2 cepe, feliate2 caței de usturoi, feliați4 roșii, feliate1 lingura patrunjel tocatfrunze de tarhon, dupa gust4 bucați file de pește albzeama de la 1 lamaiesarepiper Mod de preparare – Pește cu legume…

- O mașina care costa o mica avere a fost furata, in doi timpi și trei mișcari, din Lugoj. Foarte probabil, hoții au acționat la pont și au fost curajoși, in condițiile in care vehiculul era unicat in orașul de pe Timiș.

- Probabil ca ai fost si tu la saloane pentru tratamente de indepartare a parului nedorit, insa acestea sunt scumpe si nu intotdeauna eficiente. De aceea, iti recomandam un truc 100% natural care te ajuta sa scapi de parul de pe fata. Ingrediente 2 linguri de pasta de fulgi de…

- Ingrediente 50 ml ulei2 caței de usturoi, zdrobiți50 g pesmet50 g parmezan ras4 bucați piept de pui200 g orez fiertlegume fierte, dupa gustsarepiper Mod de preparare – Pui in crusta de usturoi Preincalzești cuptorul la 220 °C. Calești usturoiul…

- Simona Halep este liderul clasamentului mondial WTA, dar conduce și într-o alta ierarhie în primul Mare Șlem al anului, la Australian Open. Simona Halep, care s-a calificat luni în sferturile de finala ale competiției, a trecut de Naomi Osaka din Japonia în doar 80…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Sorana Cirstea (36 WTA) n-a avut nicio șansa in fața cehoaicei Lucie Safarova (29 WTA), pierzand disputa in doua seturi, 2-6, 4-6, in doar o ora și 25 de minute. Primul set a durat doar 36 de minute și a fost cedat de Sorana, scor 2-6. A reușit un singur break. In setul secund s-a mers cap la cap pana…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Sistemul informatic medical functioneaza de 3 zile cu pauze. Medicii de familie nu pot valida retetele si asteapta, minute in sir, in fata calculatorului. Iar vestile de la Casa Nationala de Sanatate nu sunt deloc bune.

- Ficatul de pui se gatește repede și are multe vitamine și fier. Este un fel de mancare potrivit pentru orice masa. Iata trei rețete cu ficaței de pui, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Omleta cu ficaței de pui Ingrediente: 3 oua, 150 g ficatei de pasare, putin unt, 30 ml ulei, sare,…

- Shakshuka (sau Shakshoka, Shakshouka, este un preparat popular, servit la mic dejun in Israel inspirat din bucatariile nord-africane și evreiești. Se prepara din oua poșate intr-un sos picant de roșii.

- Romania a fost condamnata la CEDO pentru agresiunile comise de polițiști. Barbatul care a depus plangerea la CEDO a reclamat faptul ca a fost batut minute in șir pe holul secției de poliție iar justiția din Romania nu i-a facut dreptate pe motiv ca bataile indurate nu au fost atat de rele incat sa se…

- Andra ar fi incasat o suma fabuloasa pentru un spectacol de doar 40 de minute. Contractul a fost facut public de un politician local. Andra, care va lucra in noaptea de Revelion, ar fi incasat 47.000 de lei, adica 1.000 de lei pe minut, pentru un concert de 40 de minute pe care l-a sustinut in luna…

- Tort „Sah-Mat” pentru musafirii tai. Sigur ii vei da pe spate cu aceasta reteta. Ingrediente: 10 linguri de faina 8 oua 18 linguri de zahar 2 plicuri de zahar vanilat 2 linguri de cacao 2 linguri de ulei 2 linguri de apa ½ lingurita de sare 2 lingurite esenta de vanilie 2 lingurite praf de copt 500…

- Doua persoane au murit și alte câteva se afla în stare critica dupa ce au mâncat o banala prajitura cu orez. Se întâmpla în Japonia, acolo unde o delicatesa tradiționala s-a dovedit a fi fatala. Prajitura, cunoscuta sub denimirea de mochi, este formata din…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de sarbatori. O gospodina demonstreaza cum se framanta corect cozonacii. Iata si o reteta delicoasa de cozonac: Ingrediente: 1 kg faina alba500 ml lapteesenta de rom si vanilie200 g unt, plus 30 g pentru uns tavile3 linguri…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute, a anuntat vineri Metrorex.

- Steaua incheie 2017 cum nu se poate mai bine. Lider in Liga Naționala, dupa 15 etape, formația militara a reușit duminica sa se califice și in Final Four-ul Cupei Romaniei. Cu o aparare exacta, cu un portar, Tudor Stanescu in forma, steliștii s-au desprins in ultimele 9 minute. De la 23-23 (minutul…

- Cele mai eficiente masti faciale naturale pentru iarna In sezonul rece incercam sa ne protejam pielea cat mai bine cu putinta. Tocmai de aceea, e necesar sa-i acordam tenului un plus de atentie iarna, iar mastile naturale, facute acasa sunt cele mai eficiente. Avocado cu ulei de masline Ingrediente:…

- Ingrediente Pentru pește4 bucați file codfainauleisarepiperPentru ciuperci1 ceapa tocata250 g ciuperci2 caței de usturoi pisați150 ml supa de pui sau vita80 ml vin roșu2 linguri zeama de lamaie1 lingura untpatrunjel tocat, dupa…

- Postul este nu doar sanatos, ci poate fi si gustos, spectaculos. Pasionata de gatit, autoarea unei carti de bucate, Laura Cosoi iti propune o reteta delicioasa si usor de facut. Budinca de ciocolata Ingrediente: o conserva de lapte de cocos, un sfert de cana cu seminte de chia, 3 linguri praf de cacao,…

- La data de 11 decembrie a.c., ora 21.25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați de catre un conducator auto cu privire la faptul ca autoturismul condus de acesta pe DN2 E 85, pe raza municipiului Focșani, a fost colizionat de un autoturism, al carui conducator auto a plecat de la locul producerii…

- Daca ești pe fuga și nu ai timp sa gatești ceva complicat sau pur și simplu nu iți dorești sa stai mult timp in bucatarie, atunci rețeta noastra de pui sau porc cu legume și orez este ideala pentru tine!

- Ingrediente 1 kg pastarnac, curațat și taiat felii60 ml ulei2 linguri zahar brun600 g cotlet de porc100 g branza70 g pesmet200 g baconsarepiper. Citeste si DESERTUL ZILEI: Gogosi pripite, dupa reteta bunicii Mod de preparare –Rulada din…

- Aceasta prajitura rapida de post se prepara din ingrediente simple și ieftine. Ai nevoie de mai puțin de jumatate de ora pentru a coace acest desert. Ingrediente: 1 kilogram de mere, 200 g faina, 200 g griș, 200 g zahar, 50 g margarina. Mod de preparare: Se unge o tava cu margarina. Se amesteca faina…

- Ies la iveala noi detalii despre accidentul mortal petrecut in urma cu ceva timp la Maracineni. Asa cum va informam, un motociclist si-a pierdut viata in nefericitul eveniment. Din cate se pare, acesta avea 69 de ani si era din Campulung. Intregul eveniment s-ar fi produs din pricina faptului ca…

- Am pregatit de multe ori aceasta prajitura cu ciocolata si mi-a placut foarte mult ornata cu crema de ciocolata neagra, chiar daca este mai dulce. Aspectul ei este foarte atractiv si este delicioasa. Ingrediente 1 cana iaurt 1 lingurita praf de copt 1 1/2 cani zahar Citeste continuarea…

- Ingrediente(pentru forma patrata de 20/20 cm);blat: 200 g biscuiti, 100 g ciocolata alba, 100 g unt topit, 150 g miez de nuca maruntitcrema 1: 250 g branza proaspata de vaci, 75 g zahar pudra, 200 g piure de castane (vreo 8 linguri) Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.

- O radacinoasa sanatoasa, pe care o gasești mereu pe piața, mai ales in anotimpul rece. Sfecla roșie poate fi pregatita sub forma de salata, borș sau umpluta. Toate cele 3 rețete cu sfecla roșie sunt delicioase. Salata |VIDEO Ingrediente: doua sfecle rosii doua linguri ulei, o lamaie, un catel de usturoi,…

- Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua. Ingrediente: 1 Kg de mere, 250 g faina, 200 g zahar, 200 g margarina, 50 mL vin alb, 50 mL bors de casa,…

- Bucataria ”Chefi la cuțite” arata ca un furnicar. Atat finaliștii, cat și foștii concurenți aleși sa-i ajute pe cei trei in ultima proba a sezonului sunt incercați de stari de tensiune și suspans.

- Biscuiți de casa, cu untura sau unt, un desert simplu, clasic și plin de amintiri! Biscuiții se faceau in fiecare casa, se puneau in cutii inchise si erau o „rezerva strategica” pentru zile si mai negre decat cele care erau. Iata rețeta simpla de biscuiți de casa pe care o faci in 15 minute: Ingrediente:…

- Organizația de studenți AIESEC Craiova organizeaza miercuri, 29 noiembrie, evenimentul „Lumea in 40 de minute” ce are ca și scop prezentarea oportunitaților de voluntariat internațional oferite tinerilor. Evenimentul va avea loc in Steam Punk incepand cu ora 18.00, intrarea este ...

- Ce poate fi mai potrivita pentru o zi rece, decat o supa fierbinte pe baza de carne și legume. Te incalzește și iți da energie pentru toata ziua. Incearca și tu 3 supe calde, in acest sfarșit de saptamana. De cartofi dulci cu afumatura Ingrediente: 800 g afumatura, o ceapa potrivita, un ardei roșu,…