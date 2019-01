Delicioasă și sănătoasă. Vezi ce conține ciocolata neagră! Ciocolata nu inseamna doar rasfat si calorii in plus, ea este si un aliment cu beneficii pentru sanatate. Bineinteles, trebuie sa o consumam cu limita. Cea mai indicata si cea mai sanatoasa este ciocolata neagra, datorita continutului ridicat de flavonoide. Scade colesterolul. Ciocolata contine flavonoide in cantitati mari, ceea ce inseamna ca reduce cantitatea de … Articolul Delicioasa și sanatoasa. Vezi ce conține ciocolata neagra! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

