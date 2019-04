DELIA vine la “Nocturn”, concertul Carla’s Dreams de la Romexpo de pe 18 mai

Carla’s Dreams se pregatește de primul mare concert de anvergura care va avea loc pe 18 mai la Romexpo. DELIA este urmatorul invitat special care va urca pe scena de la Romexpo. Artista are o colaborare stransa cu Carla’s Dreams pentru piese precum “Cum ne noi”, “Inima”, “Da, mama”, “Fata lui tata”, dar și din postura de jurați ai show-ului X Factor. Delia a lansat de curand piesa “Ramai” cu The Motans și se afla in turneu național “Acadelia”, concerte sold out, dupa cele trei seri de evenimente de la Sala Palatului din toamna trecuta. In plus, la Romexpo vor mai fi invitați ANTONIA, Mark Stam…