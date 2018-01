Delia Velculescu va fi inlocuita la sefia misiunii FMI in Grecia de americanul Peter Dolman

Stiri pe aceeasi tema

- Delia Velculescu, economista șefa din FMI care fost reprezentantul misiunii Fondului în Grecia în ultimii ani, va fi înlocuita de un oficial american, Peter Dolman, anunța presa greaca.

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Se pun la punct ultimele detalii privind concursul pentru postul de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Directorul interimar Gigel Capota nu este convins ca se va inscrie in competitie. Va candida doar daca va reusi...

- Ministerul de Externe atentioneaza romanii asupra blocadei fermierilor din Grecia. Totodata, pentru ziua de joi, 25 ianuarie 2018, fermierii din judetul Larisa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pe DN in zona orasului Larisa, la intersectia Nikea / Platykambos, potrivit…

- Actionarii Transgaz au aprobat asocierea dintre transportatorul roman de gaze si compania Regasificadora del Noroeste din Spania pentru participarea la a doua etapa a procesului de achizitie a pachetului majoritar de actiuni in cadrul DESFA, operatorul national al sistemului de transport al gazelor…

- Elena Udrea și partenerul ei de viața, Adrian Alexandrov, urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Imaginile cu cei doi demonstreaza cat de mult se iubesc. Elena Udrea ar urma sa devina mamica pentru prima data . Blonda, care și-ar fi facut fertilizare in vitro, traiește o poveste de dragoste cu…

- Pacientii care vor sa dea spaga la medic ar putea fi pusi in situatia de a dona banii respectivi catre spital. Oficialii spun ca sumele ar fi astfel fiscalizate, dar pacientii spun ca masura nu va fi in sprijinul lor, ci ca va crea si mai multe discrepante in sistem.

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat la finalul Comitetului Executiv ca alegerile pentru postul de presedinte al FRF vor avea loc la 18 aprilie, informeaza Telekom Sport. Intr-o postare pe blogul personal, Razvan Burleanu, anunta motivele pentru ...

- Judecatorii Tribunalului Gorj au decis, luni, ca toți cei noua tineri arestați la finele lunii decembrie sub acuzația de trafic de droguri și efectuare fara drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive sa ramana in arest cel puțin pana pe 19 februarie. …

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, autoritatile de resort din Grecia au introdus o taxa turistica (de oras). Aceasta taxa se va aplica si pentru sejururile care au fost rezervate inainte de 1 ianuarie 2018, dar care se desfasoara dupa aceasta data. Taxa nu este inclusa in tarifele cu care sunt vandute sejururile…

- Mariana Gheorghe a renuntat la functia de Presedinte al Directoratului si CEO Petrom, sefa din ultimii 12 ani a companiei petroliere fiind inlocuita de Christina Verchere (foto), care anterior a ocupat mai multe functii de conducere in cadrul gigantului britanic BP. 20 0 0 0 0 0

- Christina Verchere a fost numita in funcția de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom, potrivit unei decizii luate de catre Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom. Ea o va inlocui pe Mariana Gheorghe. „In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom…

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- La varsta de 68 de ani, Bernard Arnault este cel mai bogat om din Franta, acesta detinand aproximativ jumatate din actiunile grupului LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy). Miliardarul are in grija mai mult de 70 de branduri, printre care Dom Perignon, Bulgari, Luis Vuitton, Sephora si Tag Heuer, precum…

- Fabrica de la Kogalniceanu este cea pe care francezii la Lactalis au preluat-o odata cu grupul La Dorna in 2008, de la Jean Valvis. La momentul vanzarii, grupul LaDorna era format din Dorna, Dorna Lactate si Dorna Helas, companie de distributie infiintata in Grecia. Valvis si-a cladit afacerea din industria…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) a anuntat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), dupa numeroase amanari, informeaza publicatia Kathimerini si site-ul greekreporter.com.

- Ilie Dumitrescu (48 de ani) ar putea fi candidatul-surpriza din partea Generației de Aur, dupa cum a dezvaluit Gigi Becali. Mircea Sandu anunta CINCI adversari impotriva lui Burleanu la alegerile FRF Finanțatorul celor de la FCSB a precizat ca informația a primit-o din partea lui Anghel…

- V-ați intrebat vreodata cum arata o rochie sau o jacheta fara cusaturi? Și sa mai fie și din lana. Astfel de haine sunt la moda in Rusia, iar mai nou au inceput sa fie realizate și la noi. Adriana Oprea confecționeaza rochii fara cusaturi, din lana impaslita manual. Adriana a cochetat dintotdeauna cu…

- Persoanele care vor traversa frontiera moldo-ucraineana prin punctul de trecere a frontierei ”Palanca” vor fi supuse unui singur filtru de control, iar timpul de așteptare în vama se va reduce cu circa 20 %. Aceasta este posibil odata cu lansarea controlului comun în punctul…

- Locuitorul orașului Glendora (California, SUA), Chris Huerta, a publicat pe Twitter propriile fotografii inainte și dupa ce a pierdut in greutate. Americanul a povestit ca a decis sa scada in greutate in ziua, in care jucatorul sau favorit de baschet, Kobe Bryant, din echipa «Los Angeles Lakers» și-a…

- Medalia de aur a Universitatii Democrit din Tracia, Grecia, a fost decernata presedintelui rus Vladimir Putin pentru activitatea importanta pe care o desfasoara in beneficiul stabilitatii si prosperitatii regionale, a anuntat Ambasada Rusiei la Atena, potrivit Rador care citeaza Kathimerini.

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a trimis marti o scrisoare liderilor statelor membre ale UE in care solicita sa se renunte la ideea stabilirii unor noi cote obligatorii de refugiati, care in opinia sa sunt 'ineficiente' si 'provoaca diviziuni' intre tarile blocului comunitar, initiativa…

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se inregistreaza…

- Grecia va continua evacuarea a mii de refugiati si migranti aflati pe insulele sale, mai ales dupa un acord cu Turcia vizand facilitarea retrimiterilor in aceasta tara, prevazute de pactul semnat in martie 2016 intre Uniunea Europeana si Ankara pentru stoparea rutei de migratie din Marea Egee, au…

- Mașina preferata a Regelui Mihai are o poveste pe care puțini o cunosc. Este vorba despre un model rar pe care Majestatea Sa l-a primit cadou pe cand avea doar 16 ani. Fabricat in doar 116 exemplare, automobilul SS Jaguar 100 a ajuns sa fie vandut in timpul Celui De-al Doilea Razboi Mondial, insa Regele…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat sambata, in Serbia, ca urmatoarea reuniune cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania va avea loc in luna martie la Bucuresti, iar la discutiile viitoare vor participa si ministri din cele patru tari, printre care ai Transporturilor si Energiei.

- Partidul conservator aflat la putere in Polonia a decis joi sa o inlocuiasca la sefia Guvernului pe Beata Szydlo, o fiica de miner si o fosta aleasa din provincie pe care euroscepticismul ei a impiedicat-o sa cucereasca strainatatea, cu un mai tanar fost bancher care ar trebui sa reuseasca mai bine,…

- Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan a ajunsjoi in Grecia pentru o vizita oficiala de doua zile. Calatoria lui Erdogan are rolul de a imbunatati relatiile dintre cele doua tari, insa poate scoate la iveala conflicte vechi, conform Reuters. Erdogan trebuia sa se intalneasca cu presedintele Prokopis…

- Carmen Dan de Teleorman contra Elena Dinu de Giurgiu, aceasta este in momentul de fata disputa care poate pecetlui soarta politica a PSD-ului si chiar a tarii pentru o buna perioada de timp de acum inainte. Pentru ca, la doar cateva ore dupa ce dezvaluiam intelegerea secreta dintre Ioan Rus si Niculae…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa, primul vizand un drum rutier ce traverseaza județul Arad. Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite…

- Grecia spera sa obtina 231,93 milioane de euro din vanzarea unei participatii de 67% din portul Salonic, acordul urmand sa fie semnat in 15 decembrie, a declarat Sotiris Theofanis, coordonatorul consortiului care a castigat licitatia pentru portul elen, informeaza publicatia Kathimerini.

- Grecia spera sa obțina 231,93 milioane de euro din vanzarea unei participații de 67% in Autoritatea portuara Thessaloniki (OLTH), acordul urmand sa fie semnat in 15 decembrie, a declarat Sotiris Theofanis, coordonatorul consorțiului care a caștigat licitația pentru portul elen, informeaza publicația…

- 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65 de ani. Cred ca aceasta vizita va avea rezultate semnificative', a declarat joi vicepremierul turc Hakan Cavusoglu, adaugand ca data acestei vizite nu a fost stabilita, insa va avea loc 'in zilele urmatoare'.Erdogan…

- Primarul PSD al Iasiului Mihai Chirica sustine ca Liviu Dragnea ar trebui sa-si dea demisia de la sefia PSD, motivand ca "degringolada din partid, dar si din Romania i se datoreaza suta la suta" liderului social-democrat. "Cred ca s-a mai nascut o data Nero, care nu vede decat o singura modalitate de…

- PAOK, echipa lui Razvan Lucescu, s-a impus in meciul cu Atromitos 2-1 (Detalii aici) și este umar la umar cu AEK in fruntea clasamentului dupa a 6-a victorie: "Am vrut sa ne revanșam dupa infrangerea de la Atena și am fost prea grabiți sa decidem meciul, ne-am precipitat, oferindu-le lor șansa de a…

- „Edentatia totala ar putea deveni o afectiune ce va tine de domeniul trecutului, cercetarea stiintifica medicala stomatologica, tratamentele inovative , tehnologia si echipamentele medicale de ultima ora, demonstrand, in secolul XXI, ca stomatologia contemporana imbunatateste substantial calitatea…

- Apele fac prapad in Grecia. 15 oameni au murit si tot atatia au fost raniti in urma ploilor torentiale cazute in regiunea Atenei. Pe strazile din unele localitati, apa a ajuns la un metri inaltime.

- Tricolorii erau deja calificati la turul de elita de pe primul loc in grupa 10, cu o etapa inainte de incheierea calificarilor. Alex Matan a marcat in minutele 32, 43 (penalti), 46, 65, celelalte goluri fiind inscrise de Moldoveanu (49, 80), Baluta (49) si Micovschi (70). In prima partida a calificarilor,…

- Gabriel Petrea, ministru pentru Dialog Social, a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Organizatiei Tineretului Social-Democrat a PSD, potrivit Agerpres. Petrea, care detine de doi ani presedintia TSD, a fost votat de aproximativ 2.121 de delegati prezenti la Congresul tineretului social-democrat…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 si a continuat parcursul foarte bun in Grupa a 10 a preliminara de calificare la EURO 2018, ce are loc in aceasta perioada in Grecia. Dupa 2 1 cu Grecia, tricolorii, pregatiti de Adrian Boingiu, au invins cu 2 1 0 0 Rusia, pe…

- FMI considera ca creșterea PIB-ului Moldovei in anul 2017 va fi de 3,5%, perspectivele economice pentru țara noastra sint favorabile, iar pe termen mediu se așteapta o creștere a economiei cu 4%. Acest lucru este menționat in materialele Fondului Monetar Internațional, date publicitații dupa finalizarea…

- In Romania, aplicatia mobila McDonald’s are peste 230.000 de descarcari. Maltezii de la Premier Capital, care detin franciza McDonald’s in sase tari europene printre care si Romania, vor sa investeasca zece milioane de euro in inovatii digitale, in scopul imbunatatirii experientei clientilor…

- vezi galeria Huawei, brandul numarul doi pe piata de terminale mobile in Romania dupa Samsung, a deschis in zona Magheru, Bucuresti, primul centru de service 100% propriu. In primele doua saptamani, inainte ca locatia sa fie inaugurata oficial, circa 5 oameni/ora au venit pentru a repara terminale…

- Una din primele decizii ale noului presedinte al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energie (ANRE), deputatul PSD Dumitru Chirita, a fost sa isi infiinteze un cabinet propriu in cadrul autoritatii cu unele din cele mai mari salarii din Romania, potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial.

- Eurostat: Rata somajului in Romania, printre cele mai mici din Uniunea Europeana Potrivit unui raport al Eurostat publicat marti, Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, sub media Uniunii Europene. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate…