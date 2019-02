Stiri pe aceeasi tema

- Delia, care va reveni la pupitrul de jurat iUmor incepand de sambata aceasta, 23 februarie, de la 20.00, la Antena 1, a ales pentru cel de-al șaselea sezon mai multe ținute barbatești pe care a reușit sa le faca sa i se potriveasca de minune!

- Ultima zi de audiții din cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, care va fi difuzat in curand, la Antena 1, a coincis anul acesta cu ziua de naștere a Deliei, care a fost rasfațata colegilor și a publicului. Jurata a ramas uimita cand a descoperit ca a primit zeci de cadouri, toate de pe lista sa de dorințe.

- Delia iși petrece, anul acesta, ziua de naștere alaturi de colegii jurați la filmarile pentru cel de-al șaselea sezon "iUmor", difuzat in curand la Antena 1, astfel ca artista i-a anunțat din timp ce cadouri i-ar placea sa primeasca.

- Aflata deja la pupitrul "iUmor" pentru cel de-al șaselea sezon, Delia marturisește ca, pana acum, momentele sale preferate au fost cele de stand up, iar cel mai mult admira concurenții care inca reușesc sa vina cu idei proaspete, chiar daca nu e tocmai ușor sa ii mai surprinzi pe cei trei jurați. "Trebuie…

- Filmarile pentru cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, difuzat in curand, la Antena 1, sunt in plina desfașurare, astfel ca jurații au avut parte deja de concurenți cu momente mai reușite sau nu, dar cu siguranța memorabile.

- Delia a inceput in forța noul an și reușește sa includa sportul in programul sau zilnic, chiar și in timpul filmarilor pentru cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, difuzat in curand, la Antena 1.

- Andrei Cojocaru a caștigat IUmor in 2017 și a reușit sa plece acasa cu suma de 20.000 de euro dupa ce i-a luat la mișto pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac, jurații de la Antena 1. Andrei Cojocaru a investit banii intr-un studio. "Sunt in procesul de a ma face om. In momentul in care primești bani e bine…