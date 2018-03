Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Iata mesajul lui Gheorghe Piperea: "Noua linie politica a PNL : (i) puneti parul pe ei;(ii) snopiti-i in bataie;(iii) preluati puterea in glorie;(iv) renuntati la educatie si sanatate, concentrati-va pe cele 30-40 de firme private care fac profit de cazino in Romania.…

- Alexandru Francu, fondatorul Paraziții, iși face trupa de fete. Revine in muzica dupa 15 ani petrecuți departe de showbiz, ani in care s-a ocupat exclusiv de afaceri. Alexandru Francu, “tatal” trupei Paraziții, absolvent al ANEFS, a devenit un prosper om de afaceri. Insa cum prima dragoste nu se uita…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, in Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, rapusa de o boala crunta, la numai 27 de ani. Chiar daca a trecut o perioada destul de lunga de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a daruit primii doi copii. […] The…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Dragnea, despre scrisoarea pe tema inflatiei: Cred ca maine o trimit. Verific sa nu fie vreo greseala gramaticala Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma caruia afirma saptamana trecuta ca se asteapta sa primeasca niste raspunsuri. ”Cred ca maine o s-o…

- Adrian Vancica, cunoscutul actor din “Las Fierbinți” care il interpreteaza pe Celentano, este revoltat de problemele cu care se confrunta Romania și de deciziile pe care le iau oamenii politici din țara noastra. “Am intrat in anul centenar. Si? Am intrat cu un parlament care functioneaza ilegal.…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Cantareata Andreea Balan este unul dintre cei mai apreciati artisti din industria muzicala din Romania. Artista a explicat pe contul de socializare, cum vedete ea succesul și celebritatea. Vedeta este de parere ca celebritatea provine din foarte multa munca, perseverenta, dar si pasiune si determinare.…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Deliei ii place sa-si surprinda de fiecare data fanii, iar acestia abia asteapta provocarile ei. De data aceasta, asa cum a mai facut si in urma cu cateva zile, Delia a postat o fotografie cu ea de cand era mica, lasandu-i pe fani sa o recunoasca.

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Smiley va petrece Ziua Indragostiților fara Gina Pistol, pentru ca artistul va urca pe scena din Chișinau pentru un concert memorabil. Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova, cu sala plina. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor,…

- Dupa cateva zile petrecute in India si doua saptamani in Maldive, Delia si sotul ei au plecat spre Thailanda pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Reacția Pro TV la declarațiile politice ale lui Tudor Chirila. A devenit un gest obișnuit pentru Tudor Chirila, actor și solist al trupei Vama, sa iasa in strada odata cu protestatari. Reacția artistului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au scos sute de oameni…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Romania TV, ca o treime din Guvern se va improspata, ea precizand ca spera sa fie cat mai multe femei ministru. Despre programul de guvernare, Firea a precizat ca iși va pastra in esența aceleași prevederi dar ca va introduce cateva programe…

- Tanara, frumoasa, blonda și cu parul lung, ei bine, asta este imaginea pe care o au in minte fanii lui Blake Lively. Cu toate acestea, admiratorii actriței au avut un șoc cand au vazut cele mai recente fotografii cu favorita lor, tocmai pentru ca nu mai arata deloc așa cum o știau cu toții, iar transformarea…

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- Dupa cateva zile petrecute in India, Delia si sotul ei au plecat spre Maldive pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…