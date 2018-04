Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi traverseaza o perioada frumoasa din viața ei, ea și soțul ei se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare ziua in care iși vor strange bebelușul la piept. Vedeta mai are un motiv de bucurie, in urma cu puțin timp a facut un anunț important pe rețelele de socializare.…

- Gabriela Cristea și-a vandut scump imaginea și a reușit sa-i ofere micuței sale tot luxul, fara a baga prea adanc mana in buzunar. Vedeta tv și soțul sau, Tavi Clonda, vor organiza și botezul fetiței lor in sistem barter. ”Obrazul subțire cu cheltuiala se ține”, mai ales in randul vedetelor autohtone.…

- Piața asigurarilor din România a continuat și în anul 2017 tendința de creștere. Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent. O schimbare în tendințele…

- Dana Savuica, unul dintre cele mai de succes manechine pe care le-a avut Romania, a facut intrerupere de sarcina pe vremea cand avea doar 23 de ani. Vedeta a povestit acest moment in cadrul unui interviu, spunand ca regreta și acum faptul ca a facut acest lucru.

- Ramona Gabor, sora cea mica a Monicai Gabor, a vorbit despre actualul ei iubit. Vedeta a oferit detalii in premiera despre cel cu care se iubește. Ramona Gabor a revenit zilele acestea in Romania . Ramona Gabor, care este stabilita de mai mulți ani la Dubai , a reușit sa iși faca o viața foarte frumoasa…

- Abandonat, la un pas de moarte, un metis ciobanesc mioritic si-a gasit stapani si a primit o misiune speciala peste hotare. Kratu a fost salvat de pe strazile din Cluj de o tanara, apoi adoptat de o familie din Anglia.

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din Romania, recomanda celor care iubesc blondul sa indrazneasca mai mult si sa-si vopseasca parul in rose gold, noua culoare-vedeta a sezonului.

- Primele 1.000 de doze de imunglobulina au ajuns in Romania de la Crucea Rosie din Austria, urmand ca pana la sfarsitul acestei luni sa mai fie livrate 1.500 de doze. Ministerul Sanatatii da asigurari ca pana la jumatatea lunii mai va ajunge in tara si restul cantitatii de imunoglublina din partea…

- Cantareața Ligia a nascut pe 23 martie, insa totul s-a aflat abia acum. Artista a vrut sa fie totul secret, insa dupa cateva zile de cand a devenit mama, sotul vedetei a facut și primele declarații despre naștere. „Desi initial nu ma credeam in stare, am asistat la nastere! Mi-am gasit parca dintr-o…

- In meciurile amicale, rescriem istoria… Au trecut (aproape) 24 ani de cand lua sfarsit visul american (al romanilor iubitori de fotbal)… In ziua de 10 iulie 1994, Romania a fost la mai puțin de un pas de semifinalele Campionatului Mondial, dar neputința și destinul au transformat in lacrimi sperantele…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu, disperat de starea drumurilor din Romania, a postat pe Facebook un mesaj foarte dur la adresa lui Dragnea. Vedeta de televiziune a precizat ca fiecare postare live pe retelele de socializare va incepe cu un mesaj la adresa celor care pastoresc acest domeniu.…

- Astazi este ziua de naștere a lui Cheloo. Artistul a implinit 40 de ani, iar colega lui de la iUmor, Delia, a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Delia și Cheloo sunt colegi la masa juriului, la iUmor, alaturi de Mihaie Bendeac. Cei trei sunt și prieteni buni. …

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Ministerul Afacerilor Externe (MAE) notifica cetatenii, incepand de miercuri, cu privire la faptul ca urmeaza sa le expire pasaportul. Astfel, detinatorii de pasapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil, vor primi un SMS…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Paris Saint-Germain tatoneaza deja piața transferurilor pentru urmatoarea perioada de mercato, noua ținta a francezilor fiind goalkeeperul lui Chelsea, Thibaut Courtois. Demersurile pentru negocierea unei posibile mutari a internaționalului belgian la Paris au inceput deja, tatal lui Courtois intalnindu-se…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca deruleaza, in aceasta perioada, Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul: “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata si…

- Este una dintre cele mai faimoase tatuatoare din lume, cunoscuta datorita emisiunile sale – LA Ink și Miami Ink, dar și pentru numeroasele tatuaje care ii acopera pielea. Kat este și o inspirație pentru femeile care adora stilul gotic, iar produsele sale de make-up in colaborare cu un brand faimos sunt…

- La niciun an de la divorț, vedeta și-a refacut viața. Roxana Ciuhulescu s-a mutat cu logodnicul sau, cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Silviu Bulugioiu. Barbatul a fost președintele Comisiei de Off-Road din cadrul Federatiei de Automobilism, actualmente…

- Gnohere a confirmat cu Lazio ca e in cel mai bun moment al carierei. Un atacant care n-a avut loc in prima divizie belgiana a ajuns in Liga 1 gras și a devenit un erou al FCSB, respectat de staff și de glorii ale clubului. "Acesta nu mai e un bizon! Ce am vazut in seara asta a fost o gazela!". Remarca…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- O vezi aproape in fiecare zi la televizor. Este blonda, este frumoasa, este carismatica și empatica, este discreta cu viața sa și de curand a devenit mamica. Despre cine sa fie vorba? Ei bine, daca inca nu ți-ai dat seama cine este micuța din fotografie, iți spunem ca are… acces direct la postul de…

- Liberalul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook, spune ca are informații cu privire la faptul ca la ministerul Finanțelor se lucreaza la detaliile tehnice ale implementarii impozitului pe gospodarie. Parlamentarul liberal mai spune și ca guvernul nu are intenția de a renunța la formularul 600 și ca…

- Cu multi ani in urma, Edith Gonzalez cucerea publicul din Romania cu rolul ei din telenovela Salome. In prezent, dupa ce a invins boala si moartea, actrita de telenovele se simte mai bine ca niciodata. Ea radiaza de fericire si se bucura de fiecare clipa pe o are la dispozitie.

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Romania joaca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africana a Cupei Davis, impotriva Luxemburgului. Primele doua intalniri au loc astazi și pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport. liveSCORE de la 12:00 Nicolae Frunza - Ugo Nastasi Nicolae Frunza (596) ATP il infrunta…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Romania va beneficia, pana in 2020, de 36 de tabere mobile pentru sinistrati cu facilitati de cazare si hranire care sa fie folosite, atat in cazul unor dezastre, dar si in situatia unor miscari masive de migranti din afara granitelor tarii.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Oana Zavoranu a continuat discutia privind folosirea unei mame surogat, la o emisiune tv. Vedeta a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces si a luat o decizie radicala in ceea ce o priveste. Invitata la Xtra Night Show, Oana a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces, alegand sa…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Darren Cahill este probabil cel mai devotat antrenor din tenisul mondial! Australianul in varsta de 52 de ani a surprins pe toata lumea cu un gest pe care putini tehnicieni l-ar fi facut pentru elevele lor. Dupa ce a colaborat o viata intreaga cu Adidas, atat ca jucator, cat…

- In același timp cu prezentarea de la BMW Welt din Munchen, reprezentanța grupului german din Romania a dezvaluit o noua modalitate de a prezenta clienților noile sale produse. Bazata pe tehnologia Microsoft HoloLens, aceasta noua experiența arata direcția in care evolueaza comerțul cu mașini. Practic,…

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Pe langa scumpirile la alimente, combustibili și energie, anul 2018 mai vine cu o alta veste proasta pentru romani. Mai exact, pentru șoferi! Potrivit unui proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta va creste pentru…

- Ioana Maria Moldovan, care traieste o frumoasa poveste de iubire de mai bine de 12 ani cu Marian Gales, fratele lui Cornel Gales, a devenit mamica de baietel. Bomba in SHOWBIZ. O actrita din Romania A NASCUT in SECRET Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape ...

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.