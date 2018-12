Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți artiști intra in spiritul sarbatorilor și lanseaza piese speciale pentru aceasta perioada a anului. Delia Rus a lansat, joi, piesa ”Ia-ma / Du-ma”. ”Ia-ma / Du-ma” a fost scrisa de Delia, in timp ce producția a fost asigurata de Catalin Fantaneanu. ”«Ia-ma / Du-ma», pentru ca iubirea nu…

- Trei surori, trei voci si trei timbre speciale – Madalina Ignat colaboreaza cu Ioana Ignat si Maria Magdalena Ignat pentru un live session exceptional. Piesa pe care talentata artista o interpreteaza alaturi de surorile sale este un cover dupa colindul de Craciun, „In casuta cea saraca”. „Acest live…

- La Arcul de Triumf a fost organizata, ca in fiecare an, o parada militara spectaculoasa, iar Libertatea a transmis LIVE parada militara de 1 Decembri. Magda Vasiliu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, despre parada militara de 1 Decembrie. „Parade militare, discursuri…

- Bradul natural pe care autoritațile locale l-au amplasat in centrul municipiului Targu Jiu a fost impodobit astazi de zeci de elevi și preșcolari din oraș. Cu mic cu mare, alaturi de parinți, profesori sau educatori, cu emoții și fericiți in același timp, micuții au adus fiecare cate un globuleț sau…

- ”«Iarta-ma» este tot ceea ce am așteptat sa zic cu voce tare, clar și raspicat. Atunci cand ceva nu merge bine, trebuie sa spui. Eu nu ii cer doar lui iertare, imi cer mie in primul rand. Versul «Dar știi ! ca iubirea-i plina de regrete» spune tot. Piesa este produsa de Pink Elephant, cei... View Article

- „Piesa Omul-Liliac a fost compusa de Zdubi in timpul vacanței creative din munții Oituz (jud. Covasna). Ideea piesei a venit ca de obicei, din viața reala. La Oituz, Zdubii au facut cunoștința cu un om care și-a facut o casa in inima muntilor pentru a duce un mod de viața retras de agitatia urbana.…

- De cate ori ai simtit nevoia sa iti deschizi sufletul in fata unui barman? Speak a simtit-o pe pielea lui si povesteste despre momentele grele dintr-o relatie in care cel mai bine este sa mergi mai departe, in cel mai recent single al sau, „Barman”. Piesa a fost compusa de artist impreuna cu GUZ. “Cred…