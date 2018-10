Delia Rus lanseaza “Alandala” Delia Rus continua povestea de iubire inceputa in “Fericire / Chip de chin” cu un nou single – “Alandala”. Produsa de Ackym, piesa a luat naștere dintr-o inspirație de moment a artistei, scriind toate versurile in timpul unui freestyle. “Alandala” este despre prezent, despre realitate, o eticheta pe care ne-am pus-o. Este o piesa care a fost, in principiu, un freestyle inceput intr-o noapte. Atunci eram la studio și tot ce aveam in cap era «ce haos frumos suntem». Așa am inceput sa fredonez «ne pierdeam alandala» . Astea sunt piesele dragi mie, negandite de fel. Azi imi dau seama cat sunt de norocoasa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

