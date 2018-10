Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu i-a lasat masca pe fanii Deliei la filmarile pentru ”X Factor”! Artistul a facut o dezvaluire-bomba despre vedeta și a facut anunțul așteptat de toata lumea. „Vreau sa va dau vestea cea mare… Delia este alaturi de mine! Peste ceva timp va fi si gravida, va fi mama.”, a dezvaluit Horia…

- #PrivesteCerbul #CerbulDeAur2018 #TVR1 A post shared by Cerbul de Aur (@cerbuldeaur_goldenstag) on Aug 31, 2018 at 12:15am PDT Peste 5500 de spectatori vor fi diseara in Piata Sfatului din Brasov pentru a urmari cea de a doua seara de concurs a Festivalului Cerbul de Aur. Recitalurile serii vor fi sustinute…

- Incepand din 24 august, „Agenda Cerbului de Aur” ne tine la curent cu cele mai noi informatii despre Festivalul de la Brasov, care debuteaza miercuri, 29 august. In fiecare zi, de la 9.55, 13.55 si 19.55, la de TVR 1, TVR HD, TVR Moldova si TVR International, in prezentarea frumoasei Alina Ionescu,…

- S-a aflat cu ce suma va fi platita Iulia Vantur pentru a prezenta Festivalul Cerbul de Aur 2018. Pentru trei zile de prezentare, vedeta incaseaza bani frumoși. Iulia Vantur va lasa India pentru o perioada pentru a reveni, la sfarșitul lunii august in Romania ca sa prezinte ediția speciala a festivalului…

- Iulia Vantur revine in Romania pentru a gazdui trei dintre serile pline de spectacol ale Cerbului de Aur. Actrița și cantareața, cu o cariera fulminanta in India, Iulia se va reintalni cu fanii din țara noastra la Cerbul de Aur, in direct la Televiziunea Romana. Vedeta ii va introduce pe cei 18 concurenti…

- Actrita si cantareata, cu o cariera fulminanta in India, Iulia va reveni in Romania pentru a prezenta Cerbul de Aur 2018. Vedeta ii va introduce pe cei 18 concurenti in atmosfera Festivalului, dar si pe artistii care vor sustine recitaluri in spectacolele din 30, 31 august si 1 septembrie: Nicole Scherzinger,…

- Cerbul de Aur va fi reluat, din acest an, in Brașov. Vor susține recitaluri vedete precum Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla"s Dreams, The Humans și celebrul saxofonist Flavius Teodosiu. Festivalul...

- TVR a anuntat artistii romani care vor sustine recitaluri la editia din acest an a Cerbului de Aur. Astfel, pe scena din Piata Sfatului vor urca, in perioada 29 august – 2 septembrie 2018 Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu si…