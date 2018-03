Stiri pe aceeasi tema

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Friend Zone”, “Weekend”, “Nota de plata”, “August”. De data aceasta, The Motans au ales…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Colaborarile dintre cei 2 au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregateste sa fie un nou success international. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artistilor Cat Music. In 2017, „Weekend” a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans si…

- Muzica aradeana iși face simțita prezența la cel mai inalt nivel. DJ-ul Vibe Drops a semnat cu Global Records, una dintre cele mai mari și importante case de producție autohtone. Vorbim de o colaborare extrem de importanta pentru muzica aradeana, avand in vedere faptul ca Global Records reprezinta…

- Pierluca Salvatore, de la X Factor, vrea sa devina cunoscut și in industria modei. Tanarul de 23 de ani din Italia care a ajuns la emisiune datorita unei monede de 10 bani gasite intamplator in buzunar, are planuri mari pentru anul acesta. Relaxat, imbracat lejer și mereu cu o palarie purtata ștrengarește,…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul“MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul videoclip,…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Carla’s Dreams lanseaza single-ul “Pe umerii tai slabi”, o piesa compusa de artiști impreuna cu Alex Cotoi, cel care a produs majoritatea pieselor lor. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de la BR Films cu care…

- In asteptarea lunii martie, dedicata prin definitie femeii, Carla’s Dreams lanseaza un clip emotionant, dedicat femeilor. „Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si Va multumim!”, este mesajul care insoteste videoclipul baietilor. Prin versiunile piesei, Carla’s…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- "Pe umerii tai slabi, Se spune ca femeia e slaba, E slaba atunci cand nimeni nu poate sa vada..." Sunt versurile noului single semnat Carla's Dreams care pare sa devina un hou hit. "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata.

- Pe 8 februarie, chiar de ziua lui. artistul a lansat primul episod din seria “Project Islanda”. Piesa “Ora 2” este parte din viitorul video-album al artistului, #PovesteaInimii, si este compusa de catre artist impreuna cu Shift si Lariss, iar de productia ei s-au ocupat What’s UP si Midiots Music Production.…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- La scurt timp dupa ce a lansat piesa "413", Carla's Dreams prezinta o noua melodie fanilor, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "17 ani" este piesa in care solistul iși cauta dragostea adolescentina.

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Nonconformista si de data aceasta, Anna Lesko, revine cu un nou single “Ce m-as face”- feat. Anuryh, lansand pentru prima data o piesa alaturi de o alta voce feminina. Piesa a fost compusa de echipa DeMoga Music: Marius Moga, Robert Toma, Bogdan Todor, Florian Rus si Diana Rubinescu. “”Ce m-as face”…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Media Forest a lansat topul celor mai difuzate piese romanesti de catre televiziuni si radiouri. Printre artistii clasati in primele 10 locuri se numara Delia, The Motans, Carla's Dreams si Smiley.

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de aceștia. Astfel ca The Motans și Delia cu piesa “Weekend” au cucerit radiourile și televiziunile muzicale și conform Mediaforest, este piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizari. “Nu ma așteptam,…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Noaptea dintre ani a fost una foarte profitabila pentru artistii care au cantat la petrecerile organizate de primarii sau cluburi. In conturile cantaretilor au intrat zeci de mii de euro numai din doua sau trei show-uri.

- Pe scena au urcat zeci de trupe, printre care Carla's Dreams, Holograf, Loredana, Delia. Sute de bucuresteni s-au bucurat de show-ul spectaculos cu momente de balet, artificii si efecte de lumina. Daca multi dintre romanii de varste medii au petrecut trecerea dintre ani in aer liber, tineri…

- Ștefan Banica Junior incaseaza o suma fabuloasa pentru show-ul pe care il susține la Palatul Parlamentului. Banii pe care ii ia din acest spectacol reprezinta mai mult decat dublu fața de cat cere, de obicei, pentru un concert. Ștefan Banica Junior, fiul regretatului actor Ștefan Banica Senior , este…

- Voq.ro Șase ore de muzica romaneasca, peste 100 de hituri și 29 de artiști romani la Hit Revelion 2018 Șase ore de muzica romaneasca, peste 100 de hituri și 29 de artiști romani la Hit Revelion 2018. Carla’s Dreams , Holograf , Loredana Groza , Connect-R , Delia , Andra , Zoli TOTH Project canta…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla's Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…