Delia încearcă să rămână gravidă? A fost fotografiată lângă o clinică de fertilitate Frumoasa cantareata a fost fotografiata in timp ce a intrat si a petrecut circa 30 de minute la o clinica medicala de fertilitate. Imbracata sport, nemachiata și cu parul prins, solista nu s-a camuflat cu șapca sau ochelari, așa cum fac multe alte vedete, ci a mers, asumata, la destinație. Clinica respectiva este specializata doar pe medicina materno-fetala, pe diagnosticul și tratamentul infertilitații, investigații și teste de laborator specifice obstetricii și ginecologiei, testari genetice prenatale și postatale, scrie Click.ro. De altfel, mama Deliei, solista de muzica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- De cand s-au casatorit toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”. Deși a declarat in repetate randuri ca iși dorește un copil insa mai vrea sa copilareasca iata ca a venit vremea cand frumoasa interpreta Delia și soțul ei, afaceristul originar din Targu Jiu, Razvan Munteanu, sa se…

- Tace și face. In timp ce toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”, Delia iși pregatește terenul și se ocupa de partea practica. Fotoreporterii Click! au surprins-o recent la un centru de fertlizare in vitro, de pe strada Polona, din București. Marți seara, in jurul orei 18.00, solista…

- Solista, care a parasit concursul „Exatlon” (Kanal D) la inceputul lunii februarie, se resimte și acum in urma experienței din Republica Dominicana. Click! a intalnit-o miercuri, 14 martie, la un eveniment monden din Centrul Vechi, unde Claudia a povestit lucruri neștiute despre „Exatlon”, dar și detalii…

- Delia și-a obișnuit deja fanii cu schimbarile dramatice de look pe care le abordeaza la fiecare emisiune IUmor, insa de data aceasta nu este vorba de o aparitie TV. Am vazut-o cu par verde, roz, albastru, am vazut-o mascata, am vazut-o costumata și de fiecare data ne-a impresionat cu aparițiile excentrice,…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Mamele celor mai cunoscute vedete din Romania Daca despre vedetele de la noi stim (aproape) totul, despre cele care le-au dat viata se vorbeste prea putin. Sarbatorim Ziua Femeii cu un material special, in care vi le aratam pe mamele unora dintre cele mai cunoscute dive mioritice. Delia Delia mosteneste…

- Dupa o interventie de aproape patru ore, o gravida si un barbat cu mana rupta au ajuns la spital in Eveniment / O femeie gravida si un barbat care si-a fracturat o mana, ambii din localitatea Copaceanca, au cerut ajutorul echipajelor de salvare in dimineata zilei de miercuri, 28 februarie, iar dupa…

- Claudia Pavel a fost surprinsa intrand intr-o clinica din Bucuresti, alaturi de mama ei. Imbracata cu pantaloni mulati si o gecuta pana in talie, artista pasea grabita, de mana cu mama ei, spre clinica, probabil sa nu piarda programarea, scrie WOWbiz.ro. Mariana de la Exatlon, IN LACRIMI.…

- Prima editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 19.59 și 22.24, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani!

- „Are un hemangiom care dispare in ceva timp de la sine intr-un an doi. Urmeaza sa merg cu ea la ecografie sa vedem daca preseaza pe ochi sau nu", a spus Oana Matache. Mamicile i-au dat sfaturi Oanei. „Are si baietelul meu la gurita, deci nu-ti face probleme. Sunt foarte multi copii care se…

- "Luni așteptam ca aceasta lege sa intre in plenul Senatului. Așteptam sa fie votata, ulterior merge pe circuitul Camerei Deputaților. Eu sper ca intr-o luna și jumatate legea sa ajunga la promulgare. Nu va fi un parcurs ușor. Cred ca darea in plata va fi o joaca de copii, pe langa ce va fi acum,…

- HOROSCOP 20 februarie 2018 HOROSCOP 20 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 20 februarie 2018. HOROSCOP 20 februarie 2018 - Berbec Nu ajungi bine la job ca te si asezi la povesti cu colegii. Incearca sa te abtii si pune-te…

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii de divertisment „iUmor" va fi difuzat incepand din 25 februarie, in fiecare duminica, de la ora 21.00, de televiziunea Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo vor fi jurati si &icir...

- Ajunsa la al patrulea mariaj, Angela Rusu (43 de ani) traieste momente dificile. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, difuzata, astazi, de la ora 16:30, la Antena Stars, celebra cantareata de muzica populara a marturisit ca a pierdut trei sarcini in ultima vreme. Pentru a scapa de acest…

- Chiar daca situatia financiara a clubului este una precara, iar nu mai putin de 9 angajati ai clubului, incepand cu vicepreședintele Mihai Ungurian, continuand cu antrenorii secunzi Bogdan Tudoreanu și Marius Lup, cu organizatorul de competitii Neculai Grosu, cu antrenorul de copii și juniori ...

- „IȚI DAU VIAȚA TOT CE VREI” este titlul albumului pe care indragita interpreta de muzica populara Nina PRESCU il lanseaza, vineri seara, in Arges, la Arges TV. Daca ar fi sa trecem prin locurile pe care Nina Predescu le descrie in cantecele ei, multi dintre noi ne-am aminti de potecile…

- Acționarii Renault vor propune pastrarea lui Carlos Ghosn in funcția de CEO pentru pregatirea unei noi formule pentru alianța cu Nissan și Mitsubishi, deși inițial se vehicula ca acesta va renunța la post.

- Delia este vedeta numarului din luna februarie al revistei Elle, acolo unde a acordat un interviu in exclusivitate. Delia, care intenționeaza sa-și cumpere un nou apartament de lux impreuna cu soțul ei , și-a spus foarte clar parerea despre lupta tot mai vocala a femeilor de pretutindeni pentru drepturile…

- Horoscop dragoste – BerbecConversatiile cu partenerul de cuplu si prietenii sunt critice. Incearca sa mai lasi si de la tine si sa privesti cu intelegere punctul celorlalti de vedere. Daca ai o problema in cuplu, incearca sa o rezolvi cu ajutorul unui specialist, altfel lucrurile pot degenera.…

- Gheorghe Becali, om de afaceri, este uluit de puterea caștigata de un singur individ, Liviu Dragnea. ”Cum, de unde vine puterea asta de a-i invarti pe toți pe degete”, s-a intrebat Becali, contactat de Antena 3. ”Ailalți, de langa Dragnea, sunt niște carpe de șters pe jos. Cei din jurul lui, cați vor…

- Nepoțica Deliei a cucerit internetul. De cand a devenit mama, Ioana Matache petrece timpul numai cu micuța Jessica, pe care o surprinde in diferite ipostaze. Intreaga familie este topita dupa Jessica, iar fanii artistei așteapta cu nerabdare noi imagini cu micuța care i-a cucerit definitiv. Aproape…

- Un tanar, de 18 ani, din Mehedinti, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. Ilie Berbec este internat acum la Clinica de Hematologie din Cluj-Napoca, iar tratamentul este foarte costisitor, de aceea orice ajutor este binevenit. Tanarul a aflat…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- Imagine de colecție cu Delia și sora ei, de pe vremea cand nu erau celebre. Fotografia a fost facuta publica de Ioana Matache, care a devenit recent mama unei fetițe superbe. Ioana și Delia se ințeleg de minune, iar cele doua petrec mult timp impreuna. Așa se intampla și in urma cu ceva ani, pe vremea…

- Un asteroid gigant va trece pe langa Pamant pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ”asteroid potential periculos” de catre NASA si va trece pe langa planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h. Asteroidul are o latime de 1,1 kilometri, fiind mult mai lung decat Burj Khalifa din Dubai.…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Oana Matache a declarat ca are o fetița plina de viața care mananca foarte mult. De asemenea, ea a ținut sa ii mulțumeasca mamei ei care o ajuta enorm in creșterea Jessicai. "Avem o fetita sanatoasa, slava Domnului! Este o mancacioasa si activa, este bine. Zilele astea eu abia daca am avut…

- Cum s-a schimbat viața Oanei Matache dupa ce a nascut. Artista a facut dezvaluiri emoționante, in direct la Antena Stars, despre fetița ei, care este „Mancacioasa și activa”. Sora Deliei a nascut o fetița perfect sanatoasa, a doua zi de Craciun și a cantarit la naștere 3,300 kilograme. Jessica a primit…

- Carmen Șerban se marita și spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena Stars, despre cum și-a petrecut noaptea dintre ani. Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca…

- Nepoțica Deliei, la prima ședința foto. Imbracata intr-un costumas, care avea urechi si codita, Jessica i-a cucerit pe toți cu frumuseșea ei. Oana Matache a devenit mama pe 26 decembrie , cand a nascut o fetița perfect sanatoasa careia i-a pus numele Jessica. Delia a filmat totul și a fost extrem de…

- Fostul prezentator de televiziune și-a petrecut ziua de Sfantul Ion in compania fiului sau din prima casnicie și a actualului sau socru. Madalin Ionescu are doi copii din prima sa casnicie. El a fost casatorit cu Mihaela, de care a divortat in luna martie 2011, dupa 14 ani de casnicie. Imediat dupa…

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Drept urmare și tarifele pe care le percepe la evenimente nu sunt deloc mici. Artista incaseaza mai multi bani decat Andra! Delia stie sa faca atmosfera, iar ofertele sale sunt de 19.500 de euro, pentru show-ul ”Essence of Deliria”,…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa anunte despartirea de…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc, scrie cancan.ro. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa…

- Mare bucurie in familia Deliei. Sora artistei a adus pe lume marți dimineața, prin cezariana, o fetița sanatoasa tun, cu o greutate de 3,3 kilograme. ”Suntem fericiți, acesta e darul nostru de Craciun!”, a spus mama Deliei Matache pentru Click! Daca lucrurile decurg bine, de Revelion, Oana și cel mai…

- Sora artistei Delia a nascut o fetița perfect sanatoasa in a doua zi de Craciun. Soția afaceristului Razvan Munteanu a fost alaturi de sora ei, Oana Matache, pana in momentul in care a devenit mama, ba chiar a filmat intreaga operație de cezariana. Gina Matache, mama celor doua artiste, este…

- Motivul pentru care Delia a asistat la nașterea nepoatei sale.Mama ei, Gina Matache, a facut primele declarații dupa ce a devenit bunica. Delia a stat in permanența alaturi de sora ei și a asistat la operația de cezariana, filmand intregul moment, spre surprinderea mamei sale. Ioana Matache a nascut…

- Sora Deliei a nascut o fetița perfect sanatoasa, a doua zi de Craciun. Artista a fost alaturi de Oana Matache pana in momentul in care a devenit mama. Gina Matache, mama celor doua artiste este in culmea fericirii. Nepoata ei a venit pe lume marți dimineața, 26 decembrie și a cantarit la naștere…

- Lavinia și Eduard de la MPFM sunt un cuplu extraordinar de frumos, iar in ziua de Craciun s-au pozat langa brad! Momentul pe care toata lumea il așteapta, și anume naștere, se apropie in curand, iar Lavinia și Eduard vor deveni, pentru prima oara, parinți!

- Corina si Traian formeaza unul dintre cele mai frumoase si admirate cupluri care au fost la "Mireasa pentru fiul meu". Dupa ce au aflat ca vor deveni parinti, cei doi au parte de un Craciun minunat impreuna.

- În mod normal, oamenii se feresc de pisica neagra pentru ca se spune ca aduce ghinion. Ei bine, se aude ca de Revelion trebuie sa te ferești și de anumiți oameni. Nu vrei sa îți strici petrecerea pentru ca stai pe lânga persoane ghinioniste și încarcate cu energie negativa.…

- Solista a facut iar o aroganta si iata ca de Craciun fanii ei port purta ceea ce pun pe masa festiva: carnati, sarmale, cozonac, ceapa rosie si verde. Este vorba despre bluze imprimate cu aceste preparate, pe care Delia le vinde in magazinul ei online, potrivit click.ro. Editia limitata, lansata cu…

- Sora Deliei va naște peste cateva zile. Oana Matache arata perfect in ultima luna de sarcina și asta pentru ca pe perioada sarcinii, aceasta nu a renunțat niciun moment la orele de sport. Oana Matache este insarcinata in noua luni și urmeaza sa devina mama pentru prima oara, in perioada Craciunului.…

- Fara indoiala, ea este una dintre cele mai cool gravide de la Hollywood, iar asta a demonstrat și cu ocazia celui mai recent eveniment public la care a participat. Insarcinata in ultimul trimestru cu cel de-al treilea copil al sau, Jessica Alba a fost radianta la un eveniment la care a participat alaturi…