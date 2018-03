Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac, acoperit cu un sac plin cu faina, pe scena ”iUmor”. Daca la inceputul emisiunii va urca pe scena intr-un costum elegant, juratul va fi de nerecunoscut pana la finalul ediției de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Mihai Bendeac va raspunde provocarii unui concurent, duminica seara,…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Dan Constantinescu, pe numele de scena DanȚuțu, face stand up de cațiva ani, insa nu a reușit sa ii convinga in totalitate pe cei trei jurați, așa ca Mihai Bendeac i-a sugerat sa continue cateva minute. Țuțu a profitat din plin de aceasta ocazie pentru ca a reușit sa ii dea pe spate! ”Țuțu este talent…

- Inca o emisiune-concurs de talente vocale urmeaza sa intre pe micile ecrane din Romania. Iata care este conceptul. Antena 1 a achiziționat licența formatului „Final Four – Cei patru”, un nou show show de talente vocale, ce va debuta primavara aceasta. Noul format va fi produs de Claudiu Oprea, care…

- Prima editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 19.59 și 22.24, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani!

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umordin Romania a inceput in forța! Delia, Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția de debut a fost una memorabila!

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac revin pe micul ecran cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii “iUmor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale rapper-ului si umorul actorului, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele solistei, noteaza click.ro. O singura aparitie a Deliei costa cel putin 5.000…

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania a inceput in forța! Delia Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția de debut a fost una memorabila!

- Atat el cat și ea sunt colegi pe platourile de filmare ale emisiunii „iUmor” și sunt prieteni apropiați de ani. Mihai Bendeac este un celibatar convins, iar Delia este casatorita de cațiva ani cu afaceristul din Targu Jiu, Razvan Munteanu, insa postarea recent facuta de Bendeac a ridicat intrebari…

- Cheloo, reacție neașteptata pe scena iUmor. Duminica seara, de la ora 20.00, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al cincilea sezon”, un concurent va reuși sa il faca pe Cheloo sa rada cu lacrimi. Daca unii concurenți iși fac curaj inainte de a intra pe scena ”iUmor” și de a-și prezenta numarul inaintea…

- Surpriza in prima ediție ”iUmor”din cel de-al cincilea sezon. Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai exact, artistul in varsta de 30 de ani va marturisi duminica, de la ora 20.00, ca este complet indragostit de Delia! ”N-ai idee cat timp mi-a luat sa…

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima editie a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima ediție a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac isi vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juratilor. Sezonul cu numarul cinci "iUmor" va putea fi urmari in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Juratul ”iUmor” Mihai Bendeac și-a aniversat ziua de naștere chiar pe platoul emisiunii, la audițiile pentru sezonul cu numarul cinci, astfel ca a fost rasfațat intreaga zi atat de colegii sai, cat și de concurenți. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica, incepand…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- Cunoscuta pentru pasiunea sa pentru haine și accesorii, jurata "iUmor" Delia a avut parte de o surpriza pe masura la audiții. Sezonul cu numarul cinci "iUmor" va putea fi urmarit in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Mihai Bendeac a implinit 35 de ani, vineri (16 februarie). Chiar daca a fost ziua lui, actorul a muncit pana noaptea tarziu. Cand a ieșit de la filmari, juratul de la „iUmor” a avut parte de o surpriza. Mașina actorului a fost „vandalizata” de colegii lui, in frunte cu Cheloo. Prietenii „inventivi”…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci i-a facut pe jurați și mai competitivi, drept urmare cei trei iși vor declara razboi total, iar cel mai bun va invinge! Un concurs de skandenberg ad-hoc…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci "iUmor" va putea fi urmari in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie: Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de colegii sai! Cei trei jurați revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica,…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Mihai Bendeac anunța ca va încheia show-ul ”În puii mei!” cu cel de-al IV-lea sezon.Actorul a dat de înțeles ca astfel renunța și la emisiunile de ”sketch comedy”.„Dupa 12 ani în care am realizat sketch-show-uri, aceste…

- Metodele prin care Delia iși relaxeaza colegii jurați la „iUmor”. Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul „iUmor” in fiecare duminica, incepand cu data…

- Auditiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac si Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurati revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Audițiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurați revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii de divertisment „iUmor" va fi difuzat incepand din 25 februarie, in fiecare duminica, de la ora 21.00, de televiziunea Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo vor fi jurati si &icir...

- iUmor SEZONUL 5. Primii concurenți au sosit din toate colțurile lumii la "iUmor" cu mult avant, incredere și cu noi provocari pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmari și vor vota prestațiile din sezonul cu numarul cinci, incepand din 25 februarie, la Antena 1. Aspiranții…

- Dupa patru sezoane in care show-ul a fost preferatul publicului, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo revin la pupitrul de jurați "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la 21.00, la Antena 1.

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- Prima zi de auditii pentru ”iUmor” a fost una cu adevarat speciala, 7 februarie fiind si ziua de nastere a Deliei, care a avut parte de o surpriza de proportii din partea echipei. Dupa patru sezoane in care show-ul a fost printre preferatele publicului, cei trei jurati s-au reunit pe platourile de filmare…

- Doru Ivanov, unul dintre cei mai apreciați stand-up-eri din țara, va susține un show de zile mari in Braco Pub din Dej, maine, de la ora 21. Doru Ivanov este comediant profesionist din anul 2005 și a realizat impreuna cu trupa Spitalul 9 cel mai lung turneu de comedie din Romania, in peste 100 de orașe.…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania continua preselectiile pentru cel de-al cincilea sezon, iar inscrierile se pot face pe adresa http://casting.a1.ro/iumor/. Delia, Cheloo si Mihai Bendeac sunt cei trei jurati ”iUmor” in fata carora sute de umoristi din toate tarile lumii si-au prezentat…

- "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din Romania pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare - si astazi, cand stam de vorba, dar Romania nu este numai Piata Universitatii, Romania este si un pic mai pe la periferie, si zonele de langa noi,…

- Jeremy Ragsdale, finalistul american din echipa lui Horia Brenciu, este castigatorul X Factor 2017, marcand astfel o premiera in istoria show-ului de la Antena 1: primul concurent strain care iese invingator.

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1: In marea finala de vineri, de la ora 20.00, pe Antena 1, fiecare dintre cei patru jurați va avea cate un concurent din echipa sa care, initial, a fost compusa in Bootcamp din zece membri. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu, echipa Horia Brenciu…

- In marea finala de astazi a celui mai important show muzical din Romania fiecare dintre cei patru jurați va fi reprezentat de cate un concurent. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu,...

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”.

- Concurenții ”X Factor” intra, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima gala din cel de-al șaptelea sezon. Telespectatorii vor putea alege marele caștigator pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00 la Antena 1.

- Delia are un dressing impresionant. Ea a aratat X Factor cum se prezinta garderoba sa. Concurenții ”X Factor” intra, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima gala din cel de-al șaptelea sezon, motiv pentru care antrenorii incearca sa iși incurajeze discopolii. Delia, al carei tata este…

- Dan Bittman pregatește, din nou, o emisiune proprie, in care este regizor, finanțator și principal protagonist – ”Bandittman Show”. Solistul trupei Holograf (55 ani) filmeaza episoade pilot pentru a-i gasi noii sale emisiuni o forma cat mai simpatica și atragatoare incat sa starneasca interesul postului…

- Mircea Badea a spus ca un astfel de sistem ar fi bun și, daca nu s-ar mai da gratuitați unora și altora, am putea avea și noi parte de așa ceva pentru a ne apara. "Din punctul meu de vedere, sa se faca acel sistem (n.r. - de blocare la metrou). Oricum, la cați bani se cheltuie aiurea in Romania...…

- Miercuri, 13 decembrie, in ziua in care sicriul cu trupul neinsuflețit al Majestații Sale Regele Mihai I va ajunge in Romania, Antena 1 va difuza o ediție speciala a Observatorului, de la ora 10.45.

- Cea de-a patra ediție a concursului iUmor, de pe Antena 1, s-a încheiat duminica, iar concurentul câștigator a fost Ana Maria Calița.Cu toate acestea, deciziile juraților au fost contestate de catre public.Dupa ce s-a anunțat ca Ana Maria Calița este câștigatoarea…

- „iUmor”, emisiunea cu deznodamant inedit si cat se poate de original, cu cel mai „nebun” juriu de televiziune, asa cum s-au autocaracterizat Delia, Cheloo si Mihai Bendeac ori de cate ori au avut ocazia si-a desemnat castigatorul.

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspiram azi din…

- Actrita Stefania Dumitru (29 de ani) este ultimul finalist al show-ului „iUmor“, dar si preferata lui Cheloo pentru „ridiculizarea inteligenta a fenomenului ortodoxo-bisericesc din Romania“.