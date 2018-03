Stiri pe aceeasi tema

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- Noul show-ul al Antenei 1, The Four - Cei Patru, va debuta la finele acestei luni. Emisiunea jurizat de Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo, cu Macanache prezentator, va fi difuzat din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1.

- Adevarul despre relația dintre Antonia și Delia. Cele doua sunt prietene, iar acum se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Sambata aceasta am pus in ordine primele 40 de piese in VIRGIN RADIO HOT 40! Ca in fiecare saptamana, tu ne-ai ajutat sa ordonam piesele clasamentului Virgin Radio Romania. “Beretta” de la Carla’s Dreams este din nou NO.1, pastrandu-și poziția dupa saptamana trecuta in VIRGIN RADIO HOT 40. Pana sambata…

- Carla’s Dreams se afla din nou in poziția de jurat, in acesta primavara, incepand cu 31 martie, la Antena 1, și marturisește ca are așteptari extrem de ridicate de la caștigatorul ”The Four-Cei 4”. Jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au fost cei care i-au ales deja pe ”Cei 4”, iar fiecare…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1. Cu ani de experienta in industria muzicala, prezenti in topurile de specialitate si pe scenele din intreaga…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al cincilea single: „Portofele”. Piesa, interpretata de Olga Verbitchi, imbina elemente trap si pop si este un remake al melodiei „Portofele”,…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de The Motans (Denis Robeș) și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentru “Friend Zone”, “Weekend”, “Nota de plata”, “August”. De data aceasta, The Motans au ales…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii ”X Factor Romania”.

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artistilor Cat Music. In 2017, „Weekend” a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans si…

- Aris (Larisa Ciortan), solista cunoscuta pentru colaborarea cu Vescan la hitul „Te intorci acasa....”, dar si pentru mai multe colaborari de pe albumul lui F. Charm, lanseaza single-ul „S.O.S.”. Piesa este compusa de ea, impreuna cu F. Charm, Cally Roda, Roland Kiss si Narayan si beneficiaza si de un…

- Muzica aradeana iși face simțita prezența la cel mai inalt nivel. DJ-ul Vibe Drops a semnat cu Global Records, una dintre cele mai mari și importante case de producție autohtone. Vorbim de o colaborare extrem de importanta pentru muzica aradeana, avand in vedere faptul ca Global Records reprezinta…

- Pierluca Salvatore, de la X Factor, vrea sa devina cunoscut și in industria modei. Tanarul de 23 de ani din Italia care a ajuns la emisiune datorita unei monede de 10 bani gasite intamplator in buzunar, are planuri mari pentru anul acesta. Relaxat, imbracat lejer și mereu cu o palarie purtata ștrengarește,…

- Videoclipul piesei "Me Gusta" a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat pana acum pentru "Yalla", "Ruleta", "Good Time", DoP Marius Apopei ("Ruleta") și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z,…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Carla’s Dreams lanseaza single-ul “Pe umerii tai slabi”, o piesa compusa de artiști impreuna cu Alex Cotoi, cel care a produs majoritatea pieselor lor. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de la BR Films cu care…

- In asteptarea lunii martie, dedicata prin definitie femeii, Carla’s Dreams lanseaza un clip emotionant, dedicat femeilor. „Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si Va multumim!”, este mesajul care insoteste videoclipul baietilor. Prin versiunile piesei, Carla’s…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- "Pe umerii tai slabi, Se spune ca femeia e slaba, E slaba atunci cand nimeni nu poate sa vada..." Sunt versurile noului single semnat Carla's Dreams care pare sa devina un hou hit. "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata.

- La scurt timp dupa lansarea piesei „Freeze”, single-ul lui Monoir alaturi de Alina Eremia cucereste publicul din strainatate. Piesa ce reinventeaza beat-uri din folclor, compusa de Monoir impreuna cu Maline Johansson, Herman Gardarfve si produsa in studioul Thrace Music, este difuzata in tari precum…

- In urma cu aproape doi ani, o pustoaica pasea cu emotii mari dar sperante imense pe scena X Factor. Inca de la primele acorduri, Olga Verbitchi i-a cucerit pe jurati iar Carla's Dreams a luat-o sub aripa sa, lucru ce i-a adus trofeul atat de mult ravnit

- La scurt timp dupa ce a lansat piesa "413", Carla's Dreams prezinta o noua melodie fanilor, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "17 ani" este piesa in care solistul iși cauta dragostea adolescentina.

- Cantareața Inna a dezvaluit ca, de peste trei luni, a scos un aliment din alimentația sa de zi cu zi. Inna, care arata total diferit inainte de a deveni celebra , este una dintre artistele din Romania care a reușit sa se impauna și in afara granițelor țarii. Mignona artista, care a dezvaluit recet cum…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #4 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc.…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Media Forest a lansat topul celor mai difuzate piese romanesti de catre televiziuni si radiouri. Printre artistii clasati in primele 10 locuri se numara Delia, The Motans, Carla's Dreams si Smiley.

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de aceștia. Astfel ca The Motans și Delia cu piesa “Weekend” au cucerit radiourile și televiziunile muzicale și conform Mediaforest, este piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizari. “Nu ma așteptam,…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- Syarela impreuna cu Dragos Badoi si Costel Enache lanseaza o noua piesa Entya. Piesa este compusa de Gabriel Cherlia impreuna cu cei trei artisti. Entya este o combinatie de muzica clubbing cu accente orientale, dar si traditionale. Syarela s-a facut cunoscuta prin hitul ei Inima te cheama, iar Dragos…

- Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii ”X Factor Romania”.

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…

- Noaptea dintre ani a fost una foarte profitabila pentru artistii care au cantat la petrecerile organizate de primarii sau cluburi. In conturile cantaretilor au intrat zeci de mii de euro numai din doua sau trei show-uri.

- Pe scena au urcat zeci de trupe, printre care Carla's Dreams, Holograf, Loredana, Delia. Sute de bucuresteni s-au bucurat de show-ul spectaculos cu momente de balet, artificii si efecte de lumina. Daca multi dintre romanii de varste medii au petrecut trecerea dintre ani in aer liber, tineri…

- Ștefan Banica Junior incaseaza o suma fabuloasa pentru show-ul pe care il susține la Palatul Parlamentului. Banii pe care ii ia din acest spectacol reprezinta mai mult decat dublu fața de cat cere, de obicei, pentru un concert. Ștefan Banica Junior, fiul regretatului actor Ștefan Banica Senior , este…

- Voq.ro Șase ore de muzica romaneasca, peste 100 de hituri și 29 de artiști romani la Hit Revelion 2018 Șase ore de muzica romaneasca, peste 100 de hituri și 29 de artiști romani la Hit Revelion 2018. Carla’s Dreams , Holograf , Loredana Groza , Connect-R , Delia , Andra , Zoli TOTH Project canta…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla's Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…