Delia, apariţie şocantă! Fanii au taxat-o imediat: "Câteodată o dai rău în penibil" FOTO Delia are mulți urmaritori care o adora, efectiv, insa apar și comentarii in care este criticata aspru pentru felul in care iși alege vestimentația. Așa s-a intamplat și acum, o fotografie a Deliei – imbracata fistichiu, evident – a dat naștere unor critici furibunde. DELIA, trasa pe dreapta de POLITIA RUTIERA. Ce regula simpla a incalcat VEDETA "Mno, cateodata o dai rau in penibil... inca n-ai invatat limita calitatii lucrurilor pe care le porti!", a fost comentariul acid lasat de una dintre admiratoarele Deliei. Pe de alta parte, unul dintre fanii Deliei a dorit sa mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

