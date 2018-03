Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul nationalei Georgiei, neozeelandezul Milton Haig, a anuntat lotul primei reprezentative pentru partida de duminica, de la Tbilisi, cu Romania, din ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018. Intre cei 29 de jucatori convocati, 13 evolueaza in Franta, doi in Anglia si…

- De cand a devenit mama, viata actritei Delia Antal s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul baietelului sau de 9 luni, Aiden Sunrise Antal. Nasii copilului au fost cantareata Cristina Spatar, cu care Delia Antal are…

- Despre Regele Mihai se stie ca era o persoana credincioasa. In scurta sa domnie, el a fost ctitorul mai multor biserici din Romania. Printre acestea este Catedrala Mitropolitana din Tminisoara, pe peretii careia a fost pictat portretul Regelui. Dupa abdicarea sa, comunistii au dat ordin sa fie distrus,…

- Delia Antal și-a botezat baiețelul fara tatal lui. De cand a devenit mama, viața actritei s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul baiețelului sau de 9 luni, Aiden Sunrise Antal. Nașii copilului au fost cantareața…

- Duminica dupa-amiaza un tanar din Pitesti era aruncat pe strada, iar acesta murea. Politistii au descoperit ca acesta era recunoscut pentru consumul de droguri, asa ca aceasta a fost prima pista pe care au mers. La efectuarea necropsiei s-a stabilit ca acesta a murit din pricina unui edem pulmonar.…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Dupa Siria, Romania este a doua tara din lume in topul celor care au pierdut din cauza migratiei cei mai multi locuitori. Potrivit ONU, in ultimii 10 ani, 3 milioane de romani s-au stabilit peste hotare. Daca inainte preferau Italia si Spania - in ultima vreme, cei care au plecat au ales tari ca Anglia,…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s a oprit in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, intrecere care s a disputat in Anglia. Antrenata de constanteanul Viorel Filimon si avand o in componenta, piesa de baza, pe Eliza Samara, de la CSA Steaua Bucuresti, dar lansata de LPS "Nicolae…

- Productia THE WANDERERS, Vanatorul de spirite - un thriller supernatural cu ARMAND ASSANTE, LIOR ASHKENAZI, RALUCA APRODU si RAZVAN VASILESCU - cucereste America intr-un parcurs de festivaluri care incepe la New York in aceasta saptamana.

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…

- Timisoara si Cancun ar urma sa devina orase infratite iar asta ar putea ajuta la dezvoltarea turismului dintre cele doua tari, spune consulul onorific al Mexicului la Timisoara, Adrian Badescu. Titlul de Capitala Culturala Europeana obtinut de orasul de pe Bega ar putea atrage mexicani aici.…

- Claudia Gutulescu, o romanca originara din Drobeta-Turnu Severin, care traieste de mai multi ani in Londra, raspunde celor care au criticat-o pentru postarea de pe Facebook in care relata o vizita acasa, in Romania.

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit, imineata, in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit in regiunea Samirom, la aproximativ 480 km sud de Teheran. Toate serviciile de…

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania și din Ungaria. Casa în care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi în Oradea, lânga Biserica cu Luna.

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Buna ziua, doamna Lucia Bacalu, Am citit articolul dumneavoastra ”De ce tac doctorii?” și nu m-am putut abține ca sa nu comentez. Cand soția mea a ramas insarcinata, acum patru ani, ne gandeam unde sa nasca, pentru ca pe atunci nu eram cetațeni ai SUA și nici macar green-card nu aveam. Nu știam daca…

- Sfarsitul nemilos de care a avut parte artista cu chip de inger i-a ingrozit pe multi artisti din Romania, iar cea care a fost considerata mult timp rivala Denisei Raducu a luat o hotarare radicala in legatura cu showbiz-ul mioritic. Tanara cantareata s-a retras din lumina reflectoarelor, pentru ca…

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc din Ziarul Financiar pe tema industriei IT din Romania, dar și a factorilor care au contribuit la dezvoltarea sa din ultimii ani.Ziarul Financiar: Industria de IT din Romania a ajuns la 5%…

- Judetul Valcea este considerat un tinut binecuvantat. Peisaje unice, biserici din patrimoniul Unesco, cea mai inalta sosea din tara, salina cu cea mai mare biserica subterana, al doilea Athos, toate aceastea sunt doar o mica parte din comorile ascunse ale Valcii.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Pe cea mai cunoscuta prezentatoare meteo din Romania, Romica Jurca, o leaga o relație cu totul inedita cu Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Romica Jurca, care in urma cu cațiva ani a fost data afara de la Televiziune Naționala , este fara doar și poate cea mai cunoscuta prezentatoare…

- La finele anului trecut, Irina Columbeanu, impreuna cu tatal ei, a mers in America pentru a-și vizita mama. Așa cum era de așteptat micuța a stat in casa Monicai și a petrecut timp cu ea. Chiar daca a incercat sa o faca sa se simta extraordinar, Monica a fost destul de zgarcita in cadouri. Monica Gabor…

- Anul 2031 aduce cozi mari la lanțul de librarii patronat de Codrin Ștefanescu. Se lanseaza cartea „Otrava cu maner” a nonagenarului Pavel Coruț, o analiza fina despre cum ar fi aratat Romania daca al 11-lea Guvern Dragnea nu ar fi interzis in țara orice activitate finanțata de George Soros, stabilit…

- Emilia Emanuela Tanase, singura absolventa din Teleorman care a reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat in 2017 a ales sa studieze Marketing Digital in Marea Britanie la Universitatea din Coventry.

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Marius Tutuianu si administratorul special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, Lucian Lungoci au participat zilele acestea la taierea motului baietelului nascut iarna trecuta intr o senilata care o transporta pe mama lui catre…

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Potrivit declarațiilor facute de Paul Scrobota, custodele Muzeului de Științele Naturii din Aiud, se pare ca instituția pe care o administreaza este un concurent serios pentru multe instituții muzeale din țara. Astfel, anul trecut, muzeul a fost vizitat de peste 8.000 de turiști. Deși unii ar spune…

- Guvernul Ungariei a prezentat proiectul de construire a unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania. Sectiunea de autostrada va avea lungimea de zece kilometri, va face legatura intre localitatile…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- La mai bine de zece ani de la momentul Middlesbrough, Mirel Radoi si-a adus aminte de cele intamplate in ultimele minute ale returului semifinalei Cupei UEFA si a incercat sa gaseasca o explicatie pentru rezultatul care va ramane in istoria fotbalului romanesc. Dupa 1-0 la Bucuresti…

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Vestea ca Oana, sora Deliei, a devenit mamica a luat cu surprindere intreg showbizul! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a vorbit cu sora artistei si are primele declaratii dupa ce s-a spus ca a nascut.

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Taxele si impozitele locale vor creste semnificativ in 2018, cel mai probabil, afirma reprezentantii Consiliului National al Intreprinzatorilor Privati Mici si Mijlocii din Romania. Totul are legatura cu noua lege fiscala care prevede trecerea contributiilor sociale de la angajator exclusiv la angajat!

- O inmormantare cum nu s-a mai vazut. De la revolutia din 1989 romanii nu s-au uitat cu atata emotie la televizor. Ultimul monarh al Romaniei a avut parte de o inmormantare cat un secol de istorie. De sub catafalcul acoperit cu steagul cu insemne regale, Regele Mihai ne-a predat o ultima lectie de istorie.…