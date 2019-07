Compania de gaz cu cei mai multi clienti din judetul Iasi, Delgaz Grid SA, a fost pusa sub acuzare, recent, de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi in cazul exploziei blocului din Copou, pe strada Vasacauteanu, din 2016. Firma a capatat calitatea de inculpat in acest caz, la cateva luni distanta dupa ce anchetatorii dispusesera inceperea urmaririi penale in personam impotriva Delgaz. Acuzatiile aduse de procurori firmei de gaz sunt de ucidere din culpa si dis (...)