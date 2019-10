Delfinii roz de Amazon au fost contaminați cu mercur Delfinii roz de Amazon prezinta niveluri ingrijoratoare de contaminare cu mercur, indeosebi din cauza exploatarii ilegale a aurului, conform unui studiu realizat de mai multe organizatii nonguvernamentale pentru protectia mediului, printre care World Wide Fund for Nature (WWF), informeaza joi AFP, scrie Agerpres. Cercetatorii au masurat nivelul de contaminare in cazul a 46 de delfini, in perioada 2017 - 2019, in principalele bazine hidrografice amazoniene din Brazilia, Bolivia, Columbia si Peru. ''Toti au prezentat un anumit nivel de contaminare cu mercur, cu rate ridicate in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delfinii roz de Amazon prezinta niveluri ingrijoratoare de contaminare cu mercur, indeosebi din cauza exploatarii ilegale a aurului, conform unui studiu realizat de mai multe organizatii nonguvernamentale pentru protectia mediului, printre care World Wide Fund for Nature (WWF), informeaza joi AFP. Cercetatorii…

- Episcopii catolici din noua tari din regiunea Amazonului participa, incepand de duminica, la un sinod de trei saptamani organizat la Vatican, prilej cu care vor fi abordate si subiecte controversate precum hirotonisirea barbatilor care au familii si copii pentru ca mesajul religiei catolice sa patrunda…

- O prezența exotica noteaza Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”, care participa la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de folclor de la Nova Patra din Brazilia. La festival s-au prezentat țari precum: Rusia, Bulgaria, Slovacia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Columbia. Ansamblul…

- Aceasta imagine in culori naturale ale fumului si incendiilor de vegetatie care afecteaza mai multe state braziliene, printre care Amazonas, Mato Grosso si Rondonia, a fost obtinuta de satelitul Suomi NPP, apartinand NASA, prin intermediul instrumentului VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite),…

- Criza de oxigen a planetei se adanceste. Lasate sa arda de aproape doua luni, incendiile din Brazilia s-au intins in padurea amazoniana din țarile vecine. Un milion de hectare s-au facut scrum in Bolivia, iar Columbia a cerut ajutor internațional.

- Presedintele Braziliei cedeaza presiunii interntionale si promite sa mobiizeze armata impotriva flacarilor care ameninta sa distruga "plamanul verde al planetei". In zeci de orase ale lumii au avut loc proteste, in timp ce in Brazilia, in acest moment, sunt peste 2.500 de focare. Alte mii de incedii…

- Înaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi a pledat duminica pentru suplimentarea ajutorului umanitar acordat refugiaților venezueleni care ajung în țarile din apropierea Venezuelei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Grandi a informat ca intenționeaza sa…

- Este ceea ce a anuntat duminica, intr-un comunicat, World Wide Fund for Nature (WWF) din Australia, care participa la acest proiect alaturi de Administratia Nationala a Oceanelor si Atmosferei din SUA (NOAA). Cu aceasta informatie genetica, autoritatile vor putea afla cu precizie provenienta…