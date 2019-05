Forțele navale ale SUA antreneaza defini și lei de mare pentru operațiuni de cautare și patrulare. Informațiile apar pe site-ul Programului de Antrenament al Mamiferelor Marine al US Navy. potrivit Digi24.

The Guardian menționeaza ca in prezent sunt 70 de delfini și 30 de lei de mare antrenați la baza navala din San Diego pentru a cauta obiecte și a patrula in zonele restricționare ale oceanului.

Citește si Arestari in Franța pentru evitarea violențelor : Autoritațile au detectat mesaje ale grupurilor radicale

Și Rusia a apeleaza la mamifere pentru astfel de operațiuni, potrivit…