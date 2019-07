Delegatiile guvernului si opozitiei de la Caracas au anuntat joi realizarea de progrese in negocierile consacrate solutionarii crizei politice din Venezuela, care au loc in Barbados, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres

Dupa 4 zile de discutii, partile au informat, separat si succint, despre continuarea negocierilor, fara a preciza daca sesiunea actuala s-a incheiat.



Cele doua delegatii s-a angajat sa pastreze discretia in privinta continutului discutiilor mediate de Norvegia.



Anterior, in cursul aceleiasi zile, ministerul norvegian de externe a anuntat, intr-un…