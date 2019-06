Stiri pe aceeasi tema

- Sapte episcopi greco-catolici martiri, reprezentanti ai Bisericii Romane Unite - Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu - vor fi beatificati in cadrul ceremoniei care va avea loc pe Campia Libertati de la Blaj, duminica, in ultima…

