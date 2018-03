Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohanis, mesaj la implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei: ”Cursul nostru de convergența se numește parcursul european al Republicii Moldova”, a transmis șeful statului. Parlamentul s-a reunit, marți, in ședința solemna, pentru a adopta “Declaratie solemna pentru…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, de la PSD, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea Romaniei Mari."Este…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, anunta PNL. Programul evenimentelor cuprinde intalniri cu reprezentantii societatii civile,…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Buzaul este primul oras din Romania – si a patra unitate administrativ-teritoriala din tara – care semneaza o declaratie de unire cu Republica Moldova, intorcand, astfel, gesturile similare a peste o suta de localitati si raioane basarabene care au semnat declaratii de unire cu Romania. Consiliul Judetean…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Dupa ce peste o suta de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire, iata ca și prima școala a facut același lucru. Opt profesori de la gimnaziul din satul Bogzesti, Telenesti, au semnat documnetul.

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- In Anul Centenarului, 'romanii, cei care simt romaneste, au tot dreptul sa se bucure', a declarat ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, invitat marti seara la postul public de televiziune de la Chisinau, in contextul in care numarul localitatilor moldovene care au semnat declaratia…

- Badacinul, satul natal al lui Iuliu Maniu, este printre primele localitati din Romania si prima din Salaj care voteaza Declaratia de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil din Baroul Bucuresti, ca raspuns la votul celor peste 60 de localitati din Republica Moldova care au semnat…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Poetul Sergiu Botezatu din Chișinau, Republica Moldova, și-a lansat joi, 1 martie, la Suceava, ultima sa carte „Lumina unei priviri” care are desene realizate de Gutiera Prodan, presedinta filialei din Republica Moldova a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania. Evenimentul care a fost organizat…

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Unirea cu Romania este o tema care prinde contur tot mai pregnant in Republica Moldova, susține fostul premeier și ministru de externe Iurie Leanca intr-un interviu acordat emisiunii „In fața ta” de la Digi24.

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Parțile s-au egalat, dupa ce peste 50 de primarii au semnat declarații pro-statalitate și anti-unire, astazi, Satul Cruzești din municipiul Chișinau este cea de-a 50-a unitate administrativ-teritoriala din Republica Moldova care a votat o Declarație de Unire cu Romania.

- Presedintia Republicii Moldova va cere institutiilor de la Chisinau sa investigheze activitatea consulului Romaniei la Balti, pe care il acuza de partizanat si de corupere politica a alesilor locali din nordul Republicii Moldova. Intentiile presedintiei pro-ruse de la Chisinau au fost anuntate in contextul…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Numarul localitatilor din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania a ajuns la 40, iar Straseni devine prmul raion care a adoptat un document in acest sens, relateaza site-ul Unimedia.

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in cadrul celei de-a XXI-a sesiuni a adunarii Asociatiilor Comunelor din Romania (A.Co.R), ca in 27 februarie va face o vizita in Republica Moldova, unde se va intalni cu premierul Pavel Filip, pentru a discuta despre intarirea cooperarii dintre cele doua…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a spus ca Declarațiile de unire cu Romania votate de autoritațile a 11 localitați din Republica Moldova reflecta voința cetațenilor, iar afirmațiile socialistului Igor Dodon potrivit carora aceste actiuni ar putea genera un „razboi civil" sunt…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…

- Postul rus de televiziune, Ren TV, a difuzat un reportaj de 20 de minute despre Republica Moldova: clasa politica, societate și situație economica. Reportajul a fost difizat dupa ce Parlamentul a votat modificarile Codului Audiovizualului prin care se interzice propaganda rusa.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Un tricolor romanesc, cu o lungime de 100 de metri, a fost intins duminica de la un mal la altul al Prutului de-a lungul unui pod feroviar,in prezent dezafectat, care face legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova, dand start astfel seriei de manifestatii…