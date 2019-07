Aflata intr-o vizita oficiala in Județul Timiș, delegația Guvernului Provinciei Yunnan, condusa de Excelența Sa Yang Baojian, vice-guvernator, a avut o intalnire in cursul zilei de vineri, 5 iulie, cu conducerea CCIA Timiș, in scopul de a identifica oportunitați de cooperare economica și de afaceri intre cele doua regiuni. Vizita a avut loc in contextul […] Articolul Delegație a guvernului Proviciei Yunnan din China, intr-o vizita oficiala in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .