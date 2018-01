Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la manifestarile dedicate celei de a 159 a aniversari a Unirii Principatelor Romane.Cu prilejul evenimentului, Klaus Iohannis a participat la ceremoniile organizate de Patriarhia Romana. Seful statului a asistat la o slujba Te Deum, oficiata de Preafericitul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei conferințe de presa, ca nu îi este frica de suspendare din partea coaliției de guvernare.Întrebat daca desemnarea a fost facuta pentru ca îi este frica de suspendare, presedintele a spus: "Nu mi-am fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la cei implicati în procedura de formare a Guvernului sa se mobilizeze. "Invit pe toti cei implicati în procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pâna la 1 februarie întreaga…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Șeful PSD va ieși public imediat dupa consultari.

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Delegatia USR este compusa din Dan Barna, Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionut Mosteanu si Florina Presada. Alaturi de seful statului se afla consilierul prezidential Laurentiu Stefan si consilierul de stat Daniela Barsan. USR va propune la consultarile de la Palatul Cotroceni organizare…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- "Eu vreau sa avem o procedura rapida" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca doreste sa rezolve aceasta criza cât mai repede, îngrijorat mai ales de posibilele consecinte economice negative. Seful statului l-a numit ca premier interimar pe Mihai Fifor si a chemat partidele…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului. „Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- "Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perrspectiva discutiilor de la Cotroceni", a afirmat Orban.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru miercuri la consultari partidele…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit, sambata, la schis in Muntii Sureanu, unde exista un domeniu schiabil cu partii in lungime totala de 18 kilometri. Domeniul schiabil Sureanu este situat la cea mai mare altitudine din tara, peste 2000 de metri.

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara multumit de activitatea CSM si a Parchetului General in 2017 si a profitat de prezenta vineri la sedinta de bilant a Consiliului pentru a se prezenta drept un partener constant al sistemului judiciar, care sustine independenta Justitiei. "Cand am devenit…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca un referendum privind schimbarea formei de guveramant in monarhie este o „fumigena”. „Un referendum pe tema monarhiei este o fumigena”, a spus Iohannis. Seful statului a declarat ca un referendum…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca exista un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și in cazul Romaniei, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost facuta de șeful statului intr-o discuție informala cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune ca Ministrul…

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi, de la Bruxelles, pe tema modificarii Codurilor penale, precizand ca este sceptic in aceasta privința. Șeful statului le-a transmis parlamentarilor sa abordeze subiectul „cu mare raspundere”.

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la inceputul recepției de anuale ținute la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța acestei zile pentru statul roman moder, dar a și lansat un nou atac la adresa clasei politice. ”1 Decembrie reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administratiei Prezidentiale. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la dezbaterea „Orasele României la 100 de ani de la Marea Unire”, la Ploiești, iar drept metoda de transport, șeful statului a ales trenul.Ajuns la Ploiești, șeful statului le-a spus jurnaliștilor ca a avut o calatorie…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca ideea existenței în România a unui "stat paralel" nu este decât o gluma proasta, informeaza, miercuri, Agerpres. Șeful statului a declarat, la Ploiești, ca exista câteva persoane care inventeaza astfel de…

- Presedintele Klaus Iohannis a calatorit miercuri dupa-amiaza cu trenul spre Ploiesti, unde va participa la dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti". Seful statului a postat si o fotografie din tren pe pagina sa de Facebook. Ziarul Incomod din Ploiesti…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului. Șeful statului vorbește despre obligația societații de a oferi șanse echitabile și sprijin copiilor dar și despre faptul ca orice abuz ține de o mentalitatea primitiva “a unei societați care…

- Iohannis, despre noul dosar ce-l vizeaza pe Dragnea: Persoanele condamnate sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a criticat masurile fiscale pe care intentioneaza sa le adopte Guvernul, spunand ca acestea vor baga Romania intr-o avetura economica si fiscala cu final trist. ”Guvernul a anuntat un pachet de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca în România nu exista nici forțe oculte, nici forțe subterane și a susținut ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, creeaza impresia câteodata ca este "puțin obsedat", informeaza Agerpres. "În…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul Tudose nu reușește sa-și îndeplineasca obiectivele economice, iar în aceste condiții gradul de colectare a veniturilor la buget a ajuns la un minim istoric, "25 și ceva la suta". Șeful statului a precizat ca, pe…

- Președintele Klaus Iohannis a trasmis, miercuri, in cadrul mesaj de condoleanțe, dupa atentatul din New York, in urma caruia opt persoane au fost ucise și cel puțin 12 au fost ranite. ”Terorismul nu poate fi prin nimic justificat”, a spus șeful statului, in deschiderea Conferintei femeilor francofone,…