Delegaţia României în PPE. Ce funcţii au Rareş Bogdan şi Traian Băsescu Rares Bogdan, cel care este si seful delegatiei Romaniei, va fi membru LIBE (Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne), membru in delegatia la Comisia Parlamentara de asociere UE-Republica Moldova, dar si membru in delegatia interparlamentara pentru relatiile cu Statele Unite ale Americii. Un alt liberal, Siegfried Muresan, este vicepresedintele grupului PPE dar si membru BUDG (Comisia pentru Bugete). Adina Valean a fost investita presedinte al comisiei ITRE (Industrie, Cercetare si Energie), in timp ce Cristian Busoi este noul vicepresedinte al comisiei ENVI (Comisia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

