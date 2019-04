Delegația PSD de la Cotroceni: Doi pretinși deținuți politici și dușmanul declarat al Regelui Mihai Delegația PSD prezenta la consultarile cerute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe marginea referendumului din 26 mai, i-a cuprins pe Eugen Nicolicea, și doi foști deținuți de la Aiud, in anii '80 despre care partidul de guvernamant a spus ca au suferit din cauza lui Augustin Lazar, tanar procuror in vremea ceaușismului. Toți trei au insa un trecut cu multe semne de intrebare. Eugen Nicolicea aera deputat PSDS de Mehedinți in 1994 cand Regele Mihai a dorit sa se intoarca in țara. Pe 11 octombrie 1994, la cateva zile dupa ce fostul monarh a fost oprit pe Aeroportul Otopeni de regimul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

