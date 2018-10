Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au intalnit joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand amendamentele Codului penal si ale Codului de procedura penala, anunta CSM.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca a discutat cu delegatia Comisiei de la Venetia despre proiectele de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. "Discutiile s-au purtat asupra proiectelor de lege pentru modificarea Codului penal, Codului de procedura…

- Procurorul Nistor Calin, adjunctul sefei DNA, contrazice opinia oficiala a institutiei si afirma ca infiintarea sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din coruptie la Parchetul General este un lucru bun."Institutia a avut o alta opinie. Eu, personal, cred ca infiintarea sectiei…

- Aproximativ 30 de parinti cu copii in brate si in carucioare traverseaza in mod repetat trecerea de pietoni din fata Palatului Parlamentului, in semn de protest fata de modificarea Codurilor penale. Parintii s-au adunat la protest, miercuri, in Parcul Izvor din Capitala, iar Politia Rutiera se afla…

- Cateva zeci de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Capitala si protesteaza fata de actiunile coalitiei de guvernare. Evenimentul, care face parte din sirul de manifestatii antiguvernamentale care au avut loc dupa adoptarea Codurilor penal si de procedura penala de catre Parlament, fusese anuntat…

- Platforma Romania 100 sustine apelul mediului de afaceri care s-a aratat "extrem de ingrijorat" de initiativele legislative de modificare a numeroase legi, inclusiv a Codurilor penale, modificari care pun tara noastra pe o traiectorie "descendenta" din punct de vedere social si economic si "afecteaza…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell, a declarat, joi, referitor la modificarea codurilor penale, ca este important ca reforma in justiție sa ajute lupta impotriva corupției și nu sa impiedice acest obiectiv."Este important ca reforma sa ajute lupta impotriva coruptiei si…