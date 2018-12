Stiri pe aceeasi tema

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, anunta atingerea pragului de 5 milioane de metri patrati de suprafata inchiriabila la nivel international, compania intentionand sa-si creasca portofoliul la 10 milioane de metri patrati…

- Deflagrația a avut loc marți, la ora locala 00:41, langa uzina grupului Hebei Shenghua Chemical din Zhangjiakou, la aproape 200 km nord-vest de Beijing. In urma exploziei puternice care a fost urmata de un incendiu au fost ranite 22 de persoane, iar 22 și-au pierdut viața, potrivit Agerpres. Raniții…

- Bilateral economic and sectoral co-operation, as well as security at regional and international levels were subjects of talks in Doha between Romania's Prime Minister Viorica Dancila and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani as part of Dancila's visit to Doha."The senior officials…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca peste 100 de milioane de dolari in parcuri logistice si industriale in Romania. "In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare…

- ”E nevoie de o reforma” ”Uniunea Europeana este relativ puternica din punct de vedere economic, este in competitie cu SUA, cu China, cu Rusia. Este intr-o competitie in care nici o tara, de una singura, nu va putea avea succes. Uniunea Europeana, din punct de vedere politic, este foarte slaba.…

- China is committed to actively deepening its bilateral relationship with Romania, on Thursday said the ad interim charge d'affaires of the Chinese Embassy in Bucharest, Tu Jiang. "China and Romania are indeed close friends and good partners. (...) China commits itself to actively deepening…

- Deputy Prime Minister Viorel Stefan voiced on Thursday "Romania's firm interest" in furthering the partnership with China for the finalization of certain economic projects. "In my capacity as coordinator of the inter-ministerial Committee for economic cooperation projects with the People's…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si edilii-sefi din Brasov si Constanta, George Scripcaru si Decebal Fagadau, au semnat, miercuri, actul de infiintare al Asociatiei de cooperare privind dezvoltarea integrata a Axei de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta. Cele trei municipii asociate…