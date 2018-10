Delegația Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei condusa de Aurelian Gogulescu, consilier in Relații Internaționale al președintelui CCIR, Mihai Daraban, și președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, a participat miercuri, 10 octombrie, in hemiciclul Parlamentului European, la cea de-a 5-a ediție a Parlamentului European al Intreprinderilor (EPE), un eveniment organizat de EUROCHAMBRES in parteneriat cu cele 44 camere de comerț membre și Parlamentul European. Membra Eurochambers și coordonator național, CCIR este reprezentata la EPE 2018 de o delegație formata din 12 oameni de…