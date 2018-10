Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, astazi, cu studenții de la Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), in cadrul evenimentelor dedicate preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, joi, 6 septembrie 2018, sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene. In cadrul reuniunii au fost prezentate progresele inregistrate in ultima perioada in procesul de pregatire pentru…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Romane a inclus doua sesiuni moderate de catre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, dedicate mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastra il va prelua in premiera in primul semestru al anului 2019.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Conform MAE, la Sibiu a avut loc o noua intalnire de lucru pentru pregatirea Summitului informal al sefilor de stat si de guvern programat la 9 mai 2019, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar la discutii au participat, pe langa delegatia Ministerului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca Alba Iulia va gazdui pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) mai multe reuniuni dedicate, printre altele, conceptului de smart city, turismului, educatiei, evenimente la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat sambata, la conferinta "Implicarea tinerilor in politicile publice de tineret", ocazie cu care a afirmat ca "implicarea tinerilor in procesul de pregatire si exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…