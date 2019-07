Delapidare la Vedea. Poştăriţa a furat banii de pensii Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele unei femei de 40 de ani, dupa ce și-a insușit sume de bani, prin falsificarea unui numar de 18 mandate de pensii, aducand companiei un prejudiciu in valoare de 4.843 lei. Joi, 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au documentat și probat activitatea infracționala a unei femei de 40 de ani, din comuna Vedea, județul Giurgiu, care in calitate de oficiant poștal in mediul rural, in perioada 12.12.2018 – 24.12.2018 și-a insușit sume de bani, prin falsificarea unui numar de 18 mandate de pensii, aducand… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol: stirigiurgiu.ro

