- Grupul artistic Brio Sonores, caștigator al show-ului ”Romanii au talent” – ediție 2014, a concertat in aceasta dupa-amiaza la Dej in cadrul unui eveniment cu caracter caritabil. Concertul din Sala Sporturilor – organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilitați „Santul Mare…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) transmite sambata ca Statia spatiala chineza Tiangong-1 va intra in atmosfera luni dimineața, mai tarziu decat se estimase inițial deoarece viteza cu care se deplaseaza este mai lenta, scrie AFP, citat de Agerpres. ESA prevazuse ca Tiangong-1 va intra in atmosfera Pamantului…

- Ar trebui sa fim ingrijorați de dezintegrarea stației spațiale chineze deasupra Pamantului, in zilele urmatoare? China ne asigura ca nu și promite chiar un spectacol "splendid", asemanator cu o ploaie de meteoriți, scrie AFP.

- "O crima in masa premeditata", astfel a catalogat incendiul devastator din Kemerovo unul dintre cei mai zeloși promotori ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, vedeta postului TV Rossiya 1, scrie digi24.ro.

- Doi soți din Idaho, Statele Unite ale Americii, au știut de la inceput ca dragostea lor e mai puternica decat orice și așa a fost. Au fost casatoriți timp de 63 de ani, au reușit sa depașeasca toate obstacolele care au stat in calea fericirii lor și nici moartea nu i-a desparțit.

- Evenimentul va avea loc de la ora 14.30 la Ateneu, urmand sa urce pe scena tineri artisti, elevi cu performante in domeniul artelor, distinsi cu premii la concursurile nationale si internationale de profil, de la institutii de invatamant din Iasi si Chisinau. „Concertul aniversar se doreste a fi un…

- Concertul aniversar se doreste a fi un eveniment de o inalta tinuta artistica, deoarece marcheaza un moment istoric valoros in anul Centenar, Basarabia fiind prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania, prin votul Sfatului Tarii din 27 martie 1918. Prin piesele muzicale cu mesaj patriotic, scrise…

- Cristofor Aldea-Teodorovici va fi prezent in data de 27 martie, incepand cu ora 19,00, pe scena Teatrului Fani Tardini din Galati, intr-un concert care marcheaza aniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Concertul are loc in cadrul Festivalului ,,Zilele Basarabiei”. Trupe cunoscute pe ambele…

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a…

- UTA da piept, duminica, de la ora 12, cu CS Afumati, echipa care a castigat clar ultimele doua meciuri in fata aradenilor. Va fi un meci interesant, punctele fiind importante, mai ales pentru elevii lui Cristi Todea, insa daca ne luam dupa acesta, oaspetii se mai gandesc la locul de baraj, asa ca…

- Week end-ul a fost bantuit de dezvaluiri și controverse pe seama acestora STOP Ponta a lansat teoria „flagrantului” organizat de DNA pentru Dragnea, pe care el l-ar fi impiedicat printr-o intervenție hotarata pe langa „statul de drept” coordonat de Oprea. Marturia lui face parte din categoria „batutului…

- Spectacol pe cerul Finlandei. Impresionanta Aurora Boreala a putut fi admirata noaptea trecuta, de locuitorii si turistii aflati in Rovaniemi, cunoscut drept orasul lui Mos Craciun. Nuante de roz si verde au luminat cerul spre bucuria fotografilor care au imortalizat momentul. Fenomenul…

- COMPACT B – una dintre cele mai indragite formații rock din țara – și invitatul lor, Leo Iorga au concertat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, in Dej. Concertul – organizat de Studio MagicStar Dej, prin Vasile Blajan – a fost un real succes, Centrul Cultural Arta fiind luat cu asalt de…

- Ce s-a intamplat la congresul PSD. Dupa trei guverne schimbate intr-un an, și cu alegerile prezidențiale batand la ușa, PSD s-a intrunit in Congres Extraordinar. A fost un moment al promisiunilor pe termen lung, al revalidarilor, al micilor ajustari de organizare in baza loialitaților și intereselor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”. „Este o atmosfera…

- Imagini care iți taie respirația! Amatorii de senzatii tari si adrenalina si-au dat intalnire in Andorra pentru etapa a treia a Freeride World Tour.Dupa sase zile de concurs in muntii Pirinei s-au desemnat castigatorii competitiei extreme.

- Daca ați renovat locuința macar o data atunci aveți cel puțin o poveste neplacuta pe care sa o spuneți prietenilor. Sa nu va suparați însa daca pentru alții, necazul vostru o sa para amuzant. Dovada, în GALERIA FOTO.

- Joi, 8 Martie 2018, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, incepand cu ora 15.00, la Manastirea Curtea de Argeș, va fi organizat evenimentul dedicat Reginei Maria a Romaniei, cea supranumita ”Regina Soldat” datorita implicarii sale active in ajutorarea ranitilor in Primul Razboi Mondial, devotata…

- Vineri, 2 martie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii Brașov va susține un Concert Simfonic Extraordinar dedicat celor 60 de ani de activitate a postului Radio Romania Targu Mures, la Sala Patria. Publicul are ocazia sa se intalneasca cu pianista Elisabeth Leonskaja, o adevarata…

- Fiul lui Andrei Duban, Armin, este fanul Andrei! Dovada, a venit insoțit de parinții sai la concertul artistei de vineri, de la Sala Palatului. Andra are un oaspete de seama la concertul de vineri de la Sala Palatului. Armin, fiul lui Andrei Duban și al Grațielei. Cei trei au venit impreuna la primul…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Spectacol pe cerul Chinei. Locuitorii din Harbin, in nord-estul țarii, au putut vedea un fenomen rar: imaginea a trei sori. Nu era o imagine reala, ci o iluzie optica provocata de acumularea unor cristale de gheata in atmosfera.

- Aschia nu sare departe de trunchi, iar zicala se aplica si in familia Beckham. In varsta de 7 ani, Harper, mezina familiei, a fost filmata in secret de mama ei in timp ce canta in duet cu David.

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura ”Ion Sangerean” din Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul ”MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii de arte…

- Universitatea Craiova a fost susținuta de cateva sute de suporteri la meciul caștigat in deplasarea cu FC Voluntari, scor 1-0. Pe intreg parcursul meciului suporterii oltenilor și-au incurajat favoriții, iar la final au fost recompensați de jucatori, care au venit sa cante alaturi de ei. Cei care au…

- Unul dintre cele mai cunoscute nume ale jazz-ului romanesc și formator a numeroase generații de muzicieni, Mircea Tiberian, va concerta duminica, 18 februarie, de la ora 18:00, pe scena „Main Square” din centrul comercial ParkLake. Concerul face parte din proiectul „Elefantul curcubeu” care va cuprinde…

- Englezii sunt pur si simplu vrajiti de frumusetea spectaculoasa a Salinei Turda. Dovada? Renumita publicatie The Guardian o plaseaza pe primul loc într-un top 10 al celor mai excentrice obiective turstice ce merita vizitate.

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”, alaturi de Consiliul Județean Vaslui, Facultatea de Biologie a Universitații ”Al.I. Cuza” din Iași, Consorțiul de Cercetare Regional Moldova pentru Monitorizarea și Protecția Mediului, va invita sa participați la manifestarea cultural-științica ”Biodiversitate – Umanitate:…

- Se implinesc 138 de ani de cand, retras la Mircești, Vasile Alecsandri scria feeria naționala ”Sanziana și Pepelea”. O ironie evidenta la adresa societații de atunci și, dupa cum veți vedea, chiar de acum, piesa iși are farmecul ei tocmai prin aceasta prezentare ”feerica” a faptelor și prin personajele…

- Sorana Cirstea a adus primul punct pentru Romania in confruntarea cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Jucatoarea noastra a invins-o categoric pe Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, și s-a aratat uluita de atmosfera creata de spectatorii de la Cluj. "Mulțumesc tuturor pentru susținere.…

- Vineri, 9 februarie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara are loc prima premiera a anului 2018: Cele trei grații – un spectacol de și cu Malina Petre, Mirela Puia și Luminița Tulgara. Dupa Rubens, Rafael și Botticelli, e timpul pentru o noua imagine a celor trei grații. Mai puțin…

- Un motto din publicitate sustine ca nu exista reclama negativa. Dovada o reprezinta localitatea belgiana Charleroi. Care a renascut în ultimii 10 ani dupa ce a fost declarata de întreaga presa occidentala cel mai urât oras din lume.

- Spectacol in nordul Japoniei, la Sapporo, unde a inceputul festivalul anual al zapezii. Sunt peste 200 de statui care pot fi admirate in trei locuri din oras. Turistii au venit ca de fiecare in numar mare sa admire exponatele si sa isi faca fotografii.

- Dunarea Calarași a terminat anul 2017 pe primul loc in Liga 2 dupa un parcurs absolul fabulos. Dupa 3 etape, atunci cand Dan Alexa a preluat echipa, calasarenii nu aveau nicio victorie (un egal și doua infrangeri) și se aflau pe locul 17 in clasament. Venirea "Chirurgului" la carma echipa a fost una…

- Joi seara, 1 februarie, va fi inaugurat, ca parte a popularei Serii a „Concertelor Enescu” pe care Institutul o deruleaza neintrerupt de mai bine de un deceniu, un program de patru concerte speciale menite sa reconstituie, pentru melomanii britanici, 100 de ani de creativitate muzicala romaneasca, componistica…

- La Centrul Cultural "Grigore Vasiliu Birlic" din Falticeni va avea loc duminica, 11 februarie, de la ora 18:00, un eveniment caritabil intitulat "Impreuna pentru Alexandra", spectacol pe care falticenenii il fac pentru a o ajuta pe Alexandra Ioana Contu, in varsta de 22 de ...

- Atmosfera incendiara la Encarnacion, in Paraguay, unde a inceput traditionalul carnaval care tine o luna intreaga.Localitatea, cunoscuta drept "capitala carnavalului din Paraguay", a fost luata cu asalt de mii de turisti, care nu au fost descurajati de ploaia marunta.

- Deși impotriva lui Mircea Negulescu au fost luate nenumarate acțiuni disciplinare in urma unor inregistrari incriminatorii care au aparut in presa, procurorul „Portocala” are un job cald la Parchetul Local Prahova, pentru ca este protejat la nivel inalt.

- Alexandru Bourceanu (32 de ani) a jucat in trei perioade diferite pentru FCSB și a povestit un episod din vremea cand il avea antrenor pe Mihai Stoichița. Era frumos la antrenamentele lui nea Mihai. Atmosfera frumoasa. Eram disperat sa joc, sa demonstrez, sa arat, sa... I-am spus «Nea Mihai eu vreau…

- Vineri, 26 ianuarie Mojo Wedding Expo, ed. I, targ de nunti – ERA Park 18:00 – Crisul – Corona Sportul Studentesc – Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” 18:00 – Lansare de carte: „Povesti nemuritoare de vanzari”, de Adrian Cioroianu – Double Tree…

- Manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza debuteaza la Calarasi cu un spectacol artistic, pus in scena de copiii de la mai multe scoli din oras.

- NEWS ALERT Transferul iernii in Liga l este facut de CFR Cluj CFR a transferat azi unul din cei mai buni mijlocasi ofensivi din Ligal. Astazi a luat luat sfârsit telenovela transferului unuia din cei mai buni mijlocasi ofensivi din România, Alex Ionita. Transferul a fost perfectat…

- Ce s-a intamplat Balbaiala guvernanților privind salarizarea personalului din sistemul public, pe o lege a salarizarii unitare menita sa elimine inechitațile, nu numai ca nu și-a atins scopul principal, dar mai mult, a creat haos și discriminare in randul mai multor categorii de angajați. Din pacate,…

- Spectacol cu totul special la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești. Superba manifestare va avea loc marțea viitoare cu incepere de la ora 18:00 și va fi organizata de catre Consiliul Județean Argeș sub egida Centeraului Marii Uniri. Evenimentul se anunța unul grandios, nume grele din muzica…

- Trupa a luat ființa in anul 2014, la inițiativa lui Cristian Vetan, Denis Avram și Cristi Rachitan, care la vremea respectiva cantau impreuna in formația Atlantis. Apoi a continuat ca un proiect paralel, din dorința de a compune piese metal pe gustul lor, pe care mai apoi sa le prezinte și…

- Responsabile cu gratia pe apele fluviului sunt cateva lebede, sub privirile localnicilor, bucurosi de musafiri. Cel mai probabil, lebedele au decis sa ramana aici pentru ca au hrana din plin, preferand astfel sa se acomodeze cu oamenii decat sa plece intr-un loc pustiu, dar cu hrana mai putina.

- Descoperirea unui munte de apa inghețata situata chiar sub suprafața planetei Marte a fost salutata de oamenii de știința care o vad ca pe inca o dovada ca planeta roșie ar putea fi colonizata de oameni, scrie libertatea.ro.

- Valsuri, polci E™i marE™uri celebre semnate de compozitorii familiei Strauss, Ceaikovski E™i Offenbach au colorat atmosfera la Palatul Culturii, unde bistriE›enii s-au bucurat de un concert extraordinar de BoboteazAƒ. Au primit E™i cA¢te o cupAƒ de E™ampanie care sAƒ le mai A®ndulceascAƒ, eventual,…

- Este cel mai mediatizat concert de muzica clasica din lume, care culmineaza cu Marsul lui Radeztky. Cine vrea sa participe la acest concert, in 2019, trebuie sa se inscrie in perioada 2 ianuarie – 28 februarie 2018, pe site-ul Filarmonicii din Viena.