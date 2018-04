Stiri pe aceeasi tema

- ”Satelitul” Astrei a reușit sa revina pe linia rezultatelor pozitive, cu un succes la Buftea, contra celor dela Popești Leordeni, scor 3-2. Un meci cu un ”tipar” care s-a repetat, ca și sezonul trecut, anume ca, dupa ce gazdele conduc cu 2-0, elevii lui Marius Maldarașanu sa revina pe tabela și sa caștige…

- Sportivul polonez Arkadiusz Michalski a castigat, duminica, doua medalii de aur, la total si aruncat, la categoria 105 kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Michalski a inceput concursul mai slab, reusind doar o medalie de bronz la stilul smuls (175 kg).…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești 0-2 (0-2) Bogdan Chitic Liderul seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, a rezolvat in mai puțin de doua minute soarta celui de-al treilea meci disputat in returul campionatului. Ieri dupa-amiaza, in Dambovița, „lupii” s-au impus cu 2-0 in fața…

- Irina Fetecau s-a impus in proba de dublu a turneului de la Canberra, Australia, alaturi de Kaylah McPhee. Irina Fetecau, 21 de ani, a caștigat azi, la Canberra, Australia, primul sau titlu ITF, la dublu, intr-un turneu dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Romanca a facut pereche cu australianca…

- Simona Halep a fost huiduita la Miami! In game-ul patru al setului decisiv cu Oceane Dodin, locul 98 WTA, Halep a aruncat cu racheta de pamant. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar Simona a primit si un avertisment din partea arbitrului de scaun, in meciul caștigat chinuit, 3-6, 6-3, 7-5.Simona…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, dupa ce au fost numarate 99% dintre circumscriptiile electorale, relateaza site-ul agentiei...

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar, potrivit…

- Bancile au inceput sa fie mai deschise la solutionarea alternativa a litigiilor cu consumatorii, astfel ca tot mai multe cereri ale clientilor sunt transformate in dosare, explica intr-un interviu pentru „Adevarul” Alexandru Paunescu, membru al consiliului de coordonare la Centrul de Solutionare Alternativa…

- Veniturile record inregistrate de grupul Volkswagen i-au adus șefului Matthias Mueller o recompensa financiara de 10.14 milioane de euro in 2017, reprezentand salarii și bonusuri, cu peste 40% mai mult decat caștigase cu un an inainte.

- În meciul tur scorul a fost 103-76 pentru olandezi. ”Urmeaza pentru noi meciul cu Groningen în care vom da tot ce mai bun din noi, vom încerca sa facem suta la suta fiecare posesie și vom vedea ce o sa iasa. Nu trebuie sa ne gândim absolut deloc la rezultatul din tur,…

- „Cred în nevoia de dialog. (...) România si cetatenii ei au nevoie de un proiect de tara (...) trebuie sa stie unde vom ajunge peste 5 ani, peste 10 ani (...) eu în fiecare zi simt nevoia urgenta de a restabili încrederea si de a reda speranta fiecaruia într-un…

- HC Zalau și SCM Craiova vor juca duminica și sambata in returul sferturilor Cupei EHF la handbal feminin. Kastamonu Belediyesi-HC Zalau (duminica, ora 17:00) (in tur: 28-29) Speranțe de un gol HC Zalau pornește cu avantajul rezultatului tur, dar antrenorul Gheorghe Tadici crede ca turcoaicele sunt favorite.…

- Nimeni nu are de castigat de pe urma unui razboi comercial, iar impactul macroeconomic al tarifelor vamale anuntate de SUA va fi semnificativ daca si alte state raspund cu impunerea propriilor tarife, a declarat Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- HC Zalau are șanse mici la calificarea in semifinalele Cupei EHF, chiar daca a caștigat prima manșa din sferturile de finala, 29-28. Kastamonu Belediyesi, echipa turca de la Marea Neagra, care se bazeaza pe 10 jucatoare straine, inclusiv o romanca, Anca Rombescu, a inceput excelent disputa de la Zalau.…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Echipa de Liga a III-a International Balesti va avea primul meci din retur in deplasare, la CSO Filiasi. Meciul va fi disputat vineri, la ora 14.00, pe arena „Aripile". Initial, gazdele au dorit disputarea partidei pe arena de la Is...

- Manchester City a castigat pentru a cincea oara in istorie trofeul Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins-o in finala competitiei pe Arsenal, scor 3-0. Succesul de pe "Wembley" este echivalent cu primul titlu cucerit de Pep Guardiola pe banca "cetatenilor".

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Absențele mijlocașului central junior Mihai Ene din loturile aliniate de antrenorul principal al FC Petrolul, Romulus Ciobanu, la meciurile amicale de sambata, 17 februarie 2018, și miercuri, 21 februarie, de la CNF Buftea și de pe terenul secund al bazei sportive de la Strejnic, cu CSU 2 Craiova, respectiv…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa meciul tur cu Lada Togliatti, din sferturile de finala ale Cupei EHF, sambata, 3 martie. Meciul din Sala Polivalenta va incepe la ora 17.00 și va fi transmis de DigiSport. Returul se va ...

- Atleții gorjeni obțin performanțe pe banda rulanta. Sportivul Adrian Garcea a caștigat sambata titlul de vicecampion balcanic la seniori, la proba de 3 mii de metri in cadrul unei competiții care s-a desfașurat la Istanbul. Miercuri, tanarul va incerca sa doboare un nou record la Belgrad, in proba de…

- Proiectul de hotarare privind transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA va fi supus votului consilierilor generali in sedinta de saptamana viitoare.

- Simona Halep, numarul doi mondial, a câștigat rapid meciul cu jucatoarea americana Catherine Bellis, 6-0, 6-4. Halep a câștigat meciul într-o ora si 22 de minute în fata unei adversare de 18 ani, locul 48 în clasamentul WTA. Primul…

- Echipa engleza Liverpool este ca si calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe FC Porto cu scorul de 5-0, in deplasare, in prima mansa din optimile de finala ale competitiei.a Senegalezul Sadio Mane a reusit un hat-trick (25, 53, 85), celelalte…

- Manchester City s-a impus clar in meciul cu FC Basel, 4-0, in turul optimilor Champions League. Echipa lui Pep Guardiola are 34 de victorii, una in plus fața de intreaga stagiune precedenta. "E excepțional sa bați cu 4-0 in deplasare in optimile de finala", spune antrenorul spaniol. ...

- Primul castig de categoria I la Loto 6/49 din acest an, in valoare de 2 milioane de euro, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat doar 14,50 lei, anunta Loteria Romana.

- Victor Amole visase numerele : 3-10-17-26-32, iar cand s-a trezit le-a folosit pentru cinci bilete loto, potrivit Huffington Post. „Nu am mai avut un astfel de vis pana acum”, afirma barbatul, care lucreaza ca programator IT. Astfel el a caștigat 400.000 de dolari pe 13 ianuarie. Barbatul…

- Astazi, 7 februarie 2018, pe terenul sintetic principal – mai sunt inca doua la fel, plus unul cu iarba naturala – de la Centrul Național de Fotbal Al FRF, din… campul Buftei, un complex sportiv cu „de toate”, antrenorii principali ai combatantelor meciului amical dintre divizionarele C, FC Petrolul…

- Philadelphia Eagles a castigat pentru prima data in istorie Super Bowl, dupa ce a invins, duminica, la Minneapolis, pe New England Patriots, cu 41-33 (22-12). Invingatorii au mai avut doua finale ratate, in 1981 si 2005. New England era detinatoarea trofeului si mai castigase titlul de patru…

- Formatia FC Barcelona a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Valencia, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei.Golul a fost marcat de Luis Suarez, in minutul 67, anunța News.ro. Partida retur va ava loc la 8 februarie, la Valencia.Potrivit fcbarcelona.com,…

- Academia Rapid a caștigat meciul amical de pe terenul lui FC Argeș, scor 2-0, dupa un meci aproape perfect facut de giuleșteni in fața formației din Liga a 2-a. Pentru echipa lui Constantin Schumacher au jucat, printre alții, fostul stelist Ștefan Ciuculescu și Marian Vlada. Portarul Ciuculescu a fost…

- La doar trei zile dupa confruntarea din Serie A, AC Milan si Lazio s-au intalnit in prima mansa a semifinalelor Cupei Italiei. De data aceasta, cele doua echipe s-au anihilat reciproc si au incheiat la egalitate, scor 0-0. Echipa care va lupta pentru trofeu va fi decisa in returul de pe "Stadio Olimpico".

- Roger Federer, in varsta de 36 de ani, a fost coplesit de emotii dupa cucerirea celui de-al 20-lea titlu major al carierei si a spus ca aceasta realizare este un alt vis pe care si l-a indeplinit. „Sunt atat de fericit, e incredibil! Este un alt vis devenit realitate!”, au fost cuvintele rostite cu…

- Elvetianul Roger Federer a declarat, duminica, dupa ce a castigat turneul Australian Open, al 20-lea sau trofeu de Grand Slam, ca acest succes este un vis devenit realitate. Federer s-a emotionat si a plans la ceremonia de decernare a trofeului.“A fost o zi lunga. Cand este programat seara,…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep a caștigat joi cu Angelique Kerber și s-a calificat in finala de la Australian Open. Simiona Halep a caștigat primul set cu 6-3 și a pierdut setul al doilea cu 4-6. Setul decisiv a fost caștigat de...

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a cașttigat Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Echipa romanului s-a impus cu 2-0 in meciul cu Al-Jazira. Golurile lui Al-Wahda au fost reușite de marocanul Mourad Batna, in minutul 22, și de maghiarul Balazs Dzsudzsak, in minutul 59. Este primul trofeu…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- Eurodeputatul Catalin Ivan apreciaza ca Liviu Dragnea nu a castigat nimic in urma votului dat luni seara in sedinta extraordinara a CExN al PSD, iar Romania va trece printr-o perioada dificila. "Liviu Dragnea nu a castigat nimic. A aprins fitilul unei revolte cum nu a mai fost vreodata…

- Cine e Destanee Aiava, adversara Simonei Halep in primul tur de la Australian Open 2018. Intalnirea cu Graff, idolul Serena, recordul de anul trecut, presiunea parinților și fractura de stres. Simona Halep o va intalni pe australianca Destanee Aiava in primul tur de la Australian Open. Sportiva de 17…

- Prin episcopii carturari care au trait la Ramnicu Valcea, prin colaboratorii lor, traducatori, mesteri tipografi, prin cartile tiparite si prefetele lor originale, prin scolile pe care le sustinea, Ramnicul a fost unul dintre primele centre culturale din tot spatiul romanesc, care isi justifica aprecierea…

- Reprezentanții liceelor care vor ca unitațile sa devina Centre de Excelența in Tehnologia Informației (CETI) trebuie sa știe ca Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat criteriile de selecție. Transformarea in astfel de centre are loc in cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței…

- Elveția a caștigat Cupa Hopman la tenis, dupa ce a invins Germania, astazi, cu scorul de 2-1. In meciul decisiv, de dublu mixt, perechea Roger Federer / Belinda Bencic a invins cuplul Alexander Zverev / Angelique Kerber cu 4-3 (3), 4-2. In primul meci, Roger Federer, locul 2 ATPși cel mai bun sportiv…

- Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va reveni la antrenamente la mijlocul lunii, pe 16 ianuarie, pentru a pregati returul din Divizia Nationala. Pana la reluarea campionatului, pe 17 martie, cand echipa va incepe returul pe terenul liderului CS Tomitanii Constanta, ...

- Liga 3 a intrat in vacanta pana la inceputul lunii martie, liderii celor cinci serii fiind Aerostar Bacau, Progresul 1944 Spartac, ACS Petrolul 52, ACS Sirineasa si AS FC U Cluj. Insa niciuna dintre ocupantele primului loc nu a reusit sa ofere si cel mai bun marcator al turului, aceasta onoare revenindu-le…