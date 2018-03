Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Octavian “Vita” Horvath (voce), Valentin “Freaky”Popescu (chitara voce), Razvan “Meshu” Nicov (chitara), Czifrak “Pista” Ștefan (bas) și Alexandru Hera (tobe) și-au dat intalnire cu fanii timișoreni, intr-o seara de joi, pentru lansarea noului single ”Intre-Deschis”. Concertul a fost…

- Melomanii lugojeni sunt invitați la un nou eveniment muzical: „De la clasic la jazz”. Concertul va avea loc vineri, 9 martie, de la ora 19, pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”. Vor concerta chitaristul Adrian Sidoreanu și trupa de jazz „Adam Haraszti Project”, care ii…

- Cu doua zile inainte de 8 martie, Cupru Min SA Abrud organizeaza un concert extraordinar dedicat Zilei Internaționale a Femeii avand ca invitat special pe renumitul interpret Ștefan Hrușca, eveniment la care sunt așteptate sa participe doamnele și domnișoarele din aceasta societate, din Abrud și din…

- Jurnalistul Sabin Orcan va lansa pe piata media din Romania franciza publicatiei internationale Newsweek. Asa cum ii spune si numele, este vorba despre un saptamanal, care va fi printat pe hartie lucioasa. Potrivit declaratiilor lui Sabin Orcan pentru paginademedia.ro, alaturi de el, la Newsweek vor…

- Dupa ani si ani, grupul Compact B se reuneste intr-o formula ce va contine membrii importanti ai trupei, care au contribuit de-a lungul timpului la istoria ei. Costi Camarasan, Lelut Vasilescu, Adrian Coco Tinca, Adrian Ordean, Adrian Kiselef si Leo Iorga vor concerta pe 3 martie 2018,…

- Melomanii timisoreni au avut parte, aseara, de un martisor muzical alaturi de membrii formatiei Compact B, legendarii muzicieni reusind sa creeze o atmosfera extraordinara cu prilejul recitalului de debut al turneului lor national, desfasurat la Vineri 15. Cantarea a scos din casa o multime de oameni…

- PSD Timișoara reacționeaza dupa ce primarul Nicolae Robu a dat vina pe fosta administrație in cazul deszapezirilor. Social-democrații ii cer edilului sa revina cu picioarele pe pamant și sa se ocupe de problemele stringente ale orașului, iar nu de concerte rock.

- Ea este mama unui tanar de 20 de ani și, deși este desparțita de tatal acestuia de mai bine de 7 ani, nici acum nu a divorțat de el. Florența a fost managerul mai multor trupe rock, printre care și trupa Pact, cea a carei solist Leo Iorga era in 2012, cand Leo și Florența s-au revazut dupa mai mulți…

- Sambata, 3 martie, ora 19.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc recitalul de folk al lui Ștefan Hrușca, intitulat „Fostele iubiri”. Prețul biletului este de 60 de lei la parter, iar la etaj se aplica o reducere de 50%, cu un singur bilet putand intra doua persoane. Drumul artistic al lui Stefan…

- The Humans este reprezentantul Romaniei la Eurovision 2018. Trupa a caștigat finala concursului cu melodia Goodbye și va reprezenta țara noastra la competiția care va avea loc in luna mai. The Humans este o trupa formata din șase membri Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape), Alex…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- COMPACT – una dintre cele mai indragite formații rock din țara – va susține la Dej un super-concert intitulat ”Dupa ani și ani”. Studio MagicStar Dej este unicul ”responsabil” pentru sosirea legendarei trupe Compact B la Dej. Concertul va avea loc luni, 12 martie, cu incepere de la ora 19, in Centrul…

- La Teatrul municipal "Matei Vișniec" Suceava va avea loc marți, 6 martie, de la ora 17:00, evenimentul "Femei de succes! Performanța la superlativ! - Gala personalitaților feminine din ultima suta de ani!". Acțiunea se deruleaza sub egida centenarului Marii Uniri. Invitatul ...

- "Sylvester Stallone a murit!", aceasta este stirea ca a zguduit lumea luni dimineata. Informatia a aparut dupa ce o poza prin care se transmis condoleante actorului s-a viralizat pe retelele de socializare.

- Echipa lui LeBron James a castigat meciul vedetelor din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) - All Star Game, impunandu-se duminica la Los Angeles, cu 148-145, in fata echipei conduse de Stephen Curry.

- Pe scena Vineri 15, de la ora 20.30, va concerta trupa Compact B care ii are in componența pe: Adrian Ordean, cel care a inființat trupa in 1988, Vlady Cnejevici, Leluț Vasilescu, Leo Iorga, de asemenea, membru fondator al grupului, Costi Camarașan, Adrian “Coco” Tinca (10 ani in Compact,…

- De asemenea, maine, de la ora 19, in Atrium, va avea loc concertul „Din dor de dragoste", sustinut de Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi. Pe scena vor urca artistii Corului Academic „Gavriil Musicescu", coordonat de dirijorul Doru Morariu. Vocile vor fi acompaniate la pian de Adina Alupei si Razvan…

- Dorința cea mare a celui care a creat istoria Compact, Teo Peter, s-a implinit, sambata, la 14 ani de la moartea muzicianului. Compact B, una dintre cele mai populare formații din Romania, in perioada 1988-1996, s-a reunit pe scena, anunțand o noua etapa dedicata celor care iubesc muzica lansata in…

- Mai multe pietre descoperite in Arabia Saudita ar putea rescrie istoria. Mai multe pietre antice descoperite recent in Arabia Saudita arata 6.600 de reperezentari ale vieții salbatice, dovedind ca regiunea a fost casa mai multor creaturi in timpurile preistorice. Gravarile in piatra, care au fost datate…

- Regasirea sub aceeași trupa, dupa doua decenii, a fostilor membri Compact, i-a redechis lui Paul Ciuci, cel ce a inregistrat marca muzicala in interes propriu, pofta de procese. Deși instanța le-a acceptat și paraților Costi Camarașan și Adrian Ordean sa se poata prezenta oficial Compact B , așa cum…

- TM Groove incanta, de mulți ani, publicul local și nu numai cu piese cunoscute din istoria muzicii pop, rock sau disco! De aceasta data, Maria Hojda vine alaturi de ei pe scena cu „piese noi sau vechi in magica interpretare a unor iluștrii muzicieni din Timișoara, cu ”boost de Maramures”,…

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Agenda pe 2018 pentru concertele din Cluj Napoca este plina Luna ianuarie deja s-a dus și agenda pe 2018 pentru concertele din Cluj Napoca este plina. De la Richard Clayderman la Lara Fabian, la Untold Festival și Jazz Music Festival, zeci de evenimente ii așteapta pe clujeni, in 2018, la distracție.…

- Trupa de teatru M.E.E.M. din cadrul cercului de teatru amator in limba romana de la Centrul Cultural al Municipiului Carei va invita vineri, 2 februarie 2018, de la ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei, la o noua reprezentație a spectacolului de teatru „Pisica Verde”, de Elise Wilk. Spectacolul surprinde…

- Prof. Andreea Tanasescu Atmosfera de sarbatoare, in weekend-ul care a trecut, la Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, unde – timp de doua zile – s-a derulat o noua ediție a Concursului interjudețean de interpretare artistica a personajelor…

- Filarmonica oradeana va sustine, joi, un concert vocal-simfonic dedicat compozitorului Felix Mendelssohn - Bartholdy, pentru Simfonia "Lobgesang" (''Imn de slava''), fiind invitati trei tineri solisti vocali romani, alaturi de corul filarmonicii, sub bagheta dirijorului Romeo Rimbu.…

- Și membrii unei alte populare trupe care a scris frumoase pagini in istoria rockului nostru, este vorba de Compact, au ajuns sa se certe, dupa 40 de ani de muzica. Ca și in cazul celor ce se lupta pentru dreptul de folosița a brandului muzical Iris, foștii Compact s-au reintalnit ”Dupa ani și ani”,…

- Straight From The Bottle este o trupa ce ofera o interpretare foarte intensa, directa, simpla, personala și verde-n fata a muzicii blues, fara ocolișuri, fara compromisuri, exact ca senzația oferita de o bere rece sorbita direct din sticla intr-o dupa-masa torida de vara! Trupa a fost…

- CSU Alba Iulia a pierdut, astazi, cel de-al treilea meci consecutiv din 2018 in Liga Naționala, fiind invinsa in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, de Universitatea Cluj, scor 58-60 (18-13, 14-12, 19-16, 7-19), un meci cu implicatii enorme intre contracandidate la calificarea in play-off-ul Ligii…

- Trupa a luat ființa in anul 2014, la inițiativa lui Cristian Vetan, Denis Avram și Cristi Rachitan, care la vremea respectiva cantau impreuna in formația Atlantis. Apoi a continuat ca un proiect paralel, din dorința de a compune piese metal pe gustul lor, pe care mai apoi sa le prezinte și…

- Prietenul lui Leo Iorga a murit. Artistul a postat un mesaj trist pe contul de socializare, pentru cel care i-a fost alaturi in multe momente grele. Leo Iorga se lupta de mai mulți ani cu o boala crunta, iar acum acesta a primit o veste ce l-a intristat enorm. Prietenul lui s-a stins din viața. „Drum…

- În Sala de Concerte a &rdquoPalatului Lyra&rdquo din Brila are loc sâmbt 20 ianuarie 2018 ora 1800 un concert vocalsimfonic aniversar dedicat Zilei Culturii Române i împlinirii a 650 de ani de atestare documentar a municipiului Braila. Concertul este organizat sub patronajul Cons...

- O trupa din Norvegia a uimit Rusia. Gașca de muzicieni a facut ceva cu totul inedit și a lasat spectatorii muți de uimire. Aceștia au venit cu intrumente muzicale facute din gheața, iar timp de cateva ore, publicul a fost in delir.

- O noua decizie controversata luata de TVR. Dupa ce postul public a transmis pe 2 ianuarie concertul omagial de la Budapesta al reconcilierii austro-ungare sustinut de Filarmonica din Viena, televiziunea va relua spectacolul și astazi.

- Real Madrid a castigat la scor de neprezentare (3-0) partida disputata pe terenul celor de la Numancia, formatie din liga secunda. Trupa lui Zinedine Zidane nu a avut insa o misiune usoara, ultimele doua goluri fiind inscrise pe final de meci.

- Aho, aho, de anul nou! Sa va zic una mai slou, Maine anul se-innoiește Plugușorul se pornește. Aho, aho, luați de citiți, De va place, șeruiți! C-o sa-i luam la rand pe toți De la cei buni, la despoți Uite-așa le umplem salba La aștia-i noștri din… Alba. Trupa noastra, he-he-he S-a oprit la penele…

- Deși, in anunțul oficial, Primaria Brașov anunța ca de Revelion, in Piața Sfatului, va canta Connect-R, se pare ca indragitul cantareț nu va veni sa concerteze la Brașov. In programul facut public, joi, de reprezentanții Primariei, in locul lui Connect-R apare trupa Compact B. Cu toate acestea, brasovenii…

- La Brasov, pe scena amenajata in Piata Sfatului, in apropierea bradului de Craciun, programul va incepe la ora 22,30, cu muzica populara sustinuta de Ansamblul Folcloric "Tara Barsei" si interpretul de muzica populata Marius Ciprian Pop. Dupa o ora, va urca pe scena trupa Compact B, avandu-l…

- Este oficial. Targul de Craciun pe care Primaria Capitalei voia sa-l organizeze in Piața Victoriei nu avea avizul de la Poliția Rutiera. Dupa ce s-a aflat ca Primaria Municipiului București vrea sa organizeze un targ in Piața Victoriei toata lumea s-a intrebat: cum a dat Poliția Rutiera aviz (obligatoriu…

- Newcastle United a invins-o in deplasare pe West Ham United, scor 3-2, intr-un meci contand pentru etapa a 19-a din Premier League. Atacantul gazdelor, Marko Arnautovici, a deschis scorul in minutul 6 al partidei dupa un șut superb din interiorul careului. Patru minute mai tarziu, Henri Saivet a egalat…

- Ansamblul vocal-instrumental de copii si tineret „Canzonetta“ al Parohiei Evanghelice Biserica Neagra, compus din elevi ai Liceului „Johannes Honterus” din Brasov, ii invita pe brașoveni la un evenimet in spiritul Craciunlui. Concertul de Colinde programat de comunitatea Bisericii Negre…

- In prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit NIFON, duminica, 17 decembrie 2017, la Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Targoviste, a avut loc Concertul de colinde al Arhiepiscopiei Targovistei. La eveniment, la care au participat oficialitati judetene si locale, clerici, monahi…

- CSM Politehnica Iasi a intrat cu zambetul pe buze in vacanta, castigand ultima reprezentatie oficiala a anului. Duminica, trupa pregatita de Flavius Stoican a trecut lejer de Juventus Bucuresti, "lanterna" Ligii I de fotbal. Principala explicatie a succesului fara probleme obtinut de ieseni a fost faptul…

- Asociatia Culturala „Friedrich Schwartz", Iulius Mall Suceava si Asociatia Italienilor Romania RO.AS.IT organizeaza miercuri, 20 decembrie, de la ora 18.00, la Iulius Mall Suceava, Concertul extraordinar „Melancolii de iarna". In concert vor evolua Grupul vocal - ...

- Pentru cei care vor sa iși reaminteasca de vacanța pe malul marii in plina iarna, ansamblul Palas are o propunere gustoasa. Timp de patru zile, marea se muta la Iași, prin intermediul Black Sea Food Festival. Invitatul special este Chef Catalin Scarlatescu. Ieșenii pasionați de preparatele cu specific…

- Mai multe evenimente care urmau sa aiba loc la Centrul Cultural ”Arta” Dej au fost reprogramate, ca urmare a decesului Regelui Mihai și a decretarii doliului național. Va reamintim, Guvernul Romaniei a decretat trei zile de doliu național, in perioada 14-16 decembrie, ca urmare a decesului Regelui Mihai.…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie, publicate de agentia…