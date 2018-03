Stiri pe aceeasi tema

- Deși au susținut timp de aproape o ora ca sunt de-acord cu ideea de ”bugetare participativa”, ba chiar primarul a spus ca o și aplica deja intr-un mod asemanator, social-democrații din Consiliul Local Dej au votat ”impotriva” proiectului inițiat de PNL. Grupul PNL din Consiliul Local Dej a propus astazi,…

- Nerespectarea masurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetatie uscata și miristi poate avea consecinte grave asupra comunitatii prin pierderi de vieti omenesti, importante pagube materiale si afectarea mediului inconjurator.

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) s-a intrunit in 62 de sedinte publice in anul 2017 si a decis sa aplice 188 de sanctiuni, dintre care 57 de amenzi, in cuantum de 1.576.500 de lei. Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru incalcari ale legislatiei audiovizualului privind asigurarea…

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor,…

- „În urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul în care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home în România. Controalele au evidențiat nereguli, așadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicații electronice…

- Ieri, 15 martie 2018, intre orele 10.00 – 15.00, politistii Compartimentului Rutier Abrud, impreuna cu politisti din cadrul Postului de Politiei Bucium si specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 74, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile…

- Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, a inceput sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Persoanele...

- Ieri, 14 martie 2018, intre orele 08.00 – 12.00, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 75, pe tronsonul cuprins intre Lupsa si Baia de Aries, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. La actiune, alaturi de…

- Conducerea municipalitatii sucevene a dat startul campaniei „Toti pentru curatenia orasului" incepand de luni, 12 martie, adica de la primele semne de primavara.In prima faza, saptamana aceasta se lucreaza la salubrizarea arterelor principale.„Avem echipe care lucreaza ...

- Reabilitat cu fonduri maghiare, Turnul Ciunt a fost inaugurat de catre Ader Janos, presedintele Ungariei. Acesta a mai participat si la vernisajul expozitiei comemorative dedicate poetului Arany Janos (1817-1882).

- Polițiștii Poliției orașului Berbești din judetul Valcea au acționat, ieri, pe raza orașului, dar și in comunele Mateești și Alunu, pentru reducerea riscului rutier. Oamenii legii au acționat pentru verificarea modului in care conducatorii auto respecta dispozițiile legale referitoare la ...

- Autoritatile locale cheama calarasenii in strada pentru a participa la campania de curatenie de primavara. “Spune si tu Da pentru un Calarasi mai curat” este demersul initiat de Primarie pentru un oras cu strazi si parcuri mai curate.

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Clujul elogiat in celebra revista Vogue: Umbra lui Dracula spulberata prin galeriile de arta și viața de noapte vibranta a orașului Celebra publicație americana s-a transformat, in ultimul sau numar, intr-un adevarat și neașteptat ghid turistic al Clujului. Într-un articol amplu, Vogue descrie…

- Politistii au aplicat, miercuri, peste 9.550 de amenzi in valoare de aproape trei milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 80.000 de lei, fiind constatate peste 800 de infractiuni, conform Politiei Romane. Cu o zi in urma, peste 12.000 de politisti au actionat, la nivel…

- La data de 29 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I, nr. 83 si 83 bis a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, precum si Anexa la hotarare, act ce a intrat…

- La poliția Gherla a fost inregistrat cazul unui tanar din Baița, care a reclamat faptul ca ar fi fost batut de mai multe persoane. Incidentul s-ar fi petrecut in seara zilei de sambata, 3 martie, in apropierea parculețului din centrul orașului. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a precizat…

- Ieri, polițiștii de la Economic au dat 4 amenzi, in cuantum de 10.000 de lei, intr-o acțiune derulata in zona Humorului, pentru prevenirea faptelor ilicite din domeniul turismului. De asemenea, ei au confiscat sume de bani in valoare totala de 1.300 de lei. Polițiștii au verificat 9 societați comerciale…

- Timisorenii, obligati sa isi curete trotuarele de gheata sau zapada. Politistii locali au trecut la verificari, iar pana acum au somat peste 150 de persoane. “Ca urmare a caderilor semnificative de zapada și a temperaturilor scazute din ultimele zile, polițiștii locali efectueaza in teren verificari…

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al orașului Petrila a fost aprobat. Bugetul de la Petrila este unul negativ. Potrivit documentului, “veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt in suma de 32.713,06 mii lei, iar cheltuielile sunt in suma de 39.329,23 mii lei, diferența de 6.616,17…

- Situația curațeniei in municipiu, departe de a fi una macar satisfacatoare, sesizari le cetațenilor, nenumaratele articole și editoriale aparute in presa salajeana, au facut ca municipalitatea sa ia, in sfarșit, masuri drastice in ceea ce-i privește in special pe cei care, fara nicio urma de respect…

- Seful Directiei Fiscale din cadrul Primariei Timisoara spune ca nu se tine cont de statutul contravenientului, dar ca politistii si jandarmii ca ar trebui sa caute alte metode de a rezolva aceasta problema oamenilor strazii.

- La inceputul lunii februarie, compania IULIUS a demarat un proiect de promovare a Iasului la nivel regional, ca centru academic, ce ofera multiple oportunitati in dezvoltarea carierei, dar si ca oras cu numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber. Proiectul se doreste a fi o initiativa a intregii…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului, reactie…

- Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei care blocheaza locurile de parcare cu blocuri de ciment, bidoane sau cadre de metal. Lupta…

- Robu susține ca nu ințelege de ce s-a creat atata valva in jurul acestui subiect, inclusiv la nivel național, deoarece ideea este una logica, in opinia sa, iar pana cand nu se vor inventa automobile zburatoare, metroul ramane singura opțiune pentru decongestionarea traficului. „Orice…

- In data de 15.02.2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 1650 lei. In data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat…

- Directia de Sanatate Publica Gorj a amendat doua unitati medicale de pe raza judetului pentru o serie de deficiente. Potrivit unui raport prezentat de Adrian Dobrin, sef serviciu in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj, au fost controlate in total cele opt spitale din judet. In doua cazuri au fost…

- In data de 9 februarie, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4060 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul…

- „Un pas mic pentru omenire, unul gigantic pentru Botoșani și credincioșii lui”. Cred ca aceste cuvinte, ce-I aparțin preotului Dumitru Mateciuc, descriu cel mai bine ceea ce s-a intamplat astazi la Primarie.

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Politiei orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru mentinerea climatului de siguranta…

- In data de 09 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4.060 lei. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina…

- Se schimba regulile care tin de protectia datelor personale. Firmele nu vor mai putea face schimb de informatii care tin de viata noastra privata, cum ar fi numerele de telefon sau adresele de e-mail.

- Peste 10. 400 de contraventii au fost palicate de politisti in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor realizate la nivel national. Pe 7 februarie, peste 11.600 de politisti au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 234 de actiuni.

- Mai multe asociatii civice din Constanta cer administratiei publice locale sa publice proiectul de buget al orasului pentru anul 2018. Totodata, primarul Decebal Fagadau este acuzat de incercari de a „disimula calendarul bugetar”. Conform legii, proiectul trebuia postat pe site-ul primariei pe 18 ianuarie.

- Refuzul persoanelor de a se legitima, neplacerile provocate vecinilor prin galagie și nerespectarea orelor de liniște, lasarea animalelor periculoase in libertate sau cerșetoria vor fi sancționate cu amenzi mai mari decat in prezent, potrivit unei propuneri legislative ce tocmai a trecut de votul senatorilor.…

- DISCUTII… “Bine ca vrem un oras curat, frumos, dar cand sa dam bani, nu ne convine”, a spus profesorul Cristinel Popa, atunci cand, pe ordinea de zi a celei mai recente sedinte de CL, s-au discutat bugetele celor doua societati care se ocupa cu aspectul orasului, SC Ecosalubrizare si SC Parcuri Verzi.…

- In cursul anului trecut, Seelen Fur Seelchen, asociația germana care se ocupa de protejarea cainilor, a capturat de pe strazile orașului nu mai puțin de 719 maidanezi. Peste 500 au fost trimiși spre adopție in Germania și alte state europene. Contractul de asociere intre Primaria Barlad și asociația…

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-o scoala din Piatra Neamt. Edilul a venit mandru, atentie, sa taie panglica din fata unui grup sanitar. O mare realizare, a spus el. Elevii, profesorii si oaspetii speciali s-au adunat in fata toaletei si au fost martorii evenimentului-istoric.

- 71 de conducatori auto care nu au respectat legislatia rutiera sanctionati, 9 permise de conducere retinute si 2 certificate de inmatriculare retrase. Acesta este bilantul raziei desfasurate de oamenii legii pe 23 ianuarie.

- Polițiștii orașului Santana au reușit identificarea a trei minori banuiți de comiterea unui furt dintr-un autoturism. In preajma sarbatorii de Craciun, cei trei, toți din Santana, au sustras dintr-un portofel lei și valuta in valoare de 4.700 de lei In data de 22 decembrie 2017, polițiștii orașului…

- Consiliul Local Dej este convocat maine, 23 ianuarie, la prima ședința ordinara din acest an, una in care va fi supus dezbaterii și proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Municipiului Dej.

- Cele mai multe amenzi - 37, insumand 19.200 de lei - au fost aplicate pentru lipsa autorizatiilor de functionare/ nerespectarea obiectului de activitate/ lipsa vizei autorizatiei, precizeaza un comunicat al primariei. Alte 11 amenzi, in suma de 5.500 de lei, au sanctionat expunerea marfurilor in afara…

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov a desfasurat sute de controale, independent sau in echipe mixte, formate alaturi de comisari de la Protectia Consumatorilor si de inspectori de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in scopul asigurarii starii de sanatate…

- Autoritatile orasului New York au depus plangeri impotriva a cinci mari companii petroliere ale lumii, cu scopul de a obtine compensatii pentru eforturile de protejare a metropolei de consecintele incalzirii...

- MAJORARE… Taxa pentru salubrizare, la nivelul municipiului Husi, se mareste din aceasta luna. Pentru anul 2018, consilierii locali au votat initiativa executivului de majorare, urmand ca din ianuarie, husenii sa plateasca bani mai multi pentru curatenia orasului. Astfel, lunar, se va plati 10,40 de…

- La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian Leahu si un alt politist, executa activitati in cadrul unui punct fix rutier, intre orele 17.00 – 19.00, pe DJ 179D, pe traseul Arbore – Cajvana. Potrivit adevarul.ro, in jurul…

- Daca parcarea subterana, din centrul orașului, a fost indelung așteptata de șoferii valceni, tot aceștia, acum cand o utilizeaza, nu respecta regulile acesteia. Parcarea din Centrul orașului este funcționala din luna decembrie a anului trecut. Cu toate astea, puțini s-au obișnuit sa o foloseasca și…

- In 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvrnului nr. 940/2017, publicata in…