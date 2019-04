Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de copii de la Liceul Tehnogic "Liviu Rebreanu" din Hida vor primi un pachet alimentar sau o masa calda in fiecare zi de scoala, in cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar. Primele alimente au fost livrate copiilor inca de la inceputul acestei saptamani, programul urmand…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a precizat ca au fost depuse 150.084 cereri pentru anul scolar 2019-2020 in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat. MEN a anunțat ca dintre cererile depuse in perioada 4 – 22 martie, un numar de 128.703 (85,8%) vizeaza copii care implinesc varsta de 6 ani pana…

- Banca Comerciala Romana va organiza in perioada 25-31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week, ateliere gratuite de educație financiara cu 24.500 de elevi, in 360 de școli din 50 de localitați din Romania. Profesorii si elev...

- Imagini de groaza, intr-o scoala din Bucuresti, acolo unde o invatatoare s-a filmat singura in timp ce tipa la copii. Imaginile postate pe Facebook au fost distribuite de sute de oameni, fiind publicate...

- 100 de elevi care invața la școala generala din comuna Ciceu Mihaiești, județul Bistrița-Nasaud, au fost evacuați, joi dimineața, dupa ce panoul electric al școlii a luat foc, scrie Mediafax.Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, un incendiu a izbucnit, joi dimineața,…

- In prima saptamana a lunii februarie, toate drumurile duc la scoala. In mod traditional, zilele acestea, absolventii liceelor din tara se intalnesc cu fostii colegi de scoala, dar si cu profesorii care le-au indrumat pasii in perioada studiilor.

- In total, 26 de elevi au fost raniti in urma acestui teribil eveniment, dar doi baieti si o fata si-au pierdut viata, a anuntat timeslive.co.za. Incidentul a avut loc la ora 8.10 dimineata. „E o zi foarte trista pentru noi. O pasarela care unea cladirea principala a scolii de cladirea in care erau salile…

- Este ancheta la scoala din localitatea Rodna, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce s-au gasit viermi intr-un bax de lapte destinat elevilor. Una dintre cutiile cu lapte s-a spart, laptele a curs in bax si asa au iesit la iveala larvele. Profesorii au observat problema, iar laptele nu a ajuns la elevi. …